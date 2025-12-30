ETV Bharat / bharat

पागल कुत्ते ने जिस बकरे को काटा, उसका मीट सामूहिक भोज में बंटा, 400 लोगों के जीवन पर संकट

अंबिकापुर शहर से लगे सरगंवा गांव में रैबीज संक्रमित कुत्ते द्वारा काटे गए बकरे की बलि दे दी गई और बकरे का मांस करीब 400 गांव वालों ने खा लिया. अब ग्रामीण रैबीज फैलने की आशंका से सहमे हुए हैं. स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी मिली तो गांव में कैंप लगाने का निर्देश दिया गया है.

सरगुजा : छत्तीसगढ़ के वनांचल संभाग सरगुजा के सरगवां गांव में सामूहिक भोज चर्चा का विषय बना हुआ है. वजह है 400 लोगों के जीवन से जुड़ा संकट. ऐसा इसलिए क्योंकि सरगुजा में चार सौ लोगों ने सामूहिक भोज में जिस बकरे का मटन खाया है. उसमें से एक बकरे को पागल कुत्ते के काटा था. इस बात का खुलासा जैसे ही हुआ पूरे जिला प्रशासन में अफरा तफरी मच गई. जिला प्रशासन अब इस गांव में बुधार को स्वास्थ्य शिविर लगाने जा रहा है.

काली पूजा का हुआ था आयोजन

गांव में निकाली पूजा का आयोजन किया गया था. इसमें बकरे की बलि देने की परंपरा है. इस वर्ष यह आयोजन 28 दिसंबर को किया गया था. निकाली पूजा के दौरान कुल 12 से 15 बकरे काटे गए थे. बकरों के मांस का बंटवारा किया गया, जिसे करीब 400 ग्रामीणों ने खाया था.

सामूहिक भोज में बकरे का मीट बटा था. इसमें से एक बकरे को पागल कुत्ते ने काटा था. मीट खाने के बाद इसका खुलासा हुआ है. गांव के लोगों में डर है-अमरजीत, स्थानीय निवासी

गांव वालों में फैला रैबीज का डर

ग्रामीणों में रैबीज संक्रमण का खौफ फैल गया है. निकाली पूजा में मांस का प्रसाद सिर्फ पुरूषों को खाने की परंपरा है. इस कारण बकरे का मांस भी सिर्फ गांव के बच्चे और पुरूष सदस्यों ने ही खाया है. सरपंच और उप सरपंच ने ग्रामीणों के संदेह को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी. स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाने की बात कही है. इधर जिस महिला ने बकरा बेचा उसका कहना है की उसने बकरे को इंजेक्शन लगवाया था, लेकिन वो दावा कर रही हैं की उसके बकरे को कुछ नहीं हुआ था वो स्वस्थ था.

मेरा बकरा सही था. कुत्ता काटने के बाद हमने उसे इंजेक्शन दिलवाई थी-रेनो बाई, बकरा बेचने वाली महिला

क्या कहते हैं पशु चिकित्सक ?

इस मामले में पशु चिकित्सक डा. चंद्र प्रकाश मिश्रा ने कहा कि रैबीज जानवरों से इंसानों में फैलता है. यह मुख्यतः किसी रैबीज संक्रमित जानवर द्वारा इंसानों को काटने के मामले में लार से फैलता है. यदि किसी बकरे को रैबीज संक्रमित कुत्ते ने काटा था और उसका मांस ग्रामीणों ने पकाकर खाया है तो रैबीज फैलने की आशंका नहीं है. सामान्यतः बकरे का मांस उच्च तापमान में पकाया जाता है, जिसमें रैबीज वायरस जिंदा नहीं रहते. लेकिन ऐहतियात के तौर पर ग्रामीणों की जांच की जानी चाहिए.