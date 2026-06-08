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हथियार डाल चुके उग्रवादियों ने शांति समझौता लागू करने के लिए रेल-सड़क नाकाबंदी की धमकी दी

त्रिपुरा में अपने हथियारों के साथ सरेंडर के बाद समारोह में बैठके उग्रवादी. ( file photo-ANI )

By PTI 2 Min Read