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नागालैंड में असम राइफल्स के काफिले में IED ब्लास्ट, एक जवान की मौत, 4 घायल

असम राइफल्स के वाहन को निशाना बनाकर किए गए आईईडी विस्फोट में असम राइफल्स का एक जवान शहीद हो गया.

IED blast hits Assam Rifles convoy in Nagaland
नागालैंड में असम राइफल्स के काफिले में IED ब्लास्ट (file photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 13, 2026 at 6:35 PM IST

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गुवाहाटी/दीमापुर/तेजपुर: नागालैंड के दीमापुर के पास सुखोवी चुमौकेदिमा रोड पर सोमवार को असम राइफल्स के एक वाहन को निशाना बनाकर संदिग्ध आईईडी विस्फोट किया गया. घटना में असम राइफल्स का एक जवान मारा गया और चार अन्य घायल हो गए.

शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, शक है कि विस्फोटक डिवाइस को सड़क किनारे एक ऑटो-रिक्शा के अंदर छिपाया गया था और जब असम राइफल्स की एक गाड़ी चुमौकेदिमा और दीमापुर के बीच लोंगी इलाके से गुजर रही थी, तो उसे रिमोट से ब्लास्ट कर दिया गया.

ब्लास्ट में असम राइफल्स का एक जवान मौके पर ही मारा गया, जबकि चार अन्य घायल हो गए. आस-पास के दो आम लोगों को भी मामूली चोटें आईं. घायल सुरक्षाकर्मियों के साथ पास के एक मेडिकल सेंटर में ले जाया गया.

घटना की पुष्टि करते हुए, कोहिमा के डिफेंस पीआरओ ने कहा कि शोखुवी के पास असम राइफल्स की गाड़ियों को निशाना बनाकर एक शक वाला आईईडी ब्लास्ट हुआ था. प्रवक्ता ने शुरू में एक मौत और चार घायल लोगों की पुष्टि की, और कहा कि अभी एक सुरक्षा ऑपरेशन चल रहा है और आगे की जानकारी का इंतजार है.

धमाके के बाद, सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेर लिया और जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया. साथ ही बम डिस्पोज़ल और फोरेंसिक टीमें भी धमाके की जगह की जांच करने और इस्तेमाल किए गए एक्सप्लोसिव की तरह का पता लगाने के लिए मौके पर पहुंच गई हैं.

घायल लोगों की हालत के बारे में अभी आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया है. अधिकारी जांच कर रहे हैं , जबकि असम राइफल्स और नागालैंड पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार है.

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