युवा इंजीनियर बना किसान, ग्रीन और रेड एप्पल की खेती से मालामाल, जानिए लागत से मुनाफे तक पूरी जानकारी

सरगुजा के युवा किसान गोविंद राम ने बताया कि बेर की खेती कैसे की जाती है, किसानों और बेरोजगार युवाओं को भी संदेश दिया.

Apple Ber Farming
धान और सब्जियों की खेती के बाद फलों की खेती की शुरू, अब लाखों में मुनाफा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 25, 2026 at 7:24 PM IST

4 Min Read
सरगुजा: छत्तीसगढ़ के युवा खेती को अब मुनाफे के बिजनेस के रूप में ले रहे हैं. अच्छी पढ़ाई कर वे इसका इस्तेमाल खेती में भी कर रहे हैं. सरगुजा जिले के भगवानपुर, अंबिकापुर निवासी गोविंद राम ने माइनिंग की पढ़ाई कर इंजीनियर बनने के बाद खेती को अपनाया. 28 वर्ष की उम्र में गोविंद आज एक सफल युवा किसान हैं और खेती से हर साल लाखों रुपये की आमदनी कर रहे हैं.

गोविंद ने बीए से ग्रेजुएशन करने के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज सूरजपुर से माइनिंग की पढ़ाई की. पढ़ाई के दौरान ही उन्हें खेती में गहरी रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने नौकरी की राह छोड़ खेती को ही अपना भविष्य बना लिया.

युवा किसान गोविंद राम ने बताया कि बेर की खेती कैसे की जाती है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इंजीनियर से किसान बने गोविंद राम

  • नाम: गोविंद राम
  • उम्र: 28 वर्ष
  • स्थान: भगवानपुर, अंबिकापुर (सरगुजा)
  • शिक्षा- बीए ग्रेजुएशन, पॉलिटेक्निक (माइनिंग) सूरजपुर
  • धान, टमाटर, बैंगन के साथ खेती की शुरुआत
  • इसके बाद फल आधारित खेती करने लगे
  • स्ट्रॉबेरी से शुरुआत की 3–4 साल पहले
  • फिर बीही (2 साल)
  • फिर ग्रीन एप्पल बेर और रेड एप्पल बेर
  • एक ही खेत से बेर + स्ट्रॉबेरी + अमरूद से सालभर मुनाफा
Apple Ber Farming
बेर की खेती से मुनाफा कमा रहे सरगुजा के युवा किसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खेती में कैसे आई सफलता

शुरुआत में गोविंद ने धान और सब्जियों (टमाटर, बैंगन) की खेती की. इसके बाद उन्होंने फल उत्पादन की ओर रुख किया. पहले स्ट्रॉबेरी, फिर बीही (अमरूद) और अब बेर (ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल) की खेती कर रहे हैं. 3-4 साल से स्ट्रॉबेरी, 2 साल से बीही और इस साल पहली बार बेर की खेती कर रहे हैं.

50 डिसमिल जमीन से 2 लाख की कमाई

गोविंद ने मात्र 40–50 डिसमिल जमीन में बेर की खेती की है. अभी तक वे करीब 1.5 लाख रुपये की बिक्री कर चुके हैं और 30–40 हजार रुपये की और बिक्री होने की संभावना है. उनका कहना है कि 50 डिसमिल में करीब 350 पौधे लगाए जाते हैं. एक पौधे की कीमत 150-200 रुपए होती है. एक बेर का पेड़ लगभग 12 साल तक फल देता है. फल आने का समय दिसंबर से फरवरी तक करीब 3 महीने है.

Apple Ber Farming
किसान गोविंद राम ने बताया कि बेर की खेती कैसे की जाती है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बेर की खेती की खासियत

  • गोविंद राम ने 50 डिसमिल जमीन पर पौधे लगाए
  • पहली साल की लागत: ₹1.5 लाख (लगभग)
  • पौधे: करीब 350
  • पौधे की दूरी: 8 फीट
  • एक पौधे की कीमत: ₹150–200
  • फल का सीजन: दिसंबर से फरवरी
  • 12 साल तक फल देने वाला पौधा
  • बाजार भाव: करीब 200 रुपए प्रति किलो (थोक)
  • जरूरी तकनीक: ड्रिप इरिगेशन, नेट कवर और समय-समय पर खाद कीटनाशक
  • जरूरी सावधानी: पौधे विश्वसनीय नर्सरी से ही लें, खुद नर्सरी विजिट करें, जानकार किसानों की सलाह लें

आज के समय में सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना मुश्किल है. युवाओं को चाहिए कि वे खेती या छोटा व्यवसाय शुरू करें, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें.- गोविंद राम, युवा किसान

Apple Ber Farming
बेर की खेती कैसे की जाती है? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लागत और मुनाफे का पूरा गणित

गोविंद के मुताबिक पहले साल की कुल लागत उन्हें करीब 1.5 लाख रुपये लगी. पहले ही फल में लागत से ज्यादा कमाई भी हुई. बाजार में बेर का थोक भाव 200 रुपये प्रति किलो है. वहीं सभी फसलों को मिलाकर हर साल संभावित मुनाफा 20 लाख तक भी जा सकता है. इसके बाद सिर्फ खाद, कीटनाशक और देखरेख का खर्च आता है.

साल भर चलती है कमाई

गोविंद सिर्फ बेर ही नहीं, बल्कि स्ट्रॉबेरी और अमरूद की खेती भी करते हैं. अलग-अलग फलों की वजह से उनकी आमदनी साल भर चलती रहती है.

