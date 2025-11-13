पंजाब: पुलिस एस्कॉर्ट वाहन ने मेरी कार को टक्कर मारी: रिटायर्ड ले. जनरल हुड्डा का आरोप
सर्जिकल स्ट्राइक के नायक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने पंजाब पुलिस कर्मियों पर जानबूझकर उनकी एक कार को टक्कर मारने का आरोप लगाया.
Published : November 13, 2025 at 2:35 PM IST
चंडीगढ़: सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा की कार को ले जा रहे वीआईपी काफिले को पंजाब पुलिस के वाहन ने टक्कर मार दी. लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा का आरोप है कि टक्कर जानबूझकर की गई थी. पंजाब पुलिस ने अब इस मामले में कार्रवाई की है. पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने मामले में खेद व्यक्त किया है और जाँच विशेष डीजीपी ट्रैफिक एएस राय को सौंप दी है.
सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने लगाए आरोप
सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने लिखा कि शाम 4 बजे वह पत्नी के साथ जा रहे थे तभी पंजाब पुलिस की गाड़ी ने उनके वाहन में टक्कर मारी और फिर तेजी से भाग गई. यह स्पष्ट रूप से एक जानबूझकर किया गया कृत्य था, जिससे न केवल कार क्षतिग्रस्त हुई, बल्कि एक व्यस्त सड़क पर हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा की भी कोई परवाह नहीं की गई. कानून के रक्षक माने जाने वाले व्यक्ति का अहंकार और दंड से मुक्ति संगठन की वर्दी और प्रतिष्ठा को कलंकित करती है. उम्मीद है कि भगवंत मान और पंजाब पुलिस के डीजीपी इस पर ध्यान देंगे.'
पंजाब के डीजीपी ने जताया दुख
पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद आपको और आपकी पत्नी को हुई असुविधा और चिंता के लिए हमें गहरा खेद है. अगर ऐसा है तो यह व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है और जनसेवा के मूल्यों का उल्लंघन है.
यह पंजाब पुलिस के रुख के विरुद्ध है. मैंने इस मामले में विशेष डीजीपी ट्रैफिक को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा है. एएस राय से चर्चा की है और संबंधित वाहनों और कर्मियों की पहचान करने के निर्देश जारी किए हैं.
सभी संबंधित पुलिसकर्मियों को ये निर्देश जारी किए जा रहे हैं:-
1. गैर-आपातकालीन आवाजाही के दौरान यातायात नियमों और विनियमों का पालन. सड़क सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
2. सार्वजनिक परिवहन में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करते हुए, सुचारू आवाजाही को सुगम बनाना.
3. सुरक्षा गार्ड के साथ सड़क मार्ग से यात्रा करते समय विनम्र पेशेवर आचरण बनाए रखा जाना चाहिए.
4. सभी परिस्थितियों में अत्यधिक धैर्य और संयम बरता जाए.
5. किसी भी घटना की सूचना एस्कॉर्ट प्रभारी द्वारा तुरंत संबंधित विभाग को दी जानी चाहिए.
6. सभी जिलों के एस्कॉर्ट, पायलट और यातायात कर्मचारियों को 48 घंटों के भीतर 'प्रोफेशनल ऑन द रोड' के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए. और उन्हें विनम्र व्यवहार के बारे में अनिवार्य रूप से जानकारी दी जानी चाहिए. पंजाब पुलिस एक सम्मानित और पेशेवर बल है. हमारी ताकत सभी की सुरक्षा और नागरिकों का विश्वास जीतने में निहित है.