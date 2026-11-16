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बिलकिस बानो मामले के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिलकिस बानो गैंगरेप और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी पाए गए दो लोगों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 28 अक्टूबर को दोनों दोषियों की याचिकाओं पर यह आदेश दिया.

इन याचिकाओं में बॉम्बे हाई कोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई उम्रकैद की सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था. सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों की तरफ से केस लड़ा.

बेंच ने हाल ही में अपलोड किए गए अपने आदेश में कहा कि अपील करने वालों के सीनियर वकील का कहना है कि अपील करने वाले सत्रह साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं. यह बात सामने आई कि अपील करने वालों में से एक का नाम एफआईआर में नहीं था और उसे घटना के लगभग तीन साल बाद फंसाया गया था. बेंच ने कहा, "वैसे, यह भी कहा गया है कि अपील करने वालों में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है." राज्य सरकार और दूसरों की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे और वकील स्वाति घिल्डियाल ने अपील करने वालों के वकील की बातों का कड़ा विरोध किया और कहा कि दोनों निचली अदालतों ने, खासकर जुर्म की गंभीरता को देखते हुए रिकॉर्ड में मौजूद जरूरी बातों पर गौर किया.