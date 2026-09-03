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आंध्र प्रदेश शराब घोटाला मामला: ACB कोर्ट ने मुख्य आरोपी को सरेंडर करने का निर्देश दिया

विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने सरेंडर याचिका पर आदेश जारी किया. यह मामला वाईएसआरसीपी शासन के दौरान हुए करोड़ों रुपये के शराब घोटाले से जुड़ा है.

Andhra liquor scam case
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2026 at 9:50 AM IST

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अमरावती: विजयवाड़ा में एसीबी कोर्ट ने वाईएसआरसीपी शासन के दौरान हुए करोड़ों रुपये के शराब घोटाले के आरोपी शेख सैफ अहमद (ए-10) को 15 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने साफ किया कि वह एसआईटी को उस डेडलाइन से पहले उसे गिरफ्तार करने से रोकने का ऑर्डर जारी नहीं कर सकता. एसीबी कोर्ट के जज तेजोवथी ने बुधवार को इस बारे में ऑर्डर जारी किए. सैफ अहमद 9 अगस्त, 2024 को दुबई भाग गया था, जब आंध्र प्रदेश में नई बनी अलायंस सरकार ने शराब घोटाले की जड़ें खोदना शुरू किया था.

एसआईटी अधिकारियों ने जांच के दौरान उसकी भूमिका के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करने के बाद पिछले साल मई में उसके खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किया था. यह महसूस करते हुए कि विदेश से लौटने पर गिरफ्तारी जरूरी है और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, सैफ अहमद ने जुलाई में सरेंडर पिटीशन फाइल की. मामले की सुनवाई के बाद एसीबी कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश जारी किया.

सैफ अहमद, शराब घोटाले के मुख्य आरोपी राज केसी रेड्डी के बनाए नेटवर्क का एक अहम सदस्य था. यह नेटवर्क शराब की भट्टियों और सप्लाई कंपनियों से रिश्वत वसूलने के लिए बनाया गया था. वह टी. ईश्वर किरण कुमार रेड्डी (A-9) के नेतृत्व में बनाई गई शेल कंपनियों में एक मुख्य पार्टनर था, ताकि गैर-कानूनी तरीके से मिले पैसों को दूसरी जगह लगाया जा सके. वह इन दोनों के प्रतिनिधि के तौर पर इन गैर-कानूनी कामों में शामिल था.

सत्यप्रसाद जो उस समय एपीएसबीसीएल में स्पेशल ऑफिसर के तौर पर काम करता था, और डेटा एंट्री ऑपरेटर अनुषा, राज केसी रेड्डी के निर्देशों पर रियल-टाइम में सैफ अहमद को शराब की बिक्री का बहुत गोपनीय डेटा भेजते थे.

सैफ अहमद अलग-अलग भट्टियों और सप्लाई कंपनियों से ली जाने वाली रिश्वत की सही रकम का हिसाब लगाता था और उसे राज केसी रेड्डी को भेजता था. बाद के चरणों में राज केसी रेड्डी अपने नेटवर्क के जरिए संबंधित भट्टियों और सप्लाई कंपनियों से रिश्वत का पैसा वसूलता था.

सैफ अहमद ने शेल कंपनियों को मैनेज करने, फर्जी डॉक्यूमेंट और बिल बनाने, और कैश के गैर-कानूनी ट्रांसपोर्ट जैसे कामों में अहम भूमिका निभाई. सैफ अहमद ने सरेंडर पिटीशन फाइल की क्योंकि केस के बाकी सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे और एसआईटी जांच से बचने का कोई चांस नहीं था.

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