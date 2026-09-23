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सुरेंद्र कोली की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, साफ हुआ मौत का कारण, परिजनों ने जताई थी हत्या की आशंका

सदाराम के नाम से रह रहा था कोली: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सुरेंद्र कोली कुछ महीने पहले ही हरिद्वार आया था. वह मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के गांव मंगरुखाल का रहने वाला था. उसके दो भाई हैं. इनमें एक दिल्ली में नौकरी करता है, जबकि दूसरा अल्मोड़ा में शिक्षक है. सुरेंद्र के एक बेटा और एक बेटी हैं. बेटी की शादी हो चुकी है जबकि बेटा दिल्ली में अपने ताऊ के साथ रहता है. हरिद्वार सुरेंद्र की जेब से एक आधार कार्ड और एक पहचान पत्र मिला था. आधार कार्ड में उसका नाम सुरेंद्र कोली निवासी नोएडा दर्ज मिला. जबकि पहचान पत्र में उसका नाम सदाराम लिखा हुआ था. जांच में सामने आया कि सदाराम उसके गांव का नाम था.

पुलिस के मुताबिक, 19 सितंबर को सुरेंद्र कोली ने जब रस्सी से फांसी लगाई तो फंदा गले में फंसने से उसकी मौत हो चुकी थी. इसके बाद रस्सी टूटने से वह जमीन पर गिर गया. उसकी नाक से खून निकलने के बाद हत्या की आशंका जताई थी. पुलिस के मुताबिक, आत्महत्या के बाद शरीर में ब्लड प्रेशर के कारण कई बार नाक और मुंह से खून निकल सकता है. इसे हत्या का आधार नहीं माना जा सकता. पुलिस के मुताबिक, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण Asphyxial Death यानी दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई है.

परिजनों ने उठाए थे सवाल, हत्या की आशंका जताई थी: सुरेंद्र कोली की मौत के बाद उसके परिजनों ने आत्महत्या की बात पर सवाल उठाए थे. उन्होंने सुरेंद्र के शव के आधार पर सवाल उठाए. सुरेंद्र की नाक और मुंह से निकले खून के आधार पर उन्होंने अनहोनी की आशंका जताई थी. पुलिस को एक शिकायती पत्र भी दिया था जिसमें लोकल स्तर पर साजिश के तहत हत्या की आशंका जताई थी. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी के फंदे पर दम घुटने से सुरेंद्र की मौत की पुष्टि डॉक्टर कर रहे हैं. नाक और मुंह से खून निकलने का कारण रस्सी टूटना और नीचे गिरना और ब्लड प्रेशर बताया जा रहा है.

सुरेंद्र कोली की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है. रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग आया है. मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है.

-कुंदन सिंह राणा, प्रभारी इंस्पेक्टर, नगर कोतवाली-

कौन था सुरेंद्र कोली: दरअसल, नोएडा के निठारी गांव में मोनिंदर सिंह पंढेर के कोठी में सुरेंद्र कोली खाना बनाने का काम करता था. उसी इलाके में 2005 से 2006 के बीच कई बच्चे और युवतियों के गायब होने की घटनाएं सामने आई थी. पुलिस ने जांच की तो पंढेर के घर के पीछे के नाले से 19 कंकाल बरामद हुए थे. इस मामले ने देश में सनसनी फैला दी थी. मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. सीबीआई ने मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को आरोपी बनाया था. गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने 2009 में दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी. हालांकि, बाद में मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. जहां करीब 20 साल बाद 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को निर्दोष पाते करते हुए बरी कर दिया था.

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