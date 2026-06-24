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ETV Bharat Impact: विधवाओं के गांव ढोढराही में सर्वे शुरू, स्पॉन्सरशिप योजना से जुड़ेंगे अनाथ बच्चे

पलामू: जिले के ढोढराही गांव के हालात को लेकर ईटीवी भारत ने खबर प्रकाशित की थी. जिसमें यह बताया गया था कि कैसे यह गांव विधवाओं का गांव बन गया है. अब इस खबर पर पलामू जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है. इस गांव के अनाथ बच्चों का सर्वे किया जा रहा है. जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी मोहम्मद जीशान अहमद के नेतृत्व में ये सर्वे कार्य शुरू हुआ है.

दरअसल, ढोढराही गांव पलामू जिला के रामगढ़ प्रखंड के हूंटार पंचायत के अंतर्गत आता है. इस गांव में करीब 25 घर हैं. जिसमें से करीब 20 से 21 घरों की महिलाएं विधवा हो चुकी हैं. इन घरों में महिलाओं के अलावा उनके बच्चे मौजूद हैं. ईटीवी भारत की टीम इस गांव पहुंची थी, जिस दौरान महिलाओं ने बताया था कि गांव के कई पुरुषों को टीबी हो गई थी. जिससे उनकी मौत हो गई.

विधवाओं के गांव ढोढराही में सर्वे शुरू (Etv Bharat)

महिलाओं ने बताया था कि ढोढराही गांव के ज्यादातर पुरुष बिहार के रोहतास के करवंदिया में पत्थर की खदानों में काम करते थे. वहां कई लोग बीमार पड़ गए और बाद में उनकी मौत हो गई. 2013-14 से करवंदिया इलाके में गांववालों ने जाना शुरू किया था. फिर, 2016-17 में टीबी से मौतें होने लगीं.

गौर करने वाली बात है कि ढोढराही में टीबी से सिर्फ पुरुषों की मौत हुई है. औरतों और बच्चों में टीबी होने की पुष्टि नहीं हुई है. पुरुषों की मौत के बाद, गांव की औरतें फिलहाल मजदूरी और ईंट भट्टों में काम कर रही हैं. कई बच्चे भी मजदूरी कर रहे हैं.

अनाथ बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने का लक्ष्य

ईटीवी भारत की खबर के बाद बाल संरक्षण इकाई की एक टीम गांव में जा रही है और एक-एक परिवार का डाटा इकट्ठा कर रही है. गांव में मौजूद सभी अनाथ बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.