मेरठ के आसमान में सूर्यकिरण की टीम ने दिखाया रफ्तार, रोमांच और वायुसेना का शौर्य
पायलटों ने अलग अलग तरह के फॉर्मेशन के माध्यम से लोगों को तालियां बजाने को मज़बूर कर दिया. जहां एक तरफ आसमान में तिरंगा बनाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 2:29 PM IST
मेरठ : मेरठ में एयर शो में एयरफ़ोर्स की टीम सूर्य किरण ने दिखाया भारतीय कौशल, इस अवसर पर आसमान टीम के पायलटों ने अलग अलग तरह के फॉर्मेशन के माध्यम से वहां मौजूद लोगों को तालियां बजाने को मज़बूर कर दिया. जहां एक तरफ आसमान में तिरंगा बनाया.
वहीं जमीन पर खासतौर हजारों लोग इस खास आयोजन के गवाह बने. गजब का उत्साह लोगों में भारतीय टीम के रोमांचकारी करतबों के दौरान देखने को मिला.
मेरठ के आसमान में आज देशभक्ति और रोमांच का ऐसा संगम देखने को मिला, जिसको देखकर हर कोई उत्साहित था. अपने तरह इस अनूठे कार्यक्रम हर किसी को रोमांचित कर दिया.
भारतीय वायुसेना की विशेष टीम ने लड़ाकू विमानों से हवा में हैरतअंगेज करतब दिखाए. जिसके लिए जिले के अफसर के द्वारा खासतौर पर तैयारी की गई थी पूरी तरह से वहां का जो माहौल था देखने लायक था सुबह से ही खास तौर से जेनजी और जैन अल्फा की मौजूदगी इस कार्यक्रम को लेकर देखी गई.
आसमान में अलग अलग तरह बनी शानदार फॉर्मेशन को देखकर मौजूद दर्शकों में रोमांच देखने को मिला.
भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलटों ने लड़ाकू विमानों के साथ ऐसे हैरतअंगेज करतब आसमान में करके दिखाए कि दर्शकों की निगाहें आसमान पर टिक गईं.
सबसे खास नजारा उस वक्त देखने को मिला, जब आसमान में तिरंगे के रंगों की छटा दिखाई दी. पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया.
एयर शो में सिर्फ लड़ाकू विमानों का रोमांच ही नहीं दिखा. बल्कि वायुसेना के शक्तिशाली भी आसमान में शानदार फॉर्मेशन बनाकर अपनी ताकत और सटीक नियंत्रण का प्रदर्शन ने सभी को हैरान कर दिया.
इस रोमांचक नजारे को देखने के लिए मेरठ और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, वही राज्यसभा सांसद समेत जिले के कई नेता भी मौजूद रहे डीएम एसएसपी समेत पुलिस प्रशासन के अफसरों ने व्यवस्था को संभाला.
9 स्क्वाड्रन लीडर आसमान में जिम्मेदारी निभा रहे थे वहीं, मेरठ में कई स्क्वाड्रन लीडर कमेंट्री से लेकर अन्य व्यवस्थाओं को मेरठ के कार्यक्रम कोखास बना रहे थे. उन्होने ईटीवी भारत से भी बात की.
ईटीवी भारत से से बातचीत के दौरान युवाओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी उन्होंने बताया कि यह अद्भुत नजारा देखने वह दूर-दूर से आए हैं और वह कहां से उत्साहित हैं और मेरठ इसका साक्षी बन रहा है इससे बढ़कर खुशी की बात उनके लिए और कोई नहीं हो सकती.
जिलाधिकारी डॉ वीके सिंह ने कहा कि विशेष रूप से यह जो आयोजन हुआ है इससे निश्चित ही युवाओं में उत्साह है. जिले की मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने कहा कि उन्हें भरोसा और पूरी उम्मीद है कि दो दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आज जिस तरह से युवाओं में क्रेज देखा गया है निश्चित तौर पर कल भी इससे ज्यादा युवा यहां पहुंचेंगे.
और खास तौर से यह कार्यक्रम जेन जी और जैन अल्फा को तो बहुत ही मोटिवेट करने वाला है. उन्होंने कहा कि वह यही चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आए और हमारे एयरफोर्स के सूर्यकिरण टीम के इस कार्यक्रम को देखकर मोटिवेशन लें.