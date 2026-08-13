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गुजरात : संदिग्ध गुइलेन-बैरे सिंड्रोम की दस्तक, मासूम की मौत

गुजरात में संदिग्ध जीबीएस की चपेट में आने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई. लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

Infant dies of GBS in Gujarat
गुजरात में जीबीएस से मासूम की मौत (प्रतीकात्मक फोटो-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 6:41 PM IST

4 Min Read
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महिसागर (गुजरात) : गुजरात के महिसागर जिले के मुख्यालय लुनावाड़ा शहर और उसके आसपास के इलाकों में दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी 'गुइलेन-बैरे सिंड्रोम' (Guillain-Barre Syndrome - GBS) का एक संदिग्ध मामला सामने आया है. लुनावाड़ा में जयश्री नगर सोसाइटी के पास स्थित 'आदर्श स्कूल' के मासूम बच्चे और शिक्षक इस संदिग्ध और खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गए हैं, जिससे पूरे जिले में दहशत और डर का माहौल है.

तीसरी कक्षा के एक मासूम बच्चे की मौत
माना जा रहा है कि एक स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले देवराज माचर नाम के एक मासूम बच्चे की संदिग्ध गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (GBS) बीमारी की वजह से मौत हो गई. पिछले एक हफ्ते से स्कूल के बच्चों में इस बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, फिर भी अभिभावकों का आरोप है कि लुनावाड़ा स्वास्थ्य विभाग और नगरपालिका प्रशासन गहरी नींद में हैं. पता चला है कि स्कूल में पढ़ने वाले पांच से अधिक बच्चे और कुछ शिक्षक भी संदिग्ध जीबीएस की चपेट में आ गए हैं, जिससे अभिभावक अपने बच्चों की सेहत को लेकर बेहद चिंतित हैं.

संदिग्ध मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
बताया जाता है कि 5 बच्चों के सैंपल जांच के लिए अहमदाबाद भेजे गए. महिसागर जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 3 अगस्त को एक बच्चे में सांस लेने में तकलीफ, चलने में कठिनाई और शरीर में अत्यधिक कमजोरी जैसे लक्षण दिखे. हालत बिगड़ने पर उसे 4 अगस्त को लुनावाड़ा के विहान अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका SpO2 लेवल केवल 88 प्रतिशत दर्ज किया गया. बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए उसे आगे के इलाज के लिए वड़ोदरा के काशीबा अस्पताल रेफर किया गया. लेकिन, वड़ोदरा पहुंचने से पहले ही रास्ते में बच्चे की मौत हो गई. काशीबा अस्पताल में ईसीजी जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बच्चे में दिखे लक्षणों के आधार पर, इस मामले को जीबीएस/एएफपी (गुइलेन-बैरे सिंड्रोम / एक्यूट फ्लेसिड पैरालिसिस) का संदिग्ध मामला माना गया है. स्वास्थ्य विभाग ने बच्चे की केस हिस्ट्री, घर का पता और मेडिकल रिकॉर्ड इकट्ठा करके 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) जमा कर दी है.

लक्षण दिखने के बाद स्कूल के 5 बच्चों की लैब टेस्टिंग शुरू
दूसरी ओर, 6 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग की टीम के रूटीन सर्वे के दौरान, लुनावाड़ा के आदर्श स्कूल में 5 बच्चों में दस्त-उल्टी, बुखार और कमजोरी जैसे लक्षण पाए गए. एहतियात के तौर पर, इन बच्चों के 'स्टूल सैंपल' (मल के नमूने) लिए गए हैं और आगे की जांच के लिए अहमदाबाद के बी.जे. मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं.

इस घटना के बाद, आदर्श स्कूल के अलावा बुरहानी स्कूल, वेदांत स्कूल, ब्राइट डे स्कूल और सरदार स्कूल के सभी बच्चों का आरबीएसके (राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) टीम ने तुरंत स्वास्थ्य जांच की. राहत की बात यह है कि किसी और बच्चे में ऐसे लक्षण नहीं दिखे.

जीबीएस बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है?
गुलियन-बैरे सिंड्रोम (GBS) एक बहुत ही दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही नर्वस सिस्टम पर हमला कर देता है. इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है. इस बीमारी में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन आम और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत महंगा साबित होता है.

विशेषज्ञ डॉक्टर की अपील
स्थानीय विशेषज्ञ डॉ. दीप मेहता ने नागरिकों से सावधान रहने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि अगर किसी बच्चे या घर में किसी भी व्यक्ति में हाथ-पैर में कमजोरी या खुजली जैसे लक्षण दिखें, तो बिना देरी किए किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. समय पर इलाज से ही मरीज की जान बचाई जा सकती है.

जीबीएस के मुख्य लक्षण

  • हाथ और पैर की उंगलियों में लगातार खुजली या सुन्नपन
  • शरीर में अचानक बहुत ज़्यादा कमजोरी
  • चलने, बैठने या खड़े होने में दिक्कत
  • मांसपेशियों पर नियंत्रम खत्म होना और लकवे जैसी स्थिति
  • खाना या थूक निगलने में दिक्कत और सांस लेने में बेचैनी महसूस होना

फिलहाल, इस घटना के बाद माता-पिता में काफी गुस्सा है और मांग की जा रही है कि लुनावाड़ा नगरपालिका और महीसागर जिला में जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर सफाई और मेडिकल काम शुरू किया जाए.

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