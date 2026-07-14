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जंगल में आदिवासियों की जीवनशैली और आजीविका पर तैयार होगी विस्तृत रिपोर्ट, PTR बताएगा कितनी विकसित है इनकी सभ्यता एवं संस्कृति

पलामू टाइगर रिजर्व द्वारा आदिवासियों की जीवनशैली पर आधारित सर्वे कराया जा रहा है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 14, 2026 at 1:30 PM IST

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पलामू: जंगल में आदिवासी कैसे रहते हैं? इनकी आजीविका का क्या साधन है? इनके द्वारा घर बनाने का तरीका और निर्माण शैली कैसी है? इनकी आर्थिक गतिविधि क्या है? इन सभी बिंदुओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है. रिपोर्ट और सर्वे के माध्यम से पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि आदिवासियों की जीवनशैली, अर्थव्यवस्था और इंजीनियरिंग कैसी होती है?

पीटीआर में 191 गांव आबाद

दरअसल, झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में आदिवासियों के करीब 191 गांव हैं. अधिकतर गांव आदिवासी बहुल हैं. बूढ़ा पहाड़ इलाका भी पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है. आदिवासी गांव की रिपोर्ट तैयार की जा रही है ताकि जंगल में रहने वाली आबादी को कैसे मदद पहुंचाई जा सके और उनकी पारंपरिक तकनीक से दुनिया की दूसरी आबादी को कैसे मदद मिल सके?

आदिवासियों की जीवनशैली पर आधारित सर्वे (Etv Bharat)

आदिवासियों की तकनीक को दुनिया तक पहुंचाने की योजना

आदिवासियों के घर निर्माण की इंजीनियरिंग को भी अधिकारी अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह वे पर्यावरण के अनुकूल होते हैं. जंगल में रहकर कैसे ग्रामीणों ने अर्थव्यवस्था को विकसित किया है. जंगल में कौन सी उपज है, जिसके माध्यम से आदिवासी आबादी को मदद पहुंचाई जा सकती है और उनकी तकनीक को दुनिया को दिया जा सकता है. इसका एक बड़ा उदाहरण हुनर से रोजगार अभियान के दौरान निकलकर सामने आया था. अभियान के तहत बड़ी संख्या में आदिवासी युवक एवं युवतियों को स्व-रोजगार से जोड़ा गया था. इसी दौरान महुआ और पत्तों से तैयार होने वाले कंपोस्ट के बारे में भी जानकारी निकलकर सामने आई थी, जिससे आदिवासी आबादी को मदद मिली है.

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ग्रामीणों को पुनर्वास के दौरान जंगल जैसा ही माहौल देने का प्रयास

पलामू टाइगर रिजर्व में 35 गांव कोर एरिया में बसे हुए हैं. कोर एरिया में बसे गांव की विस्थापन की योजना है. पहले चरण में कुजरूम और जयगिर जैसे गांव का विस्थापन हुआ है. मंडल डैम परियोजना के लिए भी कई गांवों को खाली करवाया जाना है. सभी गांव जंगल में बसे हैं, रिपोर्ट के माध्यम से विस्थापित होने वाले आबादी को जंगल जैसा ही माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है. रिपोर्ट के माध्यम से उनकी आजीविका और उनकी संस्कृति के लिए भी पहल की जाएगी जबकि उनकी निर्माण कार्यशैली की भी मदद ली जाएगी.

जंगल में रहने वाले आदिवासियों की आजीविका पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है. हैंडीक्राफ्ट, ट्राइबल कल्चर, हर्बल मेडिसिन, ट्राइबल इंजीनियरिंग, इको टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, कृषि सभी बड़े बिंदु हैं. इस रिपोर्ट में यह देखा जाना है कि ट्राइबल कल्चर से दुनिया को कैसे मदद मिल सकती है? या ट्राइबल को कैसे मदद की जा सकती है. ट्राइबल कल्चर में बेहद ही कम प्रदूषण की जगह है. सारे आयाम को एक जगह एकत्रित करके, रिपोर्ट तैयार की जा रही है: प्रजेशकान्त जेना, उप निदेशक

आदिवासियों के बीच रहे थे पीटीआर के उपनिदेशक

पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के गांवों को दूसरी जगह बसाना बड़ी चुनौती थी. पीटीआर के अधिकारियों ने कई रात गांव में गुजारी और ग्रामीणों को मुआवजा एवं सुविधा को लेकर विश्वास दिलाया था. पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक कुमार आशीष, खुद जयगिर जैसे नक्सली प्रभावित इलाके में अपने परिवार के साथ रात में वहां रहे थे और वे ग्रामीणों के साथ बातचीत करते थे. इस दौरान ग्रामीणों की सभी तरह की आशंका को दूर किया गया था.

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आदिवासियों को आवंटित की गई है जमीन

वहीं पोलपोल में बसे आदिवासियों को सरकार की तरफ से आवास एवं जमीन उपलब्ध कराई गई है. ग्रामीणों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर राज्य के मुख्य सचिव, पोलपोल का दौरा कर चुकी हैं. बसने वाले सभी आदिवासियों का पलामू में आधार कार्ड एवं वोटर आईडी कार्ड बनवाया जा चुका है, बसने वाले आदिवासियों को जमीन भी आवंटित की गई है.

पुनर्वास से पहले आदिवासियों को होती थी भारी परेशानियां

दरअसल, पोलपोल में बसने वाले आदिवासी इससे पहले कई दशकों से जंगल में रह रहे थे. आदिवासी परिवार सरकारी लाभ एवं मूलभूत सुविधा से काफी दूर थे. ग्रामीणों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए 20 से 25 KM का पैदल सफर तय करना होता था. स्थिति इतनी बदतर थी कि सड़क नहीं होने की वजह से कोई भी गाड़ी गांव तक नहीं पहुंच पाती थी. ऐसे में गंभीर रूप से बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए लोग खाट पर टांग कर ले जाते थे. स्कूल जाने के लिए बच्चों को कई किलोमीटर पैदल सफर तय करना होता था. इलाज के अभाव में कई ग्रामीणों की मौत भी हुई है.

पहले ही बसाए जा चुके हैं 79 आदिवासी परिवार

बता दें कि पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में रहने वाले कुजरूम और जयगिर गांव के 79 परिवारों को पलामू के सतबरवा प्रखंड के पोलपोल गांव में पहले ही बसाया जा चुका है. दोनों गांव लातेहार जिले में हैं. झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि दो गांव को किसी दूसरे जिले में बसाया गया हो. वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बसे 12 गांवों को दूसरी जगह पर बसाने की योजना थी. इसी कड़ी में दो गांवों को सबसे पहले बसाया जा चुका है.

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया था पोलपोल गांव का दौरा

पोलपोल गांव पहुंचे मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा था कि पोलपोल की विस्थापित आबादी पूरे झारखंड के लिए रोल मॉडल बनेगी. गांव में कई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी. यह भावना बनी रहती है कि सरकारें सिर्फ उजाड़ती हैं लेकिन झारखंड सरकार इस धारणा को बदल रही है. सरकार बताना चाहती है कि जंगल में तमाम सुविधाओं से महरूम लोगों को सुविधा दी जा रही है. पीटीआर एक मात्र झारखंड का टाइगर रिजर्व है.

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