ETV Bharat / bharat

सूरत में महिला यात्री ने BRTS बस चालक पर हमला किया, घटना CCTV में कैद

सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्रांसपोर्ट कमेटी के चेयरमैन सोमनाथ मराठे ने पुलिस को इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

Woman Attacks BRTS bus driver
सूरत में महिला ने बस चालक पर किया हमला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 19, 2026 at 7:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरत: सूरत की लाइफलाइन बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) बस सर्विस के एक ड्राइवर पर एक महिला पैसेंजर ने जानलेवा हमला कर दिया. इससे हंगामा मच गया. जब बस ने बीच रास्ते में रुकने से मना कर दिया, तो गुस्साई महिला ने ड्राइवर का कॉलर पकड़ा और उसके सिर पर मोबाइल फोन से वार कर दिया. जिससे वह लहूलुहान हो गया. पूरी घटना बस के CCTV कैमरे में कैद हो गई.

क्या थी पूरी घटना?

मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को वाई-जंक्शन से सूरत रेलवे स्टेशन जा रही बीआरटीएस बस में एक महिला चढ़ी. इस महिला ने नियमों के खिलाफ जाकर ड्राइवर को कहीं भी बस रोकने के लिए मजबूर किया. ड्राइवर ने उससे प्यार से कहा, 'बहन, बस नहीं रुक सकती क्योंकि आगे कोई स्टॉप नहीं है.' यह सुनकर महिला को गुस्सा आ गया और वह बहस करने लगी.

बदला लेने के लिए अगले दिन बस में चढ़ी

शनिवार को जब वही बस वेसू इलाके में जे.एच. अंबानी स्कूल के पास स्टैंड पर पहुंची, तो यह महिला फिर से बस में चढ़ गई. वह सीधे ड्राइवर के केबिन में गई और चिल्लाने लगी. 'तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी?' यह कहते हुए महिला ने ड्राइवर का कॉलर पकड़ा और पहले उसे थप्पड़ मारे और फिर हाथ में लिए स्मार्टफोन से उसके सिर पर जोर से मारा. हमले से ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया और खून बहने लगा.

सीसीटीवी में कैद हुई 'दबंग' महिला

महिला की यह बदमाशी बस के सीसीटीवी में कैद हो गई. वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला बिना कानून के डर के ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी से लड़ रही है. इस मामले में ड्राइवर ने वेसू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की पहल की है.

प्रशासन का रिएक्शन

सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्रांसपोर्ट कमेटी के चेयरमैन सोमनाथ मराठे ने इस घटना की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा, 'हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की. बस सिर्फ तय स्टॉप पर ही रुक सकती है. ड्यूटी पर मौजूद ड्राइवर के साथ ऐसा बर्ताव बहुत निंदनीय है. पुलिस को इस मामले में सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

अभी यह पता नहीं चला है कि महिला और ड्राइवर के बीच बस स्टॉप को लेकर झगड़ा हुआ था या कुछ और, लेकिन ड्राइवर लगातार यही बात दोहरा रहा है कि महिला ने उस पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसने बस नहीं रोकी.' फिलहाल, वेसू पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की पहचान कर ली है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं.

ये भी पढ़ें- गुजरात में 6 साल की बच्ची से रेप, 40 दिनों के अंदर केस का निपटारा, कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई

TAGGED:

SURAT BRTS BUS DRIVER
INCIDENT CAUGHT IN CCTV
महिला बस चालक हमला
सूरत बीआरटीएस बस चालक
WOMAN ATTACKS BRTS BUS DRIVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.