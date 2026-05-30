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सरेंडर माओवादी बनेंगे बच्चों के पिता, एक्सपर्ट करेंगे उनकी रिवर्स नशबंदी, 60 लोगों का एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट करेंगे ऑपरेशन

जगदलपुर के महारानी अस्पताल में गुजरात और महाराष्ट्र से एक्सपर्ट डॉक्टर पहुंचे हैं, जो सरेंडर माओवादियों को नई जिंदगी देंगे. बस्तर से सुनील कश्यप रिपोर्ट.

STERILISATION REVERSAL SURGERIES
सरेंडर माओवादी बनेंगे बच्चों के पिता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 11:00 PM IST

5 Min Read
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बस्तर: 31 मार्च 2026 को बस्तर नक्सलमुक्त हो गया. 4 दशकों से चली आ रही नक्सली हिंसा पर अब पूर्ण विराम लग चुका है. नक्सलवाद खत्म होने के बाद सरेंडर माओवादियों को पुनर्वासित कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है. दशकों तक जंगल की खाक छानने वाले पूर्व नक्सली अब अपना परिवार बसाने और परिवार बढ़ाने की तैयारी में हैं.

सरेंडर माओवादी बनेंगे बच्चों के पिता

पूर्व नक्सली जब माओवादी संगठन में भर्ती हुए थे, तब माओवादियों लीडरों ने उनकी नशबंदी करा दी थी, माओवादी नेता ये चाहते थे कि नक्सली सदस्य परिवार की जिम्मेदारी और खतरा उठाने के बजाए संगठन के काम करें. अब जब नक्सलवाद खत्म हो चुका है, ऐसे में सरेंडर माओवादी अपनी नशबंदी खुलवाकर अपना परिवार बसाने की तैयारी में हैं. वो चाहते हैं कि नशबंदी खुलवाकर वो बच्चों के पिता बनें और सामान्य लोगों की तरह जिंदगी बिताएं.

सरेंडर माओवादी बनेंगे बच्चों के पिता (ETV Bharat)

नक्सल संगठन में जब मैं भर्ती हुआ था, तब मेरी नसबंदी वहां शादी के बाद कराई दी गई. अब मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार आगे बढ़े और मैं बच्चों के साथ सामान्य जिंदगी जिऊं: राजू सलाम, पुनर्वासित माओवादी

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सरेंडर माओवादी बनेंगे बच्चों के पिता (ETV Bharat)

मैं चाहता हूं कि आम लोगों की तरह मेरे भी बच्चे हों. मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं और खेती बाड़ी कर उनका पालन पोषण करूं. यहां आया हूं कि मेरी नशबंदी खुल जाए और मैं अपना परिवार बढ़ाऊं: शंकर मुचाकी, पुनर्वासित माओवादी

जगदलपुर के महारानी अस्पताल में हो रहा ऑपरेशन

नक्सल संगठन में रहते हुए जिन माओवादियों की नशबंदी हुई वो अब जगदलपुर के महारानी अस्पताल में पहुंचकर शासन की योजना के तहत रिवर्स ऑपरेशन करवा रहे हैं. पुनर्वासित माओवादी राजू सराम कहते हैं, ''वह साल 2003 में नक्सल संगठन में शामिल हुए. संगठन में ही साल 2009 में महिला माओवादी से शादी की. वर्ष 2010 में माओवादी संगठन में ही नशबंदी करा दी गई. अब 2025 में पुनर्वास करने के बाद आज स्वयं की इच्छा से महारानी अस्पताल में नशबंदी खुलवाने के लिए आया हूँ.''

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बदलने वाली है सरेंडर माओवादियों की जिंदगी

पुनर्वासित माओवादी शंकर पोडियामी कहते हैं, ''नक्सल संगठन एक सख्त नियम चलता है. नशबंदी कराने के बाद ही नक्सल संगठन में शादी की अनुमति होती है. मैं 2008 में नक्सल संगठन में शामिल हुआ. 2018 में मेरी शादी नक्सल संगठन में हुई. अब पुनर्वास के बाद रिवर्स नशबंदी कराने आया हूं. इस प्रकिया के बाद वापस अपने घर जाकर अपने परिवार के साथ शांति के साथ जीवन जीने की इच्छा है. मैं खेती किसानी का कार्य भी करना चाहता हूं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं. बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा शिक्षक या अधिकारी बने ऐसी मेरी सोच है.''

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गुजरात और महाराष्ट्र से पहुंचे यूरोलॉजिस्ट

यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया वेस्ट ज़ोन के प्रमुख अजय भंडारकर ने बताया कि हर साल उनके द्वारा सोशल और चैरिटेबल एक्टिविटी किया जाता है. उन्हें यह जानकारी मिली थी कि बस्तर में माओवादी पुनर्वास करने के बाद रिवर्स ऑपरेशन करवाना चाहते हैं. जिस पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी. और महारानी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ संजय प्रसाद से बातचीत करके आवश्यक जानकारियां जुटाई गई.

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विशेषज्ञों की टीम जगदलपुर पहुंची है. करीब 66 लोगों की जांच की गई. जिनमें लगभग 60 लोगों को ऑपरेशन के लिए उपयुक्त पाया गया है. पहले चरण में 30 और दूसरे चरण में 30 शल्यक्रियाएं की जाएंगी. यह कार्य काफी नाजुक और सूक्ष्म होता है. जिसे विशेषज्ञ ही सावधानी पूर्वक करते है: अजय भंडारकर, यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया वेस्ट ज़ोन के प्रमुख

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यह क्रिया अत्यंत सूक्ष्म और जटिल सर्जरी है. जिसे अनुभवी यूरोलॉजिस्ट की टीम द्वारा किया जा रहा है. गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, रायपुर और छत्तीसगढ़ के विशेषज्ञ डॉक्टर भी इस अभियान से जुड़े हैं. नसबंदी रिवर्सल सर्जरी की सफलता दर 30 से 70 प्रतिशत तक रहती है. जिन मरीजों को आगे उन्नत इलाज की आवश्यकता होगी. उन्हें रायपुर एम्स रेफर किया जाएगा: डॉ. सुशील राठी, यूरोलॉजिस्ट, महाराष्ट्र

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अब गृहस्थ जीवन में कर रहे प्रवेश

महाराष्ट्र के यूरोलॉजिस्ट डॉ सुशील राठी ने कहा कि पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और विशेषज्ञ डॉक्टरों के संयुक्त प्रयास से चल रहे इस अभियान को आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास और मुख्यधारा में वापसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. राठी कहते हैं कि सभी लोग सामान्य जिंदगी जिएं हमारी भी यही कोशिश है.

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