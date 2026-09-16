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कर्नाटक में संदिग्ध नक्सली उप्पार वेंकटेश गिरफ्तार, गांववालों को डराने और धमकाने का आरोप

तुमकुरु: कर्नाटक पुलिस ने मंगलवार रात तुमकुरु जिले में एक संदिग्ध नक्सली उप्पर वेंकटेश को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि वह नक्सली गतिविधियों में शामिल था और गांववालों को डराता-धमकाता था.

तुमकुरु के पावगड़ा तालुक के कनकलाबेंडे गांव का रहने वाला वेंकटेश, पावगड़ा के कनकलाबेंडे इलाके में कदमालकुंटे पहाड़ी के पास एक पुलिस ऑपरेशन के दौरान रात करीब 11 बजे पकड़ा गया. अधिकारियों ने बताया कि वह अर्धनग्न हालत में मिला. पुलिस ने बताया कि वह इस दौरान शराब पी रहा था और चिकन खा रहा था.

पुलिस के मुताबिक, वेंकटेश पिछले कुछ महीनों से कनकलाबेंडे गांव के लोगों को परेशान कर रहा था और डरा रहा था. जब पुलिस पहले गांव गई थी तो वह एक पहाड़ी पर देसी बम फोड़कर भाग फरार हो गया था. 29 अगस्त को, उसने कथित तौर पर करियान्ना नाम के एक किसान के पंप सेट पर देसी बम लगाकर उसे मारने की कोशिश की थी. साथ ही उसने कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के एक नक्सल संगठन के नाम पर गंगासागर के एक किसान को 5 लाख रुपये की मांग वाली धमकी भरा पत्र भेजा था.