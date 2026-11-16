बिलकिस बानो मामले के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
बिलकिस बानो गैंगरेप और उसकी परिवार की हत्या के मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी गई है.
By Sumit Saxena
Published : November 16, 2026 at 3:16 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिलकिस बानो गैंगरेप और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी पाए गए दो लोगों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 28 अक्टूबर को दोनों दोषियों की याचिकाओं पर यह आदेश दिया.
इन याचिकाओं में बॉम्बे हाई कोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई उम्रकैद की सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था. सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों की तरफ से केस लड़ा.
बेंच ने हाल ही में अपलोड किए गए अपने आदेश में कहा कि अपील करने वालों के सीनियर वकील का कहना है कि अपील करने वाले सत्रह साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं. यह बात सामने आई कि अपील करने वालों में से एक का नाम एफआईआर में नहीं था और उसे घटना के लगभग तीन साल बाद फंसाया गया था. बेंच ने कहा, "वैसे, यह भी कहा गया है कि अपील करने वालों में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है."
राज्य सरकार और दूसरों की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे और वकील स्वाति घिल्डियाल ने अपील करने वालों के वकील की बातों का कड़ा विरोध किया और कहा कि दोनों निचली अदालतों ने, खासकर जुर्म की गंभीरता को देखते हुए रिकॉर्ड में मौजूद जरूरी बातों पर गौर किया.
बेंच ने अपने आदेश में कहा, "पार्टियों को सुनने के बाद यह कहना काफी है कि अपील करने वाले 17 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं. यह भी सच है कि अपील करने वालों में से एक को गंभीर विकलांगता है. निश्चित रूप से अपील में तथ्य और कानून दोनों के आधार पर फैसले लेने के लिए मुद्दे हैं."
बेंच ने कहा, "ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए और इस अपील में शामिल मुद्दों पर विचार करते हुए, हम सजा को निलंबित करते हैं और अपील करने वालों को संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई जा सकने वाली शर्तों पर जमानत देते हैं." बेंच ने कहा कि अपील को सही समय पर सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए. ये दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं जिनकी गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहाई की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द कर दिया था.
अपील करने वालों को इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 143, 147, 302 के साथ सेक्शन 149, 376(2)(e) और 376(2)(g) के तहत सजा के लायक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और FIR नंबर 59/2002 से जुड़े सेशन केस के संबंध में सजा के साथ सजा सुनाई गई थी, जो पुलिस स्टेशन गोधरा टाउन, जिला पंचमहल, गुजरात में रजिस्टर्ड था. हाई कोर्ट ने 4 मई, 2017 को ट्रायल कोर्ट की सजा को पुष्टि किया. ऐसे में अपील करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
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