"एसिड अटैक से शरीर जला, पर सपने नहीं", सर्वाइवर्स ने कहा- स्पेशल कोर्ट बनने से तुरंत मिलेगा न्याय, हिम्मत नहीं टूटेगी

एसिड और घरेलू हिंसा जैसे हादसों से पीड़ित लड़कियों ने न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि ये प्रेरणा बन गईं हैं. पढ़िए इन्होंने क्या कहा?

एसिड अटैक सर्वाइवर्स को न्याय मिलने की बढ़ी उम्मीद
एसिड अटैक सर्वाइवर्स को न्याय मिलने की बढ़ी उम्मीद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 12, 2025 at 7:29 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर 2025 को एसिड अटैक मामलों में न्याय में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए पूरे देश में स्पेशल कोर्ट बनाने और लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के आदेश दिए. कोर्ट ने टिप्पणी की कि 16–16 साल तक चलने वाले केस न्यायिक व्यवस्था पर धब्बा हैं, जो पीड़ितों के जीवन को और अधिक कठिन बनाते हैं.

इस फैसले का स्वागत करते हुए एसिड अटैक सर्वाइवर अंशु राजपूत ने कहा कि हम खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त कदम उठाया है, लेकिन दुख इस बात का है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होने के बावजूद इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा. उम्मीद है कि आने वाले पीड़ितों को वैसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े जैसा हमें करना पड़ा.

'एफआईआर तक नहीं लिखी जाती'
अंशु बताती हैं कि कई मामलों में तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, जिससे न्याय की शुरुआत भी मुश्किल हो जाती है. उनके मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की यह सख्ती भविष्य के मामलों में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है.

समाज चेहरे को देखकर जज करता है : जया
आजमगढ़ की रहने वाली जया ने बताया कि 2011 में घरेलू हादसे में बुरी तरह जल गई थीं. उन्होंने बताया कि बर्न सर्वाइवर हों या एसिड अटैक पीड़ित समाज सबसे पहले चेहरे को जज करता है, इंसान को नहीं. वह कहती हैं, "लोग बात करना छोड़ देते हैं, शादी पर सवाल उठाते हैं, पर लड़की को आगे बढ़ने से रोकना गलत है. मैंने अपने दुख को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि छांव फाउंडेशन ने मुझे समझाया कि मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, एक नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है. उन्होंने बताया कि वो आज ताज होटल में ट्रेनिंग ले रही हैं और शिरोज कैफे में काम करती हूं."

'खुद को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा'
मुजफ्फरनगर की रहने वाली रूपा ने बताया कि 2008 में उनकी सौतेली मां ने उनपर एसिड फेंक दिया था. उन्होंने बताया कि शुरुआत में पता भी नहीं था कि उनके जैसी और लड़कियां भी हैं. छांव फाउंडेशन ने मुझे सिर्फ नौकरी नहीं दी, बल्कि परिवार दिया है. हमारी मेडिकल लीव नहीं कटती, इलाज मुफ्त होता है और हर समय सीखने का मौका मिलता है. यही भरोसा मुझे कॉन्फिडेंस देता है. समाज को संदेश देते हुए वे कहती हैं, “कभी भी पीछे मत हटिए. अपने सपनों का पीछा करिए. उन्होंने समाज से मेरी अपील है कि किसी पीड़ित को देखकर मुंह न फेरें. उसकी मदद करना, एक जिंदगी बच सकती है.“

"जितना हक लड़कों का, उतना ही लड़कियों का भी"
मथुरा की रहने वाली ममता 2013 में प्रॉपर्टी को लेकर हुए झगड़े में मां के साथ एसिड अटैक का शिकार हुईं. उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गईं और ममता की आंखें जलने से चिपक गईं थी. वह बताती हैं कि लोगों ने कहा कि तुम बाहर मत निकलो, बच्चे डर जाएंगे. मैं अंदर ही बंद रहती थी. स्कूल में पीछे बैठाते, दोस्ती नहीं करते, लेकिन अंदर से आवाज आती थी कि पढ़ना है, आगे बढ़ना है. उन्होंने बताया कि दो सर्वाइवर्स को मास्क के बिना हंसते और जीते हुए देखकर उनके अंदर आत्मविश्वास लौटा. आज वह आत्मनिर्भर हैं और छांव फाउंडेशन के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने समाज को संदेश दिया कि लड़कियों को पढ़ाइए, रोकिए नहीं. जितना हक लड़कों को है, उतना ही लड़कियों को भी है.

"हादसे के बाद परिवार-समाज ने बना लीं दूरियां"
वेस्ट बंगाल की रहने वाली मौसमी, जो 65% बर्न सर्वाइवर हैं, बताती हैं कि हादसे के बाद उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया. परिवार-समाज ने भी दूरियां बना लीं. उन्होंने बताया कि सोचा था घर आकर सब ठीक होगा, पर जब आईने में खुद को देखा तो समझ आया कि जिंदगी बदल चुकी है. सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, पर छांव फाउंडेशन की लड़कियों को देखकर लगा कि मैं भी फिर से जी सकती हूं. वह कहती हैं कि सबसे बड़ी चुनौती न्याय की धीमी प्रक्रिया है. डोमेस्टिक वायलेंस और एसिड अटैक के मामले सालों साल चलते हैं. अपराधियों को भी कई बार रिहा कर देते हैं. यह पीड़ितों के लिए दोबारा सजा जैसा होता है.

