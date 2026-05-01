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कच्छ के छोटे रण में दुर्लभ वन्यजीव प्रजाति, यहां दुनिया की सबसे छोटी फेनेक लोमड़ी कैमरे में हुई कैद

कच्छ के छोटे रण में दुनिया की सबसे छोटी फेनेक लोमड़ी कैमरे में हुई कैद ( ETV Bharat )

सुरेंद्रनगर: गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में कच्छ के छोटे रण का सबसे बड़ा इलाका आता है. इस छोटे रण में मुख्य रूप से खुर वाले जानवर और कई तरह के पशु-पक्षी रहते हैं. सर्दियों के मौसम में यहां विदेशी पक्षी भी आते हैं. यहां दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ी कैमरे में तब कैद हुई, जब वन विभाग की एक टीम सुरेंद्रनगर में कच्छ के छोटे रण में वछराज बेट के पिछले हिस्से में गश्त कर रही थी. गुजरात में लोमड़ियों को लुप्तप्राय प्रजाति माना जाता है. फिलहाल, रण क्षेत्र में सिर्फ 153 लोमड़ियां ही दर्ज की गई हैं. कच्छ के छोटे रण में दुनिया की सबसे छोटी फेनेक लोमड़ी कैमरे में हुई कैद (ETV Bharat) इस लोमड़ी को कैमरे में कैद करने के बाद, वन विभाग ने जांच की और यह संभावना जताई कि यह फेनेक प्रजाति की हो सकती है. इस प्रजाति का आकार आम लोमड़ी से काफी छोटा होता है. इसका वजन सिर्फ एक किलो के आस-पास होता है और यह लगभग एक फुट लंबी होती है. इसका रंग हल्का पीला या भूरा होता है. यह जानवर रेगिस्तान में छिपकर रहता है और चूहों, पक्षियों, उनके अंडों, छिपकलियों और छोटे कीड़े-मकोड़ों को अपना भोजन बनाता है.