जो कभी संविधान विरोधी थे उन्होंने देखी सदन की कार्यवाही, छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचे रुपेश समेत 125 पूर्व नक्सली

एक करोड़ के इनामी रहे पूर्व नक्सली रुपेश और झीरम कांड के मास्टरमाइंड चैतू ने विधानसभा पहुंचे. गुरुवार को उपमुख्यमंत्री के घर डिनर भी हुआ.

गुरुवार को उपमुख्यमंत्री के घर डिनर में शामिल हुए 125 नक्सली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 27, 2026 at 2:11 PM IST

रायपुर: 27 फरवरी को छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही देखने वैसे लोग पहुंचे जो कभी संविधान के विरोध में नक्सल की मुख्य धारा से जुड़े हुए थे. पुनर्वास नीति के तहत आत्म समर्पित हुए 125 नक्सली नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन में दिखे. इसमें 200 से ज्यादा नक्सलियों के साथ समर्पित हुए एक करोड़ के इनामी रुपेश और झीरम हमले का मास्टरमाइंड 25 लाख का इनामी चैतू भी शामिल है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचे रुपेश समेत 125 पूर्व नक्सली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सदन की कार्यवाही का हिस्सा बने

छत्तीसगढ़ विधानसभा में 27 फरवरी को बजट सत्र का अंतिम दिन था. इस दिन नक्सलियों की मुख्यधारा को छोड़कर आत्म समर्पित हुए 125 नक्सली सदन की कार्यवाही का हिस्सा बने. इन सभी लोगों ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में किस तरीके से कार्यवाही होती है सवाल-जवाब होते हैं उसे देखा.

उप मुख्यमंत्री के घर हुआ डिनर

एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के आवास पर सभी नक्सलियों के लिए डिनर का इंतजाम भी किया गया था. गुरुवार देर रात रायपुर पहुंचे सभी नक्सलियों का उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के नया रायपुर स्थित आवास पर स्वागत हुआ. आत्म समर्पित नक्सलियों के विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने को लेकर जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह लोकतंत्र में विश्वास और भरोसे को और जीवंत करेगा.

उनके चेहरों पर नई उम्मीद की चमक और जीवन को नई दिशा देने का दृढ़ संकल्प स्पष्ट दिखाई दे रहा था. साथ बैठकर रात्रि भोजन करते हुए यह अहसास हुआ कि विश्वास, संवाद और अपनत्व ही परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत हैं- विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जो नक्सली समाज की मुख्य धारा में आए हैं उन सभी लोगों को अपनी संवैधानिक संरचना होने वाली कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी भी होनी चाहिए. पहले ये समाज की मुख्य धारा से कटे रहे हैं तो ऐसे में इन लोगों का ऐसे सभी पहलुओं पर जानकारी होना आवश्यक है.

संपादक की पसंद

