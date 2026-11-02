पंजाब: निलंबित AAP विधायक कुंवर विजय प्रताप ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया
आम आदमी पार्टी ने हाल ही में 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की है.
Published : November 2, 2026 at 11:08 AM IST
चंडीगढ़: पंजाब की राजनीति में लगातार दूसरे दिन बड़ी उथल-पुथल देखने को मिली है. कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अमृतसर नॉर्थ सीट से विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है. कुंवर विजय प्रताप ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी घोषणा की.
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी (AAP) ने पहले विजय प्रताप सिंह को 'पार्टी विरोधी गतिविधियों' के कारण पांच साल के लिए सस्पेंड कर दिया था. इसके अलावा, आम आदमी पार्टी द्वारा जारी 40 उम्मीदवारों की लिस्ट में अभी तक अमृतसर नॉर्थ सीट के लिए किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है.
कुंवर विजय प्रताप सिंह द्वारा पंजाब विधानसभा के स्पीकर को भेजे गए इस्तीफे के पत्र के अनुसार- जो ईमेल, व्हाट्सएप और इंडिया पोस्ट के जरिए भेजा गया है- उन्होंने कहा है कि वह सदन की अपनी सीट से इस्तीफा दे रहे हैं.
AAP MLA Kunwar Vijay Pratap Singh tenders his resignation from the membership of the Punjab Legislative Assembly. He tweets, "We must all unite in a collective effort to rise above the politics of lanes and ribbon-cutting, and transform Punjab—trapped by drugs, extortion, gangsterism, and corruption—back into a progressive and beloved state..."— ANI (@ANI) November 2, 2026
कुंवर विजय प्रताप सिंह ने क्या लिखा?
अमृतसर के मेरे बहुत सम्मानित भाइयों और बहनों, मैंने पंजाब विधानसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. आप लोगों से मुझे जो प्यार और सम्मान मिला है, उसके लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक आपका कर्जदार रहूंगा. आपके सपोर्ट और भगवान के आशीर्वाद से हमें सिर्फ सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिबन काटने की रस्मों की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर पंजाब को बदलने के लिए मिलकर काम करना होगा.
हमें राज्य को ड्रग्स, जबरदस्ती वसूली, गैंगस्टरिज़्म और करप्शन के चंगुल से आज़ाद कराना होगा, और इसे एक प्रोग्रेसिव और लीडिंग राज्य के तौर पर वापस लाना होगा. जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने विधायक के तौर पर अपने समय के लिए तय किए गए 90 परसेंट टारगेट पूरे कर लिए हैं.
एक विधायक से उम्मीद किए जाने वाले काम के दायरे को कवर करते हुए (जो एक काउंसलर, मेयर या मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के कामों से अलग है. मैंने अलग-अलग इलाकों में किए गए कामों का डिटेल्ड ब्यौरा भी दिया है, जो अखबारों और मेरे फेसबुक पेज पर मौजूद है. मेरी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि मैंने पॉलिटिक्स से 'माई-बाप' (पहरेदार/अथॉरिटेरियन) कल्चर को खत्म किया और जनता को अपनी असली प्रेरणा मानकर काम किया.
पंजाब विधानसभा में मैंने लगातार अमृतसर के लोगों की आवाज उठाई. मैंने बिना डरे कई तरह के मुद्दों पर बात की-पानी की सप्लाई और सीवेज सिस्टम से लेकर सर्किट हाउस, कंपनी बाग, खुला नाला (गंदा नाला), गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सरूप रानी कॉलेज और बरगारी बेअदबी मामले तक.
पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में पहली बार, मैंने अलग-अलग गलियों और मोहल्लों का नाम लेकर इलाके की खास चिंताओं को उठाया. मेरा मकसद आपके साथ मिलकर भविष्य की एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना है जो साफ-सुथरी राजनीति और एक ट्रांसपेरेंट, कुशल एडमिनिस्ट्रेशन पक्का करे. मेरा एकमात्र मकसद 'पंजाब फर्स्ट' है. इसके अलावा, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा या अपना फायदा नहीं है. एक बार फिर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद… कुंवर विजय प्रताप सिंह.
कुंवर विजय प्रताप सिंह के बारे में
अप्रैल 2021 में कुंवर विजय प्रताप सिंह ने पंजाब पुलिस में एक आईपीएस ऑफिसर के तौर पर अपनी पोस्ट से वॉलंटरी रिटायरमेंट (जल्दी रिटायरमेंट) लेने का फैसला किया. उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के हेड के तौर पर काम किया जो 2015 की बेअदबी की घटनाओं और कोटकपूरा फायरिंग केस की जांच कर रही थी.
9 अप्रैल, 2021 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कोटकपूरा फायरिंग केस में उनकी अगुवाई में चल रही जांच को रद्द कर दिया, एक नई एसआईटी बनाने का आदेश दिया, और निर्देश दिया कि कुंवर विजय प्रताप सिंह को नई टीम में शामिल न किया जाए. इस फैसले के दो दिन बाद उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को रिटायरमेंट के लिए अपनी एप्लीकेशन दी. हालांकि, शुरुआत में एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की गई, लेकिन बाद में उन्हें रिटायरमेंट दे दिया गया.
इसके बाद 22 जून, 2021 को वह आम आदमी पार्टी (AAP) में शामिल हो गए और 2022 के विधानसभा चुनाव में अमृतसर नॉर्थ से MLA चुने गए. हालांकि, जून 2025 में, AAP ने उन्हें (कुंवर विजय प्रताप) पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए पांच साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया.
इससे पहले 2 MLA का इस्तीफा
पटियाला जिले के दो विधायकों ने आम आदमी पार्टी (AAP) से इस्तीफा दे दिया. सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ लिया है. इसके अलावा समाना से विधायक चेतन सिंह जोरमाजरा ने आम आदमी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है.
AAP ने 40 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की
गौरतलब है कि चल रही चुनावी तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी ने हाल ही में 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की है. पार्टी ने इस पहली लिस्ट में 40 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया है. लिस्ट में किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर का नाम शामिल नहीं है. मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया.
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