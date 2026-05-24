धनबाद के जंगलों में अकेले बसर करता 'पाषाण युग' का इंसान, आधुनिक समय के किसी भी चीज का नहीं करता इस्तेमाल
धनबाद के जंगलों में एक व्यक्ति पिछले 25 साल से अकेले रह रहा है. नरेंद्र निषाद की स्पेशल रिपोर्ट.
Published : May 24, 2026 at 7:00 PM IST
धनबाद: टुंडी के घने जंगलों में आज भी एक ऐसी जिंदगी है जो आधुनिक समाज से पूरी तरह कटकर प्रकृति के साथ जी रही है. आज जहां हमारी जिंदगी बिना बिजली और पानी और मोबाइल के अधूरी सी लगती है वहीं, सुरेंद्र सोरेन बिना किसी आधुनिक सुविधाओं के अकेले रह रहे हैं. पिछले 25 वर्ष से जंगल में रह रहे वृद्ध सुरेंद्र सोरेन के लिए न बिजली, न सड़क, न मोबाइल और न ही किसी सरकारी सुविधा का कोई मतलब है. लेकिन सवाल है कि आखिर वे अकेले क्यों रहते हैं, उनका रोजमर्रा का जीवन कैसा है? इस रिपोर्ट में जानिए.
जंगल के बीच साधारण-सी झोपड़ी
टुंडी के कमलपुर क्षेत्र के घने जंगलों में पहुंचते ही एक छोटी-सी झोपड़ी नजर आती है. सूखी लकड़ियों का ढेर, मिट्टी-पत्थर का चूल्हा, कुछ पुराने बर्तन और फटे कपड़े यही है करीब 70-75 साल के सुरेंद्र सोरेन की पूरी संपत्ति. उनकी लंबी दाढ़ी, बिखरे बाल और कमजोर शरीर उनकी कठिन जिंदगी की कहानी खुद बयान करते हैं. इनकी हालत इतनी खराब है कि ये ठीक से बात तक नहीं कर पा रहे हैं.
ईटीवी भारत की टीम जब यहां पहुंची और उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने ज्यादातर सवालों का जवाब सिर्फ “हां” या “ना” में दिए. सुरेंद्र सोरने जंगल में अकेले रहते हैं और इन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है. शायद यही वजह है कि इन्हें पैसों की भी जरूरत नहीं है. ईटीवी भारत की टीम ने जब इन्हें पैसों से कुछ मदद करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया.
खुद खोदा कुआं, खुद तैयार किया खेत
यहां न बिजली है और न ही पीने के लिए साफ पानी. सुरेंद्र सोरेन ने अपने हाथों से पांच-छह फीट गहरा कुआं खोदा है, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा है. इसी पानी से वे पीते हैं, खाना बनाते हैं और रोजमर्रा के काम निपटाते हैं. कुएं के पास छोटा-सा खेत भी है, जिसे उन्होंने बिना हल, बैल या किसी आधुनिक औजार के तैयार किया है. जंगल में मिलने वाले जंगली आलू, जंगली चावल और अन्य वन उपज उनके भोजन का मुख्य हिस्सा हैं. सुरेंद्र खुद ही लकड़ियां चुनकर लाते हैं और चूल्हा जलाते हैं और बेहद साधारण तरीके से भोजन तैयार करते हैं.
परिवार की त्रासदी ने बदल दी जिंदगी
स्थानीय लोगों के अनुसार, सुरेंद्र सोरेन मूल रूप से टुंडी के बसहा गांव के निवासी हैं. पहले उनका परिवार, घर और सामान्य जिंदगी थी. लेकिन सर्पदंश से दो बेटों की मौत ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया. इस घटना के बाद उन्होंने गांव और समाज से दूरी बना ली. पत्नी के साथ जंगल में आकर रहने लगे. यहां उन्होंने खुद झोपड़ी बनाई, कुआं खोदा और खेती शुरू की. करीब सात-आठ साल पहले पत्नी के निधन के बाद वे पूरी तरह अकेले हो गए, लेकिन जंगल छोड़ने को तैयार नहीं हुए.
25 साल से जंगल में, मदद लेने से इनकार
स्थानीय निवासी राजीव ओझा बताते हैं कि सुरेंद्र सोरेन पिछले करीब 25 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं. गांव वाले कभी-कभी उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन वे ज्यादा बातचीत नहीं करते. कई बार उन्हें गांव वापस लाने की कोशिश की गई, पर उन्होंने हर बार इनकार कर दिया. वे न किसी से शिकायत करते हैं और न ही किसी की मदद लेते हैं. वे अब अपनी आखिरी सांस तक इस जंगल में अकेले रहना चाहते हैं. उन्हें न किसी की जरूरत है और न ही किसी से काम.
आधुनिक दुनिया के बीच एक अलग तस्वीर
आज जब पूरी दुनिया तकनीक और सुविधाओं की दौड़ में आगे बढ़ रही है, उसी समय टुंडी के जंगलों में सुरेंद्र सोरेन की जिंदगी दर्द, अकेलेपन और चरम आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश करती है. उनकी कहानी न सिर्फ हैरान करती है बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि गहरे दुख कभी-कभी इंसान को पूरी दुनिया से अलग कर देते हैं.
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