असम: बालाचेरा से हरंगाजाओ तक फोर-लेन सड़क निर्माण में लापरवाही, सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा

एनएचआईडीसीएल की जियो-टेक टीम की सर्वे रिपोर्ट में इस हाईवे के निर्माण में खामियां पाई गईं. ( ETV Bharat )

कंस्ट्रक्शन कंपनी सिलचर-सौराष्ट्र ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर एनएच असम के सिलचर से शुरू होता है और आखिरी पॉइंट पर गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है. प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 3,576.55 किलोमीटर में से 3,480.62 किलोमीटर पहले ही पूरा हो चुका है और 95.93 किलोमीटर पूरा होना बाकी है. मुख्य हाईवे प्रोजेक्ट, जिन्हें 2027 तक पूरा करने का प्लान है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशनल हाईवे के किनारे सीवर पाथ (बारिश के पानी के लिए) बनाने में कमियां हैं, सड़क बनाने में गड़बड़ी है, रोड पैचिंग और गार्ड वॉल के काम में गड़बड़ियां हैं. जियो-टेक्निकल टीम की रिपोर्ट अपने दावे को सही साबित करती है क्योंकि फोर-लेन हाईवे के कई हिस्से बनने के तीन साल से भी कम समय में ही टूट चुके हैं.

हाईवे बनाने में गड़बड़ियां NHIDCL के तहत जियो टेक्निकल टीम के सर्वे रिपोर्ट की एक कॉपी ईटीवी भारत के पास है. इस रिपोर्ट में सड़क निर्माण के नियमों में गलतियों की बातें सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, एनएच-27 पर 'बालाचेरा से हरंगाजाओ' तक फोर-लेन सड़क बनाने में लापरवाही बरती गई है.

हाफलोंग (असम): असम के दीमा हसाओ जिले में बालाचेरा से हरंगाजाओ तक नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) द्वारा बनाई गई चार लेन की हाईवे सड़क खराब पाई गई है. एनएचआईडीसीएल की जियो-टेक टीम की सर्वे रिपोर्ट में इस हाईवे के निर्माण में नियमों का पालन करने में गलती पाई गई है.

इस ईस्ट वेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट में से, असम के दीमा हसाओ जिले में लगभग 31 किलोमीटर का 'बालाचेरा से हरंगाजाओ' हाईवे का हिस्सा हैदराबाद की सुशी इंफ्रा माइनिंग लिमिटेड ने बनाया था.

हाईवे अथॉरिटी के नियमों के मुताबिक, कंस्ट्रक्शन कंपनी कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद पांच साल तक सड़क के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है. हालांकि, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सड़क की खराब हालत के बावजूद सड़क की मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.

ईटीवी भारत को मिली जियो टेक्निकल टीम की रिपोर्ट में काम में लापरवाही साफ दिखती है. रिपोर्ट के साथ दी गई तस्वीरों से साफ पता चलता है कि सड़क बनने के तीन साल से भी कम समय में खराब हालत में है.

सड़क में कहां खराबी है?

NH-27 पर बालाचेर्रा से हरंगाजाओ तक फोर-लेन सड़क के 244वें किलोमीटर से 269वें किलोमीटर तक हाईवे के एरिया में खराबी देखी गई है, जो दीमा हसाओ जिले से होकर गुजरती है. सड़क में कई दरारें हैं, गार्ड वॉल गिर गई हैं, पहाड़ियों से पानी का कंट्रोल से बाहर भरा जाना और मिट्टी और कचरे से भरे सीवर जाम हो गए हैं.

सर्वे रिपोर्ट (ETV Bharat)

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इन हिस्सों की जल्द ही मरम्मत नहीं की गई तो फोर-लेन सड़क की हालत और खराब हो सकती है. इसके अलावा, सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक प्रेशर और ड्रेनेज सिस्टम ठीक न होने की वजह से सड़क तेजी से खराब हो रही है.

आगे क्या?

गुजरात में सिलचर से पोरबंदर तक 3,576.55 किलोमीटर लंबा सौराष्ट्र ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए एक बहुत जरूरी व्यावसायिक हाईवे है. यह हाईवे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मदद करेगा क्योंकि यह हाईवे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के साथ व्यापार संबंधों के लिए बहुत जरूरी है.

