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आंध्र प्रदेश शराब घोटाला मामला: ACB कोर्ट ने मुख्य आरोपी को सरेंडर करने का निर्देश दिया

अमरावती: विजयवाड़ा में एसीबी कोर्ट ने वाईएसआरसीपी शासन के दौरान हुए करोड़ों रुपये के शराब घोटाले के आरोपी शेख सैफ अहमद (ए-10) को 15 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने साफ किया कि वह एसआईटी को उस डेडलाइन से पहले उसे गिरफ्तार करने से रोकने का ऑर्डर जारी नहीं कर सकता. एसीबी कोर्ट के जज तेजोवथी ने बुधवार को इस बारे में ऑर्डर जारी किए. सैफ अहमद 9 अगस्त, 2024 को दुबई भाग गया था, जब आंध्र प्रदेश में नई बनी अलायंस सरकार ने शराब घोटाले की जड़ें खोदना शुरू किया था.

एसआईटी अधिकारियों ने जांच के दौरान उसकी भूमिका के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करने के बाद पिछले साल मई में उसके खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किया था. यह महसूस करते हुए कि विदेश से लौटने पर गिरफ्तारी जरूरी है और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, सैफ अहमद ने जुलाई में सरेंडर पिटीशन फाइल की. मामले की सुनवाई के बाद एसीबी कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश जारी किया.

सैफ अहमद, शराब घोटाले के मुख्य आरोपी राज केसी रेड्डी के बनाए नेटवर्क का एक अहम सदस्य था. यह नेटवर्क शराब की भट्टियों और सप्लाई कंपनियों से रिश्वत वसूलने के लिए बनाया गया था. वह टी. ईश्वर किरण कुमार रेड्डी (A-9) के नेतृत्व में बनाई गई शेल कंपनियों में एक मुख्य पार्टनर था, ताकि गैर-कानूनी तरीके से मिले पैसों को दूसरी जगह लगाया जा सके. वह इन दोनों के प्रतिनिधि के तौर पर इन गैर-कानूनी कामों में शामिल था.