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ETV Bharat Impact: विधवाओं के गांव ढोढराही में सर्वे शुरू, स्पॉन्सरशिप योजना से जुड़ेंगे अनाथ बच्चे

ढोढराही गांव के अनाथ बच्चे स्पॉन्सरशिप योजना से जुड़ेंगे. ईटीवी भारत ने गांव के हालात पर खबर प्रकाशित की थी. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

DHODRAHI VILLAGE
ढोढराही गांव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 24, 2026 at 6:57 PM IST

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पलामू: जिले के ढोढराही गांव के हालात को लेकर ईटीवी भारत ने खबर प्रकाशित की थी. जिसमें यह बताया गया था कि कैसे यह गांव विधवाओं का गांव बन गया है. अब इस खबर पर पलामू जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है. इस गांव के अनाथ बच्चों का सर्वे किया जा रहा है. जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी मोहम्मद जीशान अहमद के नेतृत्व में ये सर्वे कार्य शुरू हुआ है.

दरअसल, ढोढराही गांव पलामू जिला के रामगढ़ प्रखंड के हूंटार पंचायत के अंतर्गत आता है. इस गांव में करीब 25 घर हैं. जिसमें से करीब 20 से 21 घरों की महिलाएं विधवा हो चुकी हैं. इन घरों में महिलाओं के अलावा उनके बच्चे मौजूद हैं. ईटीवी भारत की टीम इस गांव पहुंची थी, जिस दौरान महिलाओं ने बताया था कि गांव के कई पुरुषों को टीबी हो गई थी. जिससे उनकी मौत हो गई.

विधवाओं के गांव ढोढराही में सर्वे शुरू (Etv Bharat)

महिलाओं ने बताया था कि ढोढराही गांव के ज्यादातर पुरुष बिहार के रोहतास के करवंदिया में पत्थर की खदानों में काम करते थे. वहां कई लोग बीमार पड़ गए और बाद में उनकी मौत हो गई. 2013-14 से करवंदिया इलाके में गांववालों ने जाना शुरू किया था. फिर, 2016-17 में टीबी से मौतें होने लगीं.

गौर करने वाली बात है कि ढोढराही में टीबी से सिर्फ पुरुषों की मौत हुई है. औरतों और बच्चों में टीबी होने की पुष्टि नहीं हुई है. पुरुषों की मौत के बाद, गांव की औरतें फिलहाल मजदूरी और ईंट भट्टों में काम कर रही हैं. कई बच्चे भी मजदूरी कर रहे हैं.

अनाथ बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने का लक्ष्य

ईटीवी भारत की खबर के बाद बाल संरक्षण इकाई की एक टीम गांव में जा रही है और एक-एक परिवार का डाटा इकट्ठा कर रही है. गांव में मौजूद सभी अनाथ बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.

जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी मोहम्मद जीशान अहमद ने बताया कि ईटीवी भारत द्वारा प्रकाशित खबर को पढ़ा. जिसके बाद पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है. गांव के बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा जाना है. गांव में सर्वे किया जा रहा है. स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक की गई है. स्थानीय वार्ड आयुक्त से भी बात की गई है और कहा गया है कि सभी बच्चों के कागजात अपडेट करवाएं ताकि उन्हें स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा जा सके.

दरअसल, यह गांव पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर है. पिछले एक दशक में इस गांव में कथित तौर पर टीबी की बीमारी से एक-एक कर के लोगों की मौत हुई है. गांव में सिर्फ विधवा महिला और बच्चे ही बचे हुए हैं. कई परिवार पुरुष सदस्यों को खोने के बाद पलायन कर गए हैं.

क्या है स्पॉन्सरशिप योजना

कॉविड-19 काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए सबसे पहले स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की गई थी. इस योजना के अंतर्गत वैसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनकी पढ़ाई पूरी होने तक (18 वर्ष तक) प्रति महीने सरकार चार हजार रुपए देती है. ग्रामीण क्षेत्रों में 72 हजार और शहरी क्षेत्र में 96 हजार की आमदनी वाले परिवार के अनाथ बच्चो को इस योजना से जोड़ा जाना है. माता और पिता दोनों में से एक के नहीं रहने की स्थिति या दोनो के नही रहने की स्थिति में इस योजना का लाभ दिया जाता है. इस योजना का लाभ किसी भी वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलता है.

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