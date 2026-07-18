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पंजाब पुलिस ने सस्पेंड SHO गुरिंदरजीत सिंह को गिरफ्तार किया, अमेरिका में रह रहे परिवार से जबरन वसूले थे लाखों रुपये

पंजाब पुलिस ने निलंबित एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन पर एक परिवार से रुपये वसूलने का आरोप है.

Suspended SHO of Punjab arrested.
पंजाब के निलंबित एसएचओ को गिरफ्तार किया गया. (प्रतीकात्मक फोटो-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 18, 2026 at 5:43 PM IST

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चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने निलंबित पुलिस अधिकारी गुरिंदरजीत सिंह नागरा को गिरफ्तार कर लिया है. उनका नाम अमेरिका की एफबीआई (FBI) की चार्जशीट में आया था. नागरा पर आरोप है कि उसने अमेरिका में रहने वाले एक परिवार से उसके रिश्तेदारों को भारत में झूठे मर्डर केस में फंसाने की धमकी देकर बड़ी फिरौती मांगी और गैंगस्टरों के साथ मिलकर 16 लाख रुपये की गैर-कानूनी रकम वसूली. जालंधर रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालय ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

नागरा को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया और साजिश का पता लगाने के लिए पुलिस रिमांड लेने के लिए उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब में जबरन वसूली और कानून व्यवस्था की स्थिति का जिक्र करने के एक दिन बाद आया है.

नागरा को टांडा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत 16 जनवरी, 2026 को दर्ज एफआईआर नंबर 20 के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.

पूर्व स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) नागरा को जांच पेंडिंग रहने तक पुलिस लाइन में ट्रांसफर कर दिया गया था. अधिकारियों ने बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स और एफबीआई के खुलासे के बाद पंजाब पुलिस ने नागरा को एसएचओ के पद से तुरंत हटा दिया और पुलिस लाइन भेज दिया.

उन्होंने बताया कि पारदर्शी जांच के लिए मामला होशियारपुर के बाहर के एक आईपीएस अधिकारी को सौंप दिया गया है. अधिकारियों ने बताया, "शुरुआती जांच के दौरान, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और गवाहों के बयानों से पता चला कि इंस्पेक्टर नागरा ने अमेरिका में रहने वाले परिवार से 16 लाख रुपये की रिश्वत ली थी."

‘ऑपरेशन हार्ड बॉल’ के तहत एफबीआई जांच
एफबीआई ने ‘ऑपरेशन हार्ड बॉल’ के तहत अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया था.

जांच के दौरान, अमेरिकी एजेंसी ने स्थानीय कोर्ट में चार्जशीट फाइल की, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के नेटवर्क के साथ नागरा का नाम भी सामने आया. एफबीआई के अनुसार, अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले एक परिवार से 400,000 डॉलर (लगभग 3.82 करोड़ रुपये) की फिरौती मांगी गई थी.

अधिकारियों ने चार्जशीट का हवाला देते हुए कहा, “नागरा ने गैंगस्टरों के साथ मिलकर टांडा में बलविंदर सिंह मर्डर केस का फायदा उठाया और अमेरिका में रहने वाले परिवार को धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो भारत में रहने वाले उनके रिश्तेदारों को इस मर्डर केस में झूठा फंसा दिया जाएगा.”

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PUNJAB POLICE OFFICER ARRESTED

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