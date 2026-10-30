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Special: कभी बंदूक के दम कायम किया था खौफः अब मुर्गी पालन से संवारेंगे जिंदगी, महिला नक्सली चलाएंगी ब्यूटी पार्लर

रांचीः कभी जंगलों में हथियारबंद दस्ते के साथ घूमने वाले और पुलिस के लिए चुनौती बने नक्सली कमांडर कुंदन पाहन, मुकेश गंझू, महाराज प्रमाणिक और आधा दर्जन पूर्व महिला नक्सलियों की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर है.

ओपन जेल में रहते हुए कुंदन पाहन और महाराज प्रमाणिक जैसे पूर्व नक्सली कमांडरों ने मुर्गी पालन का कोर्स पूरा कर लिया है. कभी बैंक के 5 करोड रुपए और करोड़ों का सोना लूटने में शामिल रहे कुंदन पाहन अब मुर्गी पालन करेगा यह सोच कर भी आश्चर्य सा लगता है.

कभी था नाम का खौफ, अब लिया रोजगर का सर्टिफिकेट

कभी हथियारों के दम पर अपनी पहचान बनाने वाले और हिंसक नक्सली गतिविधियों में शामिल रहे पूर्व नक्सलियों के जीवन में अब बदलाव की नई कोशिश हो रही है. बंदूक और बारूद की दुनिया से बाहर निकलकर वे मुर्गी पालन, सिलाई-कढ़ाई और दूसरे रोजगार से जुड़ने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं. झारखंड में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और जेल से निकलने के बाद आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया है.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

इसी कड़ी में हजारीबाग स्थित आत्मसमर्पित नक्सली बंदी कारा में बंद 60 महिला और पुरुष बंदियों को 45 दिवसीय मुर्गी पालन एवं सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया गया. ओपन जेल में आयोजित कार्यक्रम में जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने प्रशिक्षण पूरा करने वाले सभी 60 बंदियों के बीच प्रमाण पत्र वितरित किए.

इस प्रशिक्षण का आयोजन भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत जन शिक्षण संस्थान, हजारीबाग की ओर से किया गया था. जिन नामों का इस्तेमाल कभी नक्सली हिंसा और सुरक्षा बलों के खिलाफ अभियानों के संदर्भ में होता था. अब उनके सामने समाज की मुख्यधारा में लौटकर रोजगार और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ने की चुनौती है.

पुलिस अधिकारी और विधायक की हत्या के आरोप से लेकर रोजगार की ट्रेनिंग तक

कुंदन पाहन के पुराने रिकॉर्ड से उसके नक्सली दौर की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. मई 2017 में आत्मसमर्पण के समय उसके खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में 128 मामले दर्ज थे. उस पर तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या, विशेष शाखा के इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदवार की हत्या और बैंक की कैश वैन से करोड़ों रुपये लूटने जैसी वारदातों में शामिल होने के आरोप थे. उस समय उस पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

ये घटनाएं बताती हैं कि कुंदन पाहन का नाम किस तरह झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ी सुरक्षा चुनौती के रूप में सामने आया था. पुलिस और सुरक्षा बलों के लगातार अभियान के बीच उसका आत्मसमर्पण नक्सल विरोधी अभियान की एक अहम घटना माना गया था. अब वही कुंदन मुर्गी पालन कर अपनी आगे का जीवन जीएगा.

महाराज प्रमाणिक पर भी 100 से अधिक मामलों का आरोप

महाराज प्रमाणिक का आपराधिक इतिहास भी गंभीर रहा है. जनवरी 2022 में आत्मसमर्पण के समय उसके खिलाफ 120 से अधिक मामले दर्ज थे. इन मामलों में हत्या, लूट, रंगदारी, लेवी वसूली और आर्म्स एक्ट से जुड़े आरोप शामिल थे. वह चांडिल-बुंडू क्षेत्र में सक्रिय नक्सली संगठन का प्रमुख सदस्य और जोनल कमांडर रहा था. आत्मसमर्पण के समय महराज ने एके-47 राइफल, वायरलेस सेट और गोला-बारूद भी सौंपे थे.

नक्सली बंदी को प्रमाण पत्र सौंपते जेल आईजी (ETV Bharat)

15 लाख का इनामी था मुकेश गंझू, 13 साल की उम्र में थामा था हथियार

उग्रवादी संगठन टीपीसी में कभी सेकंड इन कमान रहे मुकेश गंझु ने भी ओपन जेल में मुर्गी पालन का प्रशिक्षण लिया है. टीएसपीसी (तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी) के सेकेंड कमांडर मुनेश्वर गंझू उर्फ मुकेश गंझू ने साल 2021 में चतरा पुलिस के सामने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया था. मुकेश पर 15 लाख का इनाम घोषित था.

मुकेश गंझू का आपराधिक इतिहास काफी पुराना रहा है. पत्रकार इंद्रदेव यादव हत्याकांड, पुलिस पर हमले और लेवी वसूली समेत दो दर्जन से अधिक ऊसर दर्ज थे. इसके अलावा टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में भी वह आरोपी था. मुकेश गंझू ने महज 13 साल की उम्र में भाकपा माओवादी संगठन के बाल दस्ते में कदम रखा था.