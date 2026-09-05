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सूरीनाम की राजदूत ने जन्माष्टमी पर मनसा देवी और काली मंदिर में की पूजा, कहा- शांति और संतुष्टि का अनुभव हुआ

सूरीनाम की राजदूत हनीशा जयराम ने केदारनाथ दर्शन की इच्छा जताई है ( Etv Bharat )

हरिद्वार: दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी तट पर स्थित देश सूरीनाम की राजदूत हनीशा जयराम श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचीं. अपने धार्मिक हरिद्वार दौरे पर उन्होंने मां मनसा देवी मंदिर में दर्शन पूजन किया. इसके बाद सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर पहुंचकर भी पूजा अर्चना की. वहां उन्होंने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज से आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने गंगा और संत परंपरा के प्रति भी अपनी श्रद्धा व्यक्त की.

सूरीनाम की राजदूत श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर हरिद्वार पहुंचीं: दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राजदूत हनीशा जयराम ने कहा कि हरिद्वार आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा. मंदिर में पहुंचने के बाद उन्हें भीतर से अलग तरह की शांति और संतुष्टि का अनुभव हुआ.