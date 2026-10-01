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हाथों से हथियार छोड़ा और कलम को बनाई अपनी ताकत, सरेंडर माओवादियों ने लिख दी सफलता की नई इबारत

बस्तर संभाग से 8 पूर्व माओवादियों ने दसवीं की परीक्षा पास की, गीता नर्स तो भास्कर अच्छा इंसान बनना चाहते हैं. सुनील कश्यप की रिपोर्ट.

SURRENDERED MAOISTS PASS EXAM
हाथों से हथियार छोड़ा और कलम को बनाई अपनी ताकत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2026 at 7:24 PM IST

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बस्तर: सरेंडर करने के बाद पूर्व माओवादियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को सामने आया है, ये बदलाव कलम की ताकत से आई है. कभी जंगलों में हथियार लेकर संगठन के लिए काम करने वाले बस्तर संभाग के 8 पूर्व नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल से 10 वीं की परीक्षा पास कर ली है. इनमें दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी से जुड़े स्टेट कमेटी सदस्य रहे भास्कर का भी नाम शामिल है.

हाथों से हथियार छोड़ा और कलम को बनाई अपनी ताकत

आत्मसमर्पण के बाद इन पूर्व नक्सलियों को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. इसी कड़ी में जिन लोगों की पढ़ाई में रुचि थी, उन्हें ओपन स्कूल के जरिए 10वीं की परीक्षा देने का अवसर मिला. खास बात यह है कि परीक्षा देने वाले सभी 8 पूर्व नक्सली सफल रहे. इनमें गीता नारोटे की कहानी सबसे अलग है.

हाथों से हथियार छोड़ा और कलम को बनाई अपनी ताकत (ETV Bharat)

पूर्व नक्सली गीता ने 35 साल की उम्र में शुरू की पढ़ाई

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की रहने वाली गीता ने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण छठवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी. बाद में वह नक्सली संगठन में शामिल हो गई. करीब दो दशक तक संगठन में रहते हुए उसने घायल नक्सलियों के उपचार का काम करना शुरू किया. टांके लगाने, इंजेक्शन देने और दवाइयों की जानकारी के चलते उसे संगठन में नक्सली डॉक्टर गीता के नाम से भी पुकारने लगे थे. आत्मसमर्पण के बाद गीता ने एक बार फिर पढ़ाई शुरू की. 35 साल की उम्र गीता ने 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की. अब वह आगे की पढ़ाई जारी रखकर नर्स बनने का सपना देख रही है.

तेलंगाना के सरेंडर माओवादी भास्कर आए फर्स्ट डिवीजन

तेलंगाना के रहने वाले भास्कर का नाम बस्तर के नक्सली आंदोलन से लंबे समय तक जुड़ा रहा. 90 के दशक में संगठन के सामान्य सदस्य के तौर पर शुरुआत करने वाला भास्कर समय के साथ संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों तक पहुंचा और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के स्टेट कमेटी का सदस्य रहा. बस्तर में लंबे समय तक रहने के दौरान भास्कर ने हिंदी सीखी और किताबों में उसकी रुचि बढ़ी. आत्मसमर्पण के बाद इसी रुचि को उसने पढ़ाई में बदला और छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल से 10वीं की परीक्षा देकर प्रथम श्रेणी हासिल कर ली है.

रुचि और लक्ष्य के हिसाब से दिए जा रहे अवसर

आईजी बस्तर बद्रीनारायण मीणा ने बताया कि छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार अलग-अलग प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जिन लोगों ने शिक्षा में रुचि दिखाई उन्हें ओपन स्कूल के जरिए परीक्षा देने का अवसर उपलब्ध कराया गया.

बस्तर संभाग से कुल 8 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने 10वीं की परीक्षा दी और सभी सफल रहे. इनमें 6 बस्तर से कांकेर और बीजापुर से एक-एक परीक्षार्थी शामिल होकर परीक्षा पास कर ली है. आगे भी यदि ये पूर्व नक्सली पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो पुलिस विभाग की ओर से मदद दी जाएगी: बद्रीनारायण मीणा, आईजी बस्तर

रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की कवायद

आईजी बस्तर बद्रीनारायण मीणा ने कहा, आत्मसमर्पण के बाद इन पूर्व नक्सलियों को शिक्षा के साथ-साथ रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं. ऐसे में 10वीं की परीक्षा पास करना उनके लिए सिर्फ एक शैक्षणिक उपलब्धि नहीं, बल्कि लंबे समय बाद सामान्य जीवन की ओर बढ़ने की एक नई शुरुआत भी है.

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