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Special: कभी हाथों में होती थी बंदूक, अब उन्हीं हाथों में हैं किताबें और हुनर, ओपन जेल में पूर्व नक्सलियों की ऐसी है लाइफ

हजारीबाग ओपल जेल में आत्मसमपर्ण कर चुके नक्सलियों को हुनरमंद बनाया जा रहा है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Hazaribagh Open Jail
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2026 at 2:29 PM IST

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रांची: तस्वीरों और वीडियो में आपने नक्सलियों के कई चेहरे देखे होंगे. कभी कंधे पर हथियार टांगे जंगलों में घूमते हुए, कभी पुलिस की गिरफ्त में और कभी हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करते हुए. लेकिन आज जो तस्वीर सामने है, वह इन सबसे अलग है. यह तस्वीर उस बदलाव की है, जहां कभी हाथों में बंदूक हुआ करती थी, उन्हीं हाथों में अब किताबें हैं, सिलाई के औजार हैं और खेती, मुर्गी पालन का हुनर सीखने की कोशिश है.

ओपन जेल में सिख रहे जीवन जीने की कला

यह कहानी हजारीबाग स्थित नक्सली ओपन जेल में रह रहे उन आत्मसमर्पित नक्सलियों की है, जिन्होंने नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर सामान्य जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया है. यहां उनके लिए सिर्फ जेल की सजा काटना मकसद नहीं है, बल्कि उस जिंदगी के लिए तैयार करना भी है, जो उन्हें जेल से बाहर निकलने के बाद जीनी है.

ओपन जेल में पूर्व नक्सलियों की ऐसी है लाइफ (Etv Bharat)

बंदूक से किताब तक का यह सफर आसान नहीं है. कभी जिन हाथों में हथियार होते थे, अब वही हाथ अपने भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहे हैं. कोई पढ़ाई कर रहा है तो कोई सिलाई-कटाई सीख रहा है. कोई बुनाई सीख रहा है तो कोई मुर्गी पालन और खेती-किसानी के गुर समझ रहा है. इन गतिविधियों के पीछे एक ही कोशिश है, जिंदगी को एक नई दिशा देना.

Hazaribagh Open Jail
जेल में पढ़ाई करती महिला नक्सली (Etv Bharat)

124 आत्मसमर्पित नक्सली, 28 महिलाएं भी

हजारीबाग के नक्सल ओपन जेल में फिलहाल कुल 124 बंदी रह रहे हैं. इनमें 96 पुरुष और 28 महिलाएं शामिल हैं. खास बात यह है कि यहां 11 पति-पत्नी के जोड़े भी रह रहे हैं. यानी कई परिवारों ने मिलकर उस पुराने जीवन से दूरी बनाई है और अब एक नई शुरुआत की कोशिश कर रहे हैं.

इन परिवारों के साथ नौ बच्चे भी ओपन जेल परिसर में रह रहे हैं. इनमें चार लड़के और पांच लड़कियां हैं. इन बच्चों का भविष्य भी इस बदलाव की कहानी का अहम हिस्सा है. जिन परिवारों ने कभी जंगल और हिंसा का दौर देखा, उनके बच्चे अब पढ़ाई और सामान्य जीवन के बीच अपना भविष्य तलाश रहे हैं.

Hazaribagh Open Jail
महिला नक्सली (Etv Bharat)

अब हथियार नहीं, रोजगार का हुनर

जेल आईजी सुदर्शन मंडल के मुताबिक, सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सलियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जा रहा है. फिलहाल उन्हें मुर्गी पालन, कपड़ों की सिलाई-कटाई और बुनाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इससे पहले उन्हें अचार बनाने और खेती-किसानी का प्रशिक्षण भी दिया गया है. इस पहल का उद्देश्य केवल कोई काम सिखा देना नहीं है. कोशिश यह है कि जब ये लोग ओपन जेल से बाहर निकलें तो उनके पास ऐसा हुनर हो, जिसके सहारे वे अपने परिवार का जीवन चला सकें और सम्मान के साथ समाज की मुख्यधारा में रह सकें.

Hazaribagh Open Jail
जेल में पढ़ाई करती महिला नक्सली (Etv Bharat)

जेल की चहारदीवारी में तैयार हो रहा नया भविष्य

जेल आईजी के मुताबिक, प्रशिक्षण हासिल करने के बाद इन लोगों को जेल में रहते हुए भी अपने हुनर का इस्तेमाल करने का अवसर दिया जा सकता है. जेल परिसर में उपलब्ध जमीन पर खेती और मुर्गी पालन जैसी गतिविधियां कराई जा सकती हैं. वहीं सिलाई-कटाई के लिए प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए जा सकते हैं. क्योंकि किसी हुनर को सिर्फ सीख लेना काफी नहीं होता. उसे लगातार काम में इस्तेमाल करना और उससे आमदनी का रास्ता बनाना ही असली आत्मनिर्भरता है. इसी सोच के साथ जेल प्रशासन प्रशिक्षण को रोजगार से जोड़ने की तैयारी कर रहा है.

Hazaribagh Open Jail
जेल में पढ़ाई करते नक्सली (Etv Bharat)

हुनर सीखा, अब बाजार तक पहुंचाने की तैयारी

पूर्व नक्सलियों द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की भी योजना है. जेलों में तैयार सामान की बिक्री के लिए गोडवाना आउटलेट, झुमका मॉल और जमशेदपुर के आउटलेट जैसे माध्यम पहले से मौजूद हैं. इसके अलावा सरकारी विभागों, विधानसभा और अदालतों से भी जेल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सामान तैयार करने के ऑर्डर मिलते हैं. यहां कुर्सियां, अलमारी और दूसरे फर्नीचर समेत कई तरह की सामग्री जेलों में तैयार की जाती है. अब इसी व्यवस्था को आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास से जोड़ने की कोशिश है, ताकि उनके हाथों में सिर्फ हुनर न रहे, बल्कि उस हुनर की कीमत भी मिले.

Hazaribagh Open Jail
जेल में पढ़ाई करते नक्सली (Etv Bharat)

सबसे बड़ी चुनौती है जेल से बाहर की जिंदगी

नक्सलवाद छोड़ना सिर्फ हथियार डाल देने तक सीमित नहीं है. असली चुनौती उसके बाद शुरू होती है. परिवार के साथ सामान्य जिंदगी जीना, रोजगार तलाशना, समाज में दोबारा जगह बनाना और बच्चों का भविष्य संवारना, यह सब किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है.

Hazaribagh Open Jail
जेल में पढ़ाई करते नक्सली (Etv Bharat)

हजारीबाग का ओपन जेल इसी चुनौती के बीच एक नई राह तैयार करने की कोशिश कर रहा है. यहां पढ़ाई से लेकर कौशल प्रशिक्षण तक, आत्मसमर्पित नक्सलियों को यह सिखाने की कोशिश है कि जिंदगी की पहचान सिर्फ अतीत से नहीं होती. इंसान अपने वर्तमान और भविष्य को भी नए सिरे से लिख सकता है.

भविष्य की तैयारी

कल तक जिस हाथ में हथियार था, आज उसी हाथ में हुनर है. कभी जिन चेहरों की पहचान जंगल और बंदूक से थी, आज उन्हीं चेहरों पर अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती है. यह बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है. यह उस कोशिश की तस्वीर है, जिसमें हिंसा का रास्ता छोड़ चुके लोगों को दोबारा सामान्य जिंदगी का अवसर देने की कोशिश की जा रही है. और शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी तस्वीर यही है. जहां कभी बंदूक से भविष्य तय होता था, वहां अब किताब, मेहनत और हुनर से जिंदगी संवारने की कोशिश हो रही है.

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