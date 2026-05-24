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धनबाद के जंगलों में अकेले बसर करता 'पाषाण युग' का इंसान, आधुनिक समय के किसी भी चीज का नहीं करता इस्तेमाल

धनबाद: टुंडी के घने जंगलों में आज भी एक ऐसी जिंदगी है जो आधुनिक समाज से पूरी तरह कटकर प्रकृति के साथ जी रही है. आज जहां हमारी जिंदगी बिना बिजली और पानी और मोबाइल के अधूरी सी लगती है वहीं, सुरेंद्र सोरेन बिना किसी आधुनिक सुविधाओं के अकेले रह रहे हैं. पिछले 25 वर्ष से जंगल में रह रहे वृद्ध सुरेंद्र सोरेन के लिए न बिजली, न सड़क, न मोबाइल और न ही किसी सरकारी सुविधा का कोई मतलब है. लेकिन सवाल है कि आखिर वे अकेले क्यों रहते हैं, उनका रोजमर्रा का जीवन कैसा है? इस रिपोर्ट में जानिए.

जंगल के बीच साधारण-सी झोपड़ी

टुंडी के कमलपुर क्षेत्र के घने जंगलों में पहुंचते ही एक छोटी-सी झोपड़ी नजर आती है. सूखी लकड़ियों का ढेर, मिट्टी-पत्थर का चूल्हा, कुछ पुराने बर्तन और फटे कपड़े यही है करीब 70-75 साल के सुरेंद्र सोरेन की पूरी संपत्ति. उनकी लंबी दाढ़ी, बिखरे बाल और कमजोर शरीर उनकी कठिन जिंदगी की कहानी खुद बयान करते हैं. इनकी हालत इतनी खराब है कि ये ठीक से बात तक नहीं कर पा रहे हैं.

धनबाद के जंगलों में अकेले बसर करता 'पाषाण युग' का इंसान (ETV Bharat)

ईटीवी भारत की टीम जब यहां पहुंची और उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने ज्यादातर सवालों का जवाब सिर्फ “हां” या “ना” में दिए. सुरेंद्र सोरने जंगल में अकेले रहते हैं और इन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है. शायद यही वजह है कि इन्हें पैसों की भी जरूरत नहीं है. ईटीवी भारत की टीम ने जब इन्हें पैसों से कुछ मदद करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया.

सुरेंद्र सोरेन की झोपड़ी (ETV Bharat)

खुद खोदा कुआं, खुद तैयार किया खेत

यहां न बिजली है और न ही पीने के लिए साफ पानी. सुरेंद्र सोरेन ने अपने हाथों से पांच-छह फीट गहरा कुआं खोदा है, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा है. इसी पानी से वे पीते हैं, खाना बनाते हैं और रोजमर्रा के काम निपटाते हैं. कुएं के पास छोटा-सा खेत भी है, जिसे उन्होंने बिना हल, बैल या किसी आधुनिक औजार के तैयार किया है. जंगल में मिलने वाले जंगली आलू, जंगली चावल और अन्य वन उपज उनके भोजन का मुख्य हिस्सा हैं. सुरेंद्र खुद ही लकड़ियां चुनकर लाते हैं और चूल्हा जलाते हैं और बेहद साधारण तरीके से भोजन तैयार करते हैं.