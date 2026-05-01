कच्छ के छोटे रण में दुर्लभ वन्यजीव प्रजाति, यहां दुनिया की सबसे छोटी फेनेक लोमड़ी कैमरे में हुई कैद
कच्छ के छोटे रण में वछराज बेट के पास दुनिया की सबसे छोटी फेनेक लोमड़ी देखी गई.
Published : May 1, 2026 at 4:45 PM IST
सुरेंद्रनगर: गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में कच्छ के छोटे रण का सबसे बड़ा इलाका आता है. इस छोटे रण में मुख्य रूप से खुर वाले जानवर और कई तरह के पशु-पक्षी रहते हैं. सर्दियों के मौसम में यहां विदेशी पक्षी भी आते हैं.
यहां दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ी कैमरे में तब कैद हुई, जब वन विभाग की एक टीम सुरेंद्रनगर में कच्छ के छोटे रण में वछराज बेट के पिछले हिस्से में गश्त कर रही थी. गुजरात में लोमड़ियों को लुप्तप्राय प्रजाति माना जाता है. फिलहाल, रण क्षेत्र में सिर्फ 153 लोमड़ियां ही दर्ज की गई हैं.
इस लोमड़ी को कैमरे में कैद करने के बाद, वन विभाग ने जांच की और यह संभावना जताई कि यह फेनेक प्रजाति की हो सकती है. इस प्रजाति का आकार आम लोमड़ी से काफी छोटा होता है. इसका वजन सिर्फ एक किलो के आस-पास होता है और यह लगभग एक फुट लंबी होती है. इसका रंग हल्का पीला या भूरा होता है. यह जानवर रेगिस्तान में छिपकर रहता है और चूहों, पक्षियों, उनके अंडों, छिपकलियों और छोटे कीड़े-मकोड़ों को अपना भोजन बनाता है.
जांच के दौरान, इस लोमड़ी के आस-पास के इलाके में गहरे गड्ढे भी मिले, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि इस जानवर ने शायद गहरे गड्ढे खोदे हों और लंबे समय तक वहीं रहा हो.
घुड़खर अभयारण्य के वन अधिकारी बीएम पटेल ने कहा, "इस छोटी लोमड़ी को गश्त के दौरान वछराज बेट के पिछले हिस्से में कैमरे में कैद किया गया. यह संभवतः फेनेक लोमड़ी की एक प्रजाति है. गुजरात में यह प्रजाति बहुत कम देखने को मिलती है. इसके आकार, वजन और गड्ढे खोदने की आदत को देखते हुए, जांच अभी जारी है."
दरअसल, फेनेक लोमड़ी (Vulpes zerda) मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में पाई जाती है. रेगिस्तानी लोमड़ी (Vulpes vulpes pusilla) या भारतीय लोमड़ी आमतौर पर गुजरात के छोटे रेगिस्तानों में देखने को मिलती है. अगर यह मामला सचमुच फेनेक लोमड़ी का निकलता है, तो इसे एक असाधारण और महत्वपूर्ण बात माना जाएगा. वन विभाग इस मामले में आगे की जांच कर रही है.
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