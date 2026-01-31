ETV Bharat / bharat

ट्रेकर्स रहें सावधान! उत्तराखंड के कई जिलों में एवलॉन्च का अलर्ट, विशेष एहतियात जरूरी

उत्तराखंड में ट्रेकिंग और पर्वतारोहण पर निगरानी बढ़ा दी गई है. ये निगरानी बीते दिनों जारी हुये एवलांच अलर्ट के बाद बढ़ाई गई है.

UTTARAKHAND AVALANCHE ALERT
उत्तराखंड एवलांच अलर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 31, 2026 at 6:41 PM IST

Updated : January 31, 2026 at 6:50 PM IST

नवीन उनियाल की रिपोर्ट

देहरादून: उत्तराखंड में ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावनाओं के बीच पिछले दिनों केंद्र की तरफ से राज्य के कई जिलों में एवलॉन्च को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया. आने वाले दिनों में भी मौसम के करवट बदलने और कई जगहों पर बर्फबारी के साथ बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है. ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता फिलहाल उन पर्यटकों को लेकर है जो प्रदेश में ट्रेकिंग या पर्वतारोहण के लिए पहुंचते हैं.

दरअसल, ऊंचे स्थानों पर मौसम बदलने की स्थिति में एवलॉन्च का खतरा रहता है. इन हालातो में ट्रेकिंग या पर्वतारोहण एक बड़ा खतरा बन जाता है. जिसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारी को अलर्ट वाले जिलों में ट्रेकिंग और पर्वतारोहण के लिए विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं.

उत्तराखंड एवलांच अलर्ट (ETV Bharat)

खासतौर पर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे जिलों में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए केंद्रीय एजेंसी डिफेंस जिओ-इन्फार्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट (DGRE) चंडीगढ़ की ओर से एवलॉन्च अलर्ट जारी होते रहे हैं. इन इलाकों में आमतौर पर मानवीय गतिविधियां कम होती हैं. ट्रेकिंग और पर्वतारोहण के शौकीन यहां पहुंचकर जोखिम उठाते हैं.

UTTARAKHAND AVALANCHE ALERT
इन जिलों में एवलांच अलर्ट (ETV Bharat graphics)

आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि मौसम विभाग और केंद्र से मिलने वाले अलर्ट के आधार पर लगातार जिलों को दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा ऊंचे स्थानों पर मौसम अचानक बदलता है. बर्फ के ढलान पर जमी कमजोर परतें एवलॉन्च का कारण बन सकती हैं. ऐसे में ट्रेकर्स और पर्वतारोहियों के लिए विशेष एहतियात बरतना बेहद जरूरी है. अलर्ट की स्थिति में ऊंचे इलाकों में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं. जिलाधिकारियों को स्थानीय हालात के अनुसार निर्णय लेने को कहा गया है.

UTTARAKHAND AVALANCHE ALERT
एवलांच अलर्ट (ETV Bharat graphics)

जनवरी के अंतिम सप्ताह में उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में भारी बर्फबारी और बारिश देखने को मिली. पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई. मैदानी इलाकों में भी तेज बारिश रिकॉर्ड की गई. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मिजाज बना रह सकता है. यही वजह है कि प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता है.

UTTARAKHAND AVALANCHE ALERT
एवलांच अलर्ट (ETV Bharat graphics)

उत्तराखंड में पहले भी एवलॉन्च के चलते कई दुखद घटनाएं हो चुकी हैं. फरवरी 2021 में चमोली जिले के रैणी इलाके में ग्लेशियर टूटने के बाद आई आपदा में कई मजदूरों और स्थानीय लोगों की जान चली गई थी. हालांकि, वह घटना केवल एवलॉन्च नहीं बल्कि ग्लेशियर ब्रेक का मामला था, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बर्फ और मलबे के अचानक गिरने के खतरों को उसने उजागर कर दिया. इसी तरह अक्टूबर 2022 में उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा पर्वत पर अभ्यास के दौरान एवलॉन्च की चपेट में आने से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के कई प्रशिक्षु फंस गए थे. जिसमें कुछ पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी. इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था.

What is an avalanche
क्या होता है एवलांच (ETV Bharat graphics)

इसके अलावा, हर साल सर्दियों और वसंत के मौसम में उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में छोटे-बड़े एवलॉन्च की घटनाएं सामने आती रहती हैं. जिनमें कई बार ट्रेकर्स और पर्वतारोहियों को रेस्क्यू करना पड़ता है. कुछ मामलों में जान भी गंवानी पड़ी है. यही कारण है कि प्रशासन अब पहले से ज्यादा सतर्कता बरत रहा है.

UTTARAKHAND AVALANCHE ALERT
उत्तराखंड के बड़े एवलांच (ETV Bharat graphics)

आपदा प्रबंधन विभाग की अपील है कि पर्यटक और साहसिक खेल प्रेमी मौसम और प्रशासन की एडवाइजरी का पूरी तरह पालन करें. अलर्ट के दौरान जोखिम भरे ट्रैक और पर्वतारोहण अभियानों से बचें. पहाड़ों की सुंदरता जितनी आकर्षक है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है. इसलिए रोमांच के साथ-साथ सुरक्षा को प्राथमिकता देना हर पर्यटक और पर्वतारोही की जिम्मेदारी है.

उत्तराखंड में ट्रेकिंग प्वाइंट्स: फूलों की घाटी, रूपकुंड, चोपता-चंद्रशिला, हर की दून, दयारा बुग्याल, बेदनी बुग्याल, रूपकुंड ट्रेक,पिंडारी ग्लेशियर, गौमुख तपोवन, बगिनी ग्लेशियर, बनकटिया ग्लेशियर, गुलाबी कांठा, गोमुख तपोवन ट्रेक, केदारताल ट्रेक, कुंवारी पास ट्रेक, रूपिन पास ट्रेक

संपादक की पसंद

