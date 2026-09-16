कर्नाटक में संदिग्ध नक्सली उप्पार वेंकटेश गिरफ्तार, गांववालों को डराने और धमकाने का आरोप
संदिग्ध नक्सली को पकड़ने के लिए कनकलाबेंडे के आसपास के दस से ज्यादा गांवों में बड़े पैमाने पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया.
Published : September 16, 2026 at 10:34 PM IST
तुमकुरु: कर्नाटक पुलिस ने मंगलवार रात तुमकुरु जिले में एक संदिग्ध नक्सली उप्पर वेंकटेश को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि वह नक्सली गतिविधियों में शामिल था और गांववालों को डराता-धमकाता था.
तुमकुरु के पावगड़ा तालुक के कनकलाबेंडे गांव का रहने वाला वेंकटेश, पावगड़ा के कनकलाबेंडे इलाके में कदमालकुंटे पहाड़ी के पास एक पुलिस ऑपरेशन के दौरान रात करीब 11 बजे पकड़ा गया. अधिकारियों ने बताया कि वह अर्धनग्न हालत में मिला. पुलिस ने बताया कि वह इस दौरान शराब पी रहा था और चिकन खा रहा था.
पुलिस के मुताबिक, वेंकटेश पिछले कुछ महीनों से कनकलाबेंडे गांव के लोगों को परेशान कर रहा था और डरा रहा था. जब पुलिस पहले गांव गई थी तो वह एक पहाड़ी पर देसी बम फोड़कर भाग फरार हो गया था. 29 अगस्त को, उसने कथित तौर पर करियान्ना नाम के एक किसान के पंप सेट पर देसी बम लगाकर उसे मारने की कोशिश की थी. साथ ही उसने कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के एक नक्सल संगठन के नाम पर गंगासागर के एक किसान को 5 लाख रुपये की मांग वाली धमकी भरा पत्र भेजा था.
"वेंकटेश को कल रात पावगड़ा तालुक के कनकलाबेंडे इलाके से गिरफ्तार किया गया. वह आंध्र-कर्नाटक बॉर्डर के पास जंगल के इलाकों में छिपा हुआ था. उसके खिलाफ तीन केस हैं. पावगड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है. नरसिंहप्पा ने उसके खिलाफ जबरन वसूली अधिनियम और गिरियान्ना ने एक्सप्लोसिव्स एक्ट के तहत केस दर्ज किए हैं." पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ 5 लाख रुपये की मांग का भी एक केस दर्ज किया गया है. इन मामलों के सिलसिले में उसे गिरफ्तार करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, और आगे की जांच चल रही है."- अशोक, जिला पुलिस अधीक्षक
ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन
संदिग्ध को शिकंजे में कसने के लिए मंगलवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच कनकलाबेंडे के आसपास के दस से ज़्यादा गांवों में बड़े पैमाने पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया. पुलिस ने इलाके पर नजर रखने के लिए उन्नत ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया और पहाड़ी और जंगली इलाकों में इंटेंसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखा. पावगड़ा पुलिस आखिरकार मंगलवार रात को उप्पर वेंकटेश को ढूंढने और गिरफ्तार करने में कामयाब रही.
स्पेशल पुलिस टीम बनाई गई
वेंकटेश को पकड़ने के लिए खास तौर पर एक स्पेशल पुलिस टीम बनाई गई थी. टीम ने पहाड़ी और जंगली इलाकों में उसकी हरकतों को ट्रैक करने के लिए ड्रोन पर भरोसा किया.
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