केरल : विजयन के खिलाफ छापेमारी पर लेफ्ट समर्थकों का ED अफसरों की गाड़ी पर हमला, ईंट व पत्थर फेंके
Published : May 27, 2026 at 3:37 PM IST
तिरुवनंतपुरम : केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के घर के बाहर बुधवार को हिंसा भड़क गई, जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारी छापेमारी पूरी करके घर से निकल रहे थे. इस दौरान ईडी अधिकारियों की गाड़ी पर ईंट व पत्थर फेंककर हमला कर दिया.
न्यूज चैनलों पर दिखाए गए विज़ुअल्स के मुताबिक, संदिग्ध सीपीआई (एम) कार्यकर्ता विजयन के किराए के घर के बाहर जमा हो गए और रेड का विरोध किया. स्थिति तब और बिगड़ गई जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने ईडी अधिकारियों को ले जा रही गाड़ी को रोक दिया और उस पर पत्थर फेंके.
पुलिस और सुरक्षा बलों के लोगों को भीड़ को नियंत्रण करने में मुश्किल हुई. घटना के दौरान जिस गाड़ी में महिला अधिकारी भी सवार थीं, उसे निशाना बनाया गया. घटना में गाड़ी का विंडशील्ड टूट गया. इसके अलावा गाड़ी के साइड व पीछे के शीशे भी टूट गए.
