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सुरेंद्र कोली सुसाइड केस: परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पोस्टमार्टम से खुलेगा राज

क्या बोले नारायण सिंह रावत: परिजनों के साथ पहुंचे पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत ने बताया न्यायालय से 20 साल बाद सुरेंद्र कोली को न्याय मिला था. न्यायालय से तो सुरेंद्र को न्याय मिल गया लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से उसे न्याय नहीं मिल पाया. उसे रोजगार की गारंटी तक नहीं दी गई. इस उम्र में वो कुछ नहीं कर सकता था. उन्होंने बताया जेल से रिहा होने के बाद सुरेंद्र दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़ समेत जगहों पर रहा था. कुछ दिन पहले सुरेंद्र गांव गया था. गांव से सीधा हरिद्वार आया था.

मामले की निष्पक्ष जांच की मांग: सुरेंद्र कोली के परिजनों का उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

हरिद्वार में चाय की दुकान चलाकर रोटी रोटी चलाकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था. बीती 7 सितंबर को वह खुद हरिद्वार में सुरेंद्र से मिलकर गए थे. उस समय उसकी आर्थिक मदद भी की थी. वो निर्दोष था और उसे फंसाया गया था, इसलिए कोर्ट ने भी उसे दोषमुक्त कर दिया.

सुरेंद्र कोली (ETV Bharat)

क्यों जताई जा रही हत्या की आशंका: उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि जिस खोखे में सुरेंद्र का शव मिला, उसकी हाईट कम है. गले में रस्सी की गांठ भी सुसाइड वाली गांठ नहीं है. उसके मुंह और नाक से खून भी निकला है. सुसाइड में खून नहीं निकलता. रस्सी बराबर कटी हुई है. दुकान का शटर भी खुला हुआ मिला. इसमें लोकल स्तर पर कोई साजिश हुई है. कहीं न कहीं हत्या की गई है. इसलिए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए.वहींं, हरिद्वार के सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा. मामले की बारीकी से जांच की जा रही है.

सुरेंद्र कोली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार (ETV Bharat)



गौरतलब है कि सुरेंद्र कोली करीब तीन महीने पहले हरिद्वार आया था. यहां वह अपनी पहचान छिपाकर सदाराम के नाम से रह रहा था. चार दिन पहले सुरेंद्र कोली ने अनिल शर्मा नाम के व्यक्ति से दुकान किराए पर ली थी. लालमाता मंदिर के सामने चाय का खोखा चला रहा था. अनिल शर्मा के साथ ही आसपास के लोगों को भी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी.

सुरेंद्र कोली के पास मिले दो आधार कार्ड (ETV Bharat)

बीते शुक्रवार को जब उसी दुकान में लगे पंखे पर उसका शव फंदे से लटका मिला. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लिया. प्रारंभिक जानकारी में मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है. पुलिस कर्मियों ने जब मृतक की जेब की तलाशी ली तो उसमें से एक आधार कार्ड निकला. आधार धार कार्ड से मृतक की पहचान सुरेंद्र कोली पुत्र शंकर राम कोली, निवासी डी 5, सेक्टर 31, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई. सुरेंद्र कोली मूल रूप से उत्तराखंड के भिकियासैण, अल्मोड़ा जिले का रहने वाला था. मौत की खबर मिलते ही परिजन हरिद्वार पहुंचे हैं.