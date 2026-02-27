जो कभी संविधान विरोधी थे उन्होंने देखी सदन की कार्यवाही, छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचे रुपेश समेत 125 पूर्व नक्सली
एक करोड़ के इनामी रहे पूर्व नक्सली रुपेश और झीरम कांड के मास्टरमाइंड चैतू ने विधानसभा पहुंचे. गुरुवार को उपमुख्यमंत्री के घर डिनर भी हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 27, 2026 at 2:11 PM IST
रायपुर: 27 फरवरी को छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही देखने वैसे लोग पहुंचे जो कभी संविधान के विरोध में नक्सल की मुख्य धारा से जुड़े हुए थे. पुनर्वास नीति के तहत आत्म समर्पित हुए 125 नक्सली नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन में दिखे. इसमें 200 से ज्यादा नक्सलियों के साथ समर्पित हुए एक करोड़ के इनामी रुपेश और झीरम हमले का मास्टरमाइंड 25 लाख का इनामी चैतू भी शामिल है.
सदन की कार्यवाही का हिस्सा बने
छत्तीसगढ़ विधानसभा में 27 फरवरी को बजट सत्र का अंतिम दिन था. इस दिन नक्सलियों की मुख्यधारा को छोड़कर आत्म समर्पित हुए 125 नक्सली सदन की कार्यवाही का हिस्सा बने. इन सभी लोगों ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में किस तरीके से कार्यवाही होती है सवाल-जवाब होते हैं उसे देखा.
आज निवास में रात्रि भोज में हमारे मेहमान पुनर्वास कर मुख्यधारा में लौटे भाई बहन... pic.twitter.com/dYxmcuaivK— Vijay sharma (@vijaysharmacg) February 26, 2026
उप मुख्यमंत्री के घर हुआ डिनर
एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के आवास पर सभी नक्सलियों के लिए डिनर का इंतजाम भी किया गया था. गुरुवार देर रात रायपुर पहुंचे सभी नक्सलियों का उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के नया रायपुर स्थित आवास पर स्वागत हुआ. आत्म समर्पित नक्सलियों के विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने को लेकर जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह लोकतंत्र में विश्वास और भरोसे को और जीवंत करेगा.
उनके चेहरों पर नई उम्मीद की चमक और जीवन को नई दिशा देने का दृढ़ संकल्प स्पष्ट दिखाई दे रहा था. साथ बैठकर रात्रि भोजन करते हुए यह अहसास हुआ कि विश्वास, संवाद और अपनत्व ही परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत हैं- विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री
पुनर्वास के पश्चात मुख्यधारा में लौटे हमारे भाई-बहनों का नवा रायपुर स्थित निवास पर आत्मीय आगमन हुआ। pic.twitter.com/ahfwdRJfvK— Vijay sharma (@vijaysharmacg) February 26, 2026
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जो नक्सली समाज की मुख्य धारा में आए हैं उन सभी लोगों को अपनी संवैधानिक संरचना होने वाली कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी भी होनी चाहिए. पहले ये समाज की मुख्य धारा से कटे रहे हैं तो ऐसे में इन लोगों का ऐसे सभी पहलुओं पर जानकारी होना आवश्यक है.