निलंबित PCS अलंकार अग्निहोत्री रिश्तेदार के घर लखनऊ पहुंचे, चहारदीवारी के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा
शंकराचार्य और यूजीसी मुद्दे पर निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री लखनऊ पहुंचे. रिश्तेदार के घर हो रही निगरानी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 9:45 AM IST
लखनऊ: निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री बरेली से भेजे जाने के बाद, लखनऊ पहुंच गए हैं. इस दौरान यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. वे आलमबाग स्थित अपने रिश्तेदार के घर गए, जहां घर के बाहर सख्त पहरा लगा हुआ है.
इस दौरान मीडिया को दिए गए अपने बयान में उन्होंने कहा कि बरेली में ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि उनको एक तरह से अनधिकृत तौर पर जिला बदल कर दिया गया. अलंकार ने कहा कि वह अपनी आवाज उठाते रहेंगे.
बता दें कि उन्होंने यूजीसी और शंकराचार्य के मुद्दे पर अपना इस्तीफा दिया था. जिसके बाद उनको निलंबित किया गया है. बरेली में इसको लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ था. इसके बाद बीती रात उन्हें बरेली से बाहर लखनऊ भेज दिया गया. लखनऊ में अपने एक रिश्तेदार के घर में आए हुए हैं, जहां पुलिस का पहरा है.
अलंकार अग्निहोत्री, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं. मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं. उन्होंने आईआईटी बीएचयू से बीटेक किया और विभिन्न जिलों में एसडीएम के पद पर काम किया. इसमें लखनऊ, उन्नाव और बलरामपुर शामिल हैं.
मामला तब शुरू हुआ जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर उन्होंने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से अचानक इस्तीफा दे दिया. इस्तीफे की वजह बताई गई नए यूजीसी (यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन) नियमों से असहमति, जिन्हें उन्होंने सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ बताया. साथ ही प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों के साथ कथित दुर्व्यवहार भी रहा.
उन्होंने इस्तीफे में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है.
वहीं उनके इस्तीफे के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है. अलंकार ने आरोप लगाया कि बरेली के डीएम आवास में उन्हें 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया, मानसिक दबाव डाला गया और लखनऊ से आए फोन पर जातिगत टिप्पणियां की गईं. उन्होंने इसे साजिश बताया.
उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी दिन रात उन्हें अनुशासनहीनता का दोषी मानकर निलंबित कर दिया. विभागीय जांच के आदेश दिए गए, जिसमें बरेली मंडल आयुक्त को जांच अधिकारी बनाया गया. निलंबन के बाद उन्हें शामली जिले से अटैच किया गया, लेकिन वे बरेली में ही रहे.
28 जनवरी 2026 को भारी पुलिस बल के साथ उन्हें बरेली के एडीएम कंपाउंड से बाहर निकाला गया.उनके समर्थकों ने विरोध किया, गाड़ी के आगे लेटकर रास्ता रोका और हंगामा हुआ. पुलिस ने स्थिति संभालते हुए उन्हें निजी वाहन से लखनऊ भेज दिया.
लखनऊ पहुंचकर अलंकार ने कहा कि बरेली में कोई ऐसा घटना नहीं हुई जिसके कारण उन्हें हटाया जाए. उन्होंने इसे मौखिक रूप से जिला बदलने की कार्रवाई बताया और कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वे बरेली में रहें. यह एक सोची-समझी प्रक्रिया थी..उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखा, "अनऑफिसियल जिलाबदर... जल्द मिलेंगे."यह घटना प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है.
ये भी पढ़ें -
- शंकराचार्य के अपमान पर इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हाउस अरेस्ट, सर्विलांस पर फोन
- शंकराचार्य और UGC मुद्दे पर बरेली में हंगामा, निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार और शासन पर उठाए सवाल
- UGC-शंकराचार्य विवाद से नाराज बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया इस्तीफा, शासन ने सस्पेंड किया
- अलंकार अग्निहोत्री को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऑफर, कहा– सरकार ने जो पद दिया था, उससे बड़ा पद हम देंगे