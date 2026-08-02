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सीएम शुभेंदु को टारगेट करने की फिराक में था गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी, बंगाल STF का दावा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के कथित आतंकी (Operative) ने पुलिस की वर्दी पहनकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को निशाना बनाने और दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए छात्रों के प्रदर्शन में तोड़फोड़ करने की योजना बनाई थी. एसटीएफ के आईजी गौरव शर्मा ने शनिवार को बताया कि आरोपी की पहचान मोहम्मद हमीम मंडल के तौर पर हुई है. उसे शुक्रवार को पुरबा बर्धमान जिले से गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के लिए उसी रात कोलकाता लाया गया.

कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्मा ने कहा कि जांच में पता चला है कि मंडल पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था और वह उनके कहने पर काम कर रहा था. शर्मा ने कहा, "मुख्यमंत्री टारगेट में से एक थे. हमीम को पाकिस्तान के हैंडलर्स ने मुख्यमंत्री की गतिविधियों पर नजर रखने का काम दिया था.उसे उन जगहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा गया था, जहां मुख्यमंत्री बिना सुरक्षा के रह सकते हैं."

एसटीएफ ने कहा कि मंडल ने पुलिस की वर्दी खरीदकर और तोड़फोड़ करके दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए छात्रों के प्रदर्शन में घुसने की भी योजना बनाई थी. शर्मा ने कहा, "इसके अलावा, कई पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं को भी निशाना बनाने की योजना थी."

एसटीएफ आईजी गौरव शर्मा के अनुसार, शुरुआती जांच से पता चला है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी के अलावा, कई पुलिस अधिकारी और राजनीतिक नेता आतंकी मॉड्यूल के रडार पर थे.

इसी से जुड़े एक और मामले में, STF ने शुक्रवार रात अर्पिता सरकार को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर मंडल की सहयोगी और "गर्लफ्रेंड" है. एसटीएफ ने दावा किया कि दोनों ने पश्चिम बंगाल के एक राज्य मंत्री के बेटे को हनीट्रैप में फंसाकर उसे किडनैप करने और परिवार से पैसे ऐंठने की साजिश रची थी.

एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह साजिश शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े पाकिस्तान में रहने वाले हैंडलर्स के कहने पर रची गई थी. अधिकारी ने कहा, "हमारी जांच में मंत्री के बेटे को हनी-ट्रैप में फंसाने, फिर किडनैपिंग और ब्लैकमेल करने की एक खास योजना का पता चला है. इस साजिश की देखरेख पाकिस्तान के हैंडलर्स ने की थी. हम हर आरोपी की सही भूमिका और क्या इसमें और लोग शामिल थे, इसकी जांच कर रहे हैं."

एसटीएफ ने दावा किया कि सरकार और मंडल ने सीमा पार बैठे हैंडलर्स के कहने पर संवेदनशाली जानकारी निकालने के लिए प्रभावी लोगों के साथ करीबी रिश्ते बनाने का प्लान बनाया था.

STF के अधिकारियों ने आरोपियों के पास से ब्रिटेन (यूनाइटेड किंगडम) और मैक्सिको में जारी अंतरराष्ट्रीय SIM कार्ड भी बरामद करने का दावा किया है.

शर्मा ने कहा, "शक है कि SIM कार्ड का इस्तेमाल विदेश से काम करने वाले हैंडलर्स के साथ सुरक्षित बातचीत (Encrypted communication) के लिए और देश के अलग-अलग हिस्सों में स्लीपर सेल और टेरर नेटवर्क को मजबूत करने में मदद के लिए किया गया था."