बीजापुर में 12 सक्रिय माओवादियों का सरेंडर, पूना मारगेम के तहत बड़ी सफलता, विस्फोटक सामग्री भी पुलिस को सौंपा

बीजापुर में पूना मारगेम अभियान के तहत 12 माओवादियों ने सरेंडर किया है. इन पर 54 लाख रुपए का इनाम घोषित था.

Surrender of active Maoists
बीजापुर में 12 सक्रिय माओवादियों का सरेंडर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 5, 2026 at 2:27 PM IST

5 Min Read
बीजापुर : नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जिले में चलाए जा रहे ‘पूना मारगेम: पुनर्वास से पुनर्जीवन’ अभियान के तहत 12 सक्रिया माओवादी कैडर्स ने समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है. इन 12 माओवादियों पर उनके पद एवं संगठनात्मक भूमिका के अनुसार कुल 54 लाख रुपए का इनाम घोषित था.

हथियार और विस्फोटक सामग्री भी पुलिस को सौंपा

05 फरवरी 2026 को सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से इन माओवादी कैडरों ने पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी., उप पुलिस महानिरीक्षक केरिपु ऑप्स बीजापुर सेक्टर बी.एस. नेगी, पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेंद्र कुमार यादव सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने सरेंडर किया. सरेंडर के दौरान माओवादियों ने AK-47, SLR राइफल, मैग्जीन, कारतूस और बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी सुरक्षा बलों को सौंपी.

Surrender of active Maoists
बीजापुर में 12 सक्रिय माओवादियों का सरेंडर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

8 महिला और 4 पुरुष कैडर्स का समर्पण

आत्मसमर्पण करने वालों में 8 महिला और 4 पुरुष कैडर शामिल हैं, जो लंबे समय से सशस्त्र माओवादी संगठन में सक्रिय थे. इन कैडर्स में डीव्हीसीएम, एसीएम, पीपीसीएम, पार्टी सदस्य और पीएलजीए सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम करने वाले माओवादी शामिल हैं. वरिष्ठ माओवादी नेता सोमडू मड़कम, जो दरभा डिवीजन डीव्हीसीएम और कटेकल्याण एरिया कमेटी के इंचार्ज थे, ने AK-47 के साथ आत्मसमर्पण किया. वहीं अन्य कैडर्स ने भी हथियारों के साथ संगठन से नाता तोड़ने का संकल्प लिया.

Surrender of active Maoists
स्फोटक सामग्री भी पुलिस को सौंपा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

01.सोमडू मड़कम - ईनाम 8 लाख- दरभा डीविजन डीव्हीसीएम(कटेकल्याण एरिया कमेटी इंचार्ज)

02.हुंगी कुंजाम-ईनाम 8 लाख- बटालियन नंबर 01 पार्टी सदस्या

03.पायकी कुंजाम -ईनाम 8 लाख- कंपनी नंबर 02 पार्टी सदस्य,

04.आयती मड़कम-ईनाम 5 लाख- उत्तर सब जोनल ब्यूरो पीपीसीएम

05.चमनलाल कुडियम-ईनाम 5 लाख -पश्चिम बस्तर डीविजन सदस्य (एसीएम)

06.पार्वती पुनेम ऊर्फ राघो -ईनाम 5 लाख -गंगालूर एरिया कमेटी सदस्या (एसीएम)

07.सन्ना माड़वी -ईनाम 2 लाख- पश्चिम बस्तर डीविजन

08.शांति कुडियम- ईनाम 1 लाख-नेशनल पार्क एरिया कमेटी पार्टी सदस्या

09.छोटी तेलम-ईनाम 1 लाख- भैरमगढ एरिया कमेटी पीएलजीए सदस्या

10.जिम्मो उईका ऊर्फ अंकिता -ईनाम 1 लाख- मद्देड़ एरिया कमेटी पीएलजीए सदस्या

11.शमीला मड़कम -ईनाम 1 लाख- भैरमगढ एरिया कमेटी पीएलजीए सदस्या

12.हिड़मा माड़वी -ईनाम 1 लाख- दरभा डीविजन पीएलजीए सदस्य

भारी मात्रा में विस्फोटक स्वेच्छा से सौंपा

पुलिस के अनुसार, आत्मसमर्पित माओवादियों ने जिलेटिन स्टिक 250 नग, डेटोनेटर 400 नग, गन पाउडर से भरा एक प्लास्टिक ड्रम और कार्डेक्स वायर का एक बंडल स्वेच्छा से सौंपा. इन सभी कैडर्स के पुनर्वास और पुनर्समावेशन के लिए आवश्यक विधिक प्रक्रिया शुरु कर दी गई है. शासन की नीति के तहत प्रत्येक कैडर को तात्कालिक सहायता के रूप में 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी गई है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन की शुरुआत कर सकें.

Surrender of active Maoists
पूना मारगेम के तहत बड़ी सफलता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने की माओवादियों से समर्पण की अपील

बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि ‘पूना मारगेम’ अभियान केवल आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि माओवादियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम है। उन्होंने शेष बचे माओवादियों से अपील करते हुए कहा कि वे भ्रामक और हिंसक विचारधाराओं को त्यागकर निर्भय होकर समाज की मुख्यधारा में लौटें। शासन उनकी सुरक्षा, पुनर्वास और भविष्य निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

वहीं पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी. पट्टलिंगम ने कहा कि बीजापुर में 12 सक्रिय माओवादी कैडरों का आत्मसमर्पण इस बात का प्रमाण है कि माओवादी संगठन तेजी से कमजोर हो रहा है.

सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में स्थापित सुरक्षा कैम्प, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, निरंतर सफल अभियानों और विकास योजनाओं की पहुंच से माओवादी संगठन का आधार क्षेत्र सिमटता जा रहा है - सुंदरराजपी, आईजी बस्तर रेंज

सुंदरराज पी ने कहा कि हिंसा के मार्ग में केवल विनाश और अंधकार है, जबकि ‘पूना मारगेम’ अभियान शांति, सम्मानजनक जीवन और उज्ज्वल भविष्य का रास्ता दिखाता है. इस सफल आत्मसमर्पण प्रक्रिया में DRG, जिला बल, STF, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, कोबरा बटालियन 201, 204, 210 और सीआरपीएफ की 85, 170, 196, 199, 218, 228 और 229 बटालियन का विशेष योगदान रहा. इन बलों ने क्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन, जनसंपर्क, विश्वास निर्माण और संवेदनशील व्यवहार के माध्यम से माओवादियों को हिंसा छोड़ने के लिए प्रेरित किया.

इस आत्मसमर्पण को बीजापुर और बस्तर क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. शासन, पुलिस, सुरक्षा बलों, प्रशासन और जागरूक नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से हिंसा और भय की संस्कृति को अब संवाद, विश्वास और विकास की संस्कृति में बदला जा रहा है.

अब तक 888 माओवादियों का समर्पण

बीजापुर जिले में माओवादी विरोधी अभियान लगातार प्रभावी सिद्ध हो रहा है. पुलिस आंकड़ों के अनुसार, 01 जनवरी 2024 से अब तक जिले में कुल 888 माओवादी कैडर आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट चुके हैं. 1163 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 231 माओवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं. यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि शासन की नक्सल उन्मूलन नीति और सुरक्षा बलों की रणनीति जमीन पर असर दिखा रही है.

