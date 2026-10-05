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तरंग शक्ति 2026 : वायु सेना दिवस पर 'सूर्यकिरण' का होगा प्रदर्शन, रक्षा मंत्री हो सकते हैं शामिल

जोधपुर : जोधपुर में चल रहे वायुसेना के युद्धाभ्यास तरंग शक्ति के दौरान 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के मौके पर जोधपुर के एअरफोर्स स्टेशन पर एरोबेटिक टीम का एयर शो भी होगा. सूर्यकिरण टीम अपने 9 हॉक जेट से आसमान में अलग-अलग फॉर्मेशन और एरोबेटिक करतब दिखाएगी. इनके साथ ही तेजस और सुखोई भी प्रदर्शन दिखाएंगे.

वायुसेना दिवस के समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी आने की संभावना है. एरोबेटिक शो के लिए एनसीसी के कैडेट्स व स्पेशल स्कूल के बच्चों को देखने के लिए बुलाने की संभावना है. सूर्यकिरण का एयर शो करीब 25 से 30 मिनट का होता है. एयर शो के दौरान कमेंट्री भी होती है. तंरग शक्ति में हर दिन अलग-अलग देशों के लड़ाकू विमान जोधपुर सहित पूरे पश्चिमी सीमा पर उड़ान भर रहे हैं. इन सबके बीच बेहतर सामांजस्य और तालमेल नजर आता है.

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वायुसेना ने इसे 'पावर ऑफ पार्टनशिप' का नाम दिया है. इसके तहत सभी देश एक दूसरे के साथ आसमान को नाप रहे हैं. इस दौरान एक दूसरे के जहाज में आसमान में ही रिफ्यूल भी कर रहे हैं. इनके कई वीडियो भी सामने आए हैं. जोधपुर में 26 सितंबर से तरंग शक्ति युद्धाभ्यास चल रहा है, जो 12 अक्टूबर तक चलेगा. इसमें भारत सहित आठ देशें की सेनाएं अपने लड़ाकू विमानों व संसाधनों के साथ भाग ले रही हैं, जबकि 32 देश बतौर पर्यवेक्षक भाग ले रहे हैं.

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1996 से एसकेटी का प्रदर्शन : भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम (SKAT) का गठन 1996 में किया गया था और यह दुनिया की बहुत कम नौ-विमान एरोबेटिक्स टीमों में से एक है और एशिया में एकमात्र है. यह अनूठी टीम भारत में कई प्रदर्शन कर चुकी है. इसके अलावा कई मौकों पर विदेश में होने वाले एयर शो में भी प्रदर्शन कर चुकी है. इसके विमान उड़ाने वाले पायलट बेहद अनुभवी होते हैं. सूर्यकिरण में हॉक विमानों के साथ ही हेलिकॉप्टर्स की भी एक टीम है, जिसका नाम सारंग है. इन दोनों टीमों को जोधपुर में पहले भी प्रदर्शन हो चुका हैं.