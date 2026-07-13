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नागालैंड में असम राइफल्स के काफिले में IED ब्लास्ट, एक जवान की मौत, 4 घायल

नागालैंड में असम राइफल्स के काफिले में IED ब्लास्ट ( file photo-ETV Bharat )

गुवाहाटी/दीमापुर/तेजपुर: नागालैंड के दीमापुर के पास सुखोवी चुमौकेदिमा रोड पर सोमवार को असम राइफल्स के एक वाहन को निशाना बनाकर संदिग्ध आईईडी विस्फोट किया गया. घटना में असम राइफल्स का एक जवान मारा गया और चार अन्य घायल हो गए. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, शक है कि विस्फोटक डिवाइस को सड़क किनारे एक ऑटो-रिक्शा के अंदर छिपाया गया था और जब असम राइफल्स की एक गाड़ी चुमौकेदिमा और दीमापुर के बीच लोंगी इलाके से गुजर रही थी, तो उसे रिमोट से ब्लास्ट कर दिया गया. ब्लास्ट में असम राइफल्स का एक जवान मौके पर ही मारा गया, जबकि चार अन्य घायल हो गए. आस-पास के दो आम लोगों को भी मामूली चोटें आईं. घायल सुरक्षाकर्मियों के साथ पास के एक मेडिकल सेंटर में ले जाया गया.