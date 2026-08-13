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गुजरात : संदिग्ध गुइलेन-बैरे सिंड्रोम की दस्तक, मासूम की मौत

महिसागर (गुजरात) : गुजरात के महिसागर जिले के मुख्यालय लुनावाड़ा शहर और उसके आसपास के इलाकों में दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी 'गुइलेन-बैरे सिंड्रोम' (Guillain-Barre Syndrome - GBS) का एक संदिग्ध मामला सामने आया है. लुनावाड़ा में जयश्री नगर सोसाइटी के पास स्थित 'आदर्श स्कूल' के मासूम बच्चे और शिक्षक इस संदिग्ध और खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गए हैं, जिससे पूरे जिले में दहशत और डर का माहौल है.

तीसरी कक्षा के एक मासूम बच्चे की मौत

माना जा रहा है कि एक स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले देवराज माचर नाम के एक मासूम बच्चे की संदिग्ध गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (GBS) बीमारी की वजह से मौत हो गई. पिछले एक हफ्ते से स्कूल के बच्चों में इस बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, फिर भी अभिभावकों का आरोप है कि लुनावाड़ा स्वास्थ्य विभाग और नगरपालिका प्रशासन गहरी नींद में हैं. पता चला है कि स्कूल में पढ़ने वाले पांच से अधिक बच्चे और कुछ शिक्षक भी संदिग्ध जीबीएस की चपेट में आ गए हैं, जिससे अभिभावक अपने बच्चों की सेहत को लेकर बेहद चिंतित हैं.

संदिग्ध मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

बताया जाता है कि 5 बच्चों के सैंपल जांच के लिए अहमदाबाद भेजे गए. महिसागर जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 3 अगस्त को एक बच्चे में सांस लेने में तकलीफ, चलने में कठिनाई और शरीर में अत्यधिक कमजोरी जैसे लक्षण दिखे. हालत बिगड़ने पर उसे 4 अगस्त को लुनावाड़ा के विहान अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका SpO2 लेवल केवल 88 प्रतिशत दर्ज किया गया. बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए उसे आगे के इलाज के लिए वड़ोदरा के काशीबा अस्पताल रेफर किया गया. लेकिन, वड़ोदरा पहुंचने से पहले ही रास्ते में बच्चे की मौत हो गई. काशीबा अस्पताल में ईसीजी जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बच्चे में दिखे लक्षणों के आधार पर, इस मामले को जीबीएस/एएफपी (गुइलेन-बैरे सिंड्रोम / एक्यूट फ्लेसिड पैरालिसिस) का संदिग्ध मामला माना गया है. स्वास्थ्य विभाग ने बच्चे की केस हिस्ट्री, घर का पता और मेडिकल रिकॉर्ड इकट्ठा करके 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) जमा कर दी है.

लक्षण दिखने के बाद स्कूल के 5 बच्चों की लैब टेस्टिंग शुरू

दूसरी ओर, 6 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग की टीम के रूटीन सर्वे के दौरान, लुनावाड़ा के आदर्श स्कूल में 5 बच्चों में दस्त-उल्टी, बुखार और कमजोरी जैसे लक्षण पाए गए. एहतियात के तौर पर, इन बच्चों के 'स्टूल सैंपल' (मल के नमूने) लिए गए हैं और आगे की जांच के लिए अहमदाबाद के बी.जे. मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं.

इस घटना के बाद, आदर्श स्कूल के अलावा बुरहानी स्कूल, वेदांत स्कूल, ब्राइट डे स्कूल और सरदार स्कूल के सभी बच्चों का आरबीएसके (राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) टीम ने तुरंत स्वास्थ्य जांच की. राहत की बात यह है कि किसी और बच्चे में ऐसे लक्षण नहीं दिखे.