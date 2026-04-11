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EXCLUSIVE : सरेंडर्ड नक्सली पापा राव का खुलासा, स्कूल सड़क को टारगेट बनाने की बताई वजह

सरेंडर्ड नक्सली पापा राव ने खुलासा किया है कि वो पुलिस अत्याचार की वजह से संगठन में शामिल हुए.सुनील कश्यप की खास रिपोर्ट

Surrendered Naxalite Papa Rao
सरेंडर्ड नक्सली पापा राव का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 11, 2026 at 8:15 PM IST

5 Min Read
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बीजापुर: बीजापुर क्षेत्र में सक्रिय रहे आत्मसमर्पित नक्सली पापा राव ने अपने जीवन और नक्सली संगठन से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं.ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान पापा राव ने बताया कि उनका असली नाम कुछ और था.लेकिन संगठन में आने के बाद उन्हें पापा राव नाम मिला. इसी नाम से वो बस्तर में हर वर्ग के बीच पहचाने गए. बस्तर में कभी 30 साल से दहशत का पर्याय रहा पापा राव अब हथियार छोड़कर शांति से जीवन जी रहा है.भले ही पापा राव ने सरेंडर कर दिया,लेकिन उसके चेहरे पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने और ग्रामीणों की हत्या करने का कोई मलाल नहीं है.समाज की जिस मुख्यधारा में पापा राव चैन की सांस लेते हुए अपने अनुभव साझा कर रहा है,उसे नहीं पता कि उस चैन और अमन को लाने के लिए कितने माटी के बेटों ने अपने लहू से बस्तर की धरती को सींचा है. ईटीवी भारत ने पापा राव से जानने की कोशिश कि क्यों उसने बस्तर में दहशत फैलाई और आखिरकार इससे उसे क्या हासिल हुआ.

1995 में नक्सल संगठन में हुए भर्ती

ईटीवी भारत ने पापा राव उर्फ चंद्रैया से उसके अतीत के बारे में जाना.हमने पापा राव से पूछा कि आखिर क्या वजह रही कि उसने हथियार उठा लिया. इस सवाल के जवाब में पापा राव ने बताया कि वो दिसंबर 1995 में नक्सली संगठन में भर्ती हुए थे. संगठन में शामिल होने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि उस समय सरकार का काफी दबाव था और अंदरूनी इलाकों में ग्रामीणों के साथ मारपीट और उत्पीड़न होता था. इसी कारण जनता के हित में नक्सली संगठन से जुड़ गए. उन्होंने स्वीकार किया कि संगठन में रहते हुए वे कई घटनाओं में शामिल रहे, जिनसे इलाके में उनके नाम का डर बना. उन्होंने बताया कि साल 1998 में बासागुड़ा के आगे तर्रेम के पास बम विस्फोट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें करीब 16 जवान शहीद हुए थे.

सरेंडर्ड नक्सली पापा राव का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्कूल और सड़क ही टारगेट क्यों ?

1998 में उस समय पापा राव AC यानी एरिया कमेटी पद पर थे और उनके साथ बद्रन्ना नाम का एरिया कमांडर भी शामिल था, जो अब आत्मसमर्पण कर जगदलपुर में रह रहा है. स्कूल भवनों को तोड़ने और सड़कों का विरोध करने के सवाल पर पापा राव ने कहा कि सुरक्षा बल अक्सर स्कूल भवनों में डेरा डालते थे, इसलिए संगठन के निर्णय अनुसार उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता था. वहीं, सड़कों के निर्माण से सुरक्षा बलों को नक्सल ठिकानों तक पहुंचने में आसानी होती, इसलिए इसका भी विरोध किया जाता था.

पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
1998 में बासागुड़ा क्षेत्र से ग्रामीणों के पलायन पर उन्होंने कहा कि संगठन ने किसी को जबरन नहीं भगाया, बल्कि कुछ ग्रामीण जो संगठन के खिलाफ काम कर रहे थे, वे कार्रवाई के डर से खुद ही गांव छोड़कर चले गए. सलवा जुडूम अभियान पर उन्होंने कहा कि इस दौरान पुलिस ने ग्रामीणों को काफी परेशान किया, जिससे स्थिति और जटिल हो गई. पापा राव ने आरोप लगाया कि कई गरीबों के घर-झोपड़ियां जला दी गईं और संपत्ति का नुकसान हुआ.

कहां से आता था संगठन को चलाने के लिए पैसा ?
आत्मसमर्पण के समय पापा राव अपने साथ आधुनिक हथियार, कारतूस और लगभग 10 लाख रुपए की नकदी लेकर आए. उन्होंने बताया कि संगठन के पास पैसा मुख्य रूप से ठेकेदारों, व्यापारियों और बड़े वाहन मालिकों से वसूले गए टैक्स के रूप में आता था, जो सालाना करीब डेढ़ करोड़ रुपए तक पहुंच जाता था. हथियारों के स्रोत पर उन्होंने बताया कि नक्सली अक्सर सुरक्षा बलों पर हमले कर उनके हथियार लूट लेते थे. उन्होंने यह भी कहा कि ताड़मेटला, टेकुलगुड़ा जैसे कई हमलों में संगठन ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाकर हथियार कब्जे में लिए, हालांकि वे स्वयं हर घटना में शामिल नहीं थे.

सक्रिय माओवादियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील
आत्मसमर्पण के निर्णय पर उन्होंने कहा कि संगठन के कई बड़े नेता पहले ही मुख्यधारा में लौट चुके थे और क्षेत्र में सुरक्षा कैंपों की संख्या बढ़ गई थी. इन परिस्थितियों में उन्होंने भी हथियार डालकर मुख्यधारा में जुड़ने का फैसला लिया.वर्तमान जीवन के बारे में उन्होंने कहा कि लंबे समय तक जंगलों में रहने की आदत रही है, लेकिन अब धीरे-धीरे वे सामान्य जीवन में ढलने की कोशिश कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने अभी भी सक्रिय माओवादियों से अपील की कि वे भी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटें और शांति का मार्ग अपनाएं.

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