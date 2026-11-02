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पंजाब: निलंबित AAP विधायक कुंवर विजय प्रताप ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (फाइल फोटो) ( ANI )

चंडीगढ़: पंजाब की राजनीति में लगातार दूसरे दिन बड़ी उथल-पुथल देखने को मिली है. कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अमृतसर नॉर्थ सीट से विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है. कुंवर विजय प्रताप ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी घोषणा की.

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी (AAP) ने पहले विजय प्रताप सिंह को 'पार्टी विरोधी गतिविधियों' के कारण पांच साल के लिए सस्पेंड कर दिया था. इसके अलावा, आम आदमी पार्टी द्वारा जारी 40 उम्मीदवारों की लिस्ट में अभी तक अमृतसर नॉर्थ सीट के लिए किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है.

कुंवर विजय प्रताप सिंह द्वारा पंजाब विधानसभा के स्पीकर को भेजे गए इस्तीफे के पत्र के अनुसार- जो ईमेल, व्हाट्सएप और इंडिया पोस्ट के जरिए भेजा गया है- उन्होंने कहा है कि वह सदन की अपनी सीट से इस्तीफा दे रहे हैं. कुंवर विजय प्रताप सिंह ने क्या लिखा? अमृतसर के मेरे बहुत सम्मानित भाइयों और बहनों, मैंने पंजाब विधानसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. आप लोगों से मुझे जो प्यार और सम्मान मिला है, उसके लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक आपका कर्जदार रहूंगा. आपके सपोर्ट और भगवान के आशीर्वाद से हमें सिर्फ सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिबन काटने की रस्मों की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर पंजाब को बदलने के लिए मिलकर काम करना होगा. हमें राज्य को ड्रग्स, जबरदस्ती वसूली, गैंगस्टरिज़्म और करप्शन के चंगुल से आज़ाद कराना होगा, और इसे एक प्रोग्रेसिव और लीडिंग राज्य के तौर पर वापस लाना होगा. जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने विधायक के तौर पर अपने समय के लिए तय किए गए 90 परसेंट टारगेट पूरे कर लिए हैं. एक विधायक से उम्मीद किए जाने वाले काम के दायरे को कवर करते हुए (जो एक काउंसलर, मेयर या मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के कामों से अलग है. मैंने अलग-अलग इलाकों में किए गए कामों का डिटेल्ड ब्यौरा भी दिया है, जो अखबारों और मेरे फेसबुक पेज पर मौजूद है. मेरी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि मैंने पॉलिटिक्स से 'माई-बाप' (पहरेदार/अथॉरिटेरियन) कल्चर को खत्म किया और जनता को अपनी असली प्रेरणा मानकर काम किया. पंजाब विधानसभा में मैंने लगातार अमृतसर के लोगों की आवाज उठाई. मैंने बिना डरे कई तरह के मुद्दों पर बात की-पानी की सप्लाई और सीवेज सिस्टम से लेकर सर्किट हाउस, कंपनी बाग, खुला नाला (गंदा नाला), गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सरूप रानी कॉलेज और बरगारी बेअदबी मामले तक. पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में पहली बार, मैंने अलग-अलग गलियों और मोहल्लों का नाम लेकर इलाके की खास चिंताओं को उठाया. मेरा मकसद आपके साथ मिलकर भविष्य की एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना है जो साफ-सुथरी राजनीति और एक ट्रांसपेरेंट, कुशल एडमिनिस्ट्रेशन पक्का करे. मेरा एकमात्र मकसद 'पंजाब फर्स्ट' है. इसके अलावा, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा या अपना फायदा नहीं है. एक बार फिर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद… कुंवर विजय प्रताप सिंह.