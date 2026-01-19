ETV Bharat / bharat

सूरत में महिला यात्री ने BRTS बस चालक पर हमला किया, घटना CCTV में कैद

सूरत में महिला ने बस चालक पर किया हमला ( ETV Bharat )

सूरत: सूरत की लाइफलाइन बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) बस सर्विस के एक ड्राइवर पर एक महिला पैसेंजर ने जानलेवा हमला कर दिया. इससे हंगामा मच गया. जब बस ने बीच रास्ते में रुकने से मना कर दिया, तो गुस्साई महिला ने ड्राइवर का कॉलर पकड़ा और उसके सिर पर मोबाइल फोन से वार कर दिया. जिससे वह लहूलुहान हो गया. पूरी घटना बस के CCTV कैमरे में कैद हो गई. क्या थी पूरी घटना? मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को वाई-जंक्शन से सूरत रेलवे स्टेशन जा रही बीआरटीएस बस में एक महिला चढ़ी. इस महिला ने नियमों के खिलाफ जाकर ड्राइवर को कहीं भी बस रोकने के लिए मजबूर किया. ड्राइवर ने उससे प्यार से कहा, 'बहन, बस नहीं रुक सकती क्योंकि आगे कोई स्टॉप नहीं है.' यह सुनकर महिला को गुस्सा आ गया और वह बहस करने लगी. बदला लेने के लिए अगले दिन बस में चढ़ी शनिवार को जब वही बस वेसू इलाके में जे.एच. अंबानी स्कूल के पास स्टैंड पर पहुंची, तो यह महिला फिर से बस में चढ़ गई. वह सीधे ड्राइवर के केबिन में गई और चिल्लाने लगी. 'तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी?' यह कहते हुए महिला ने ड्राइवर का कॉलर पकड़ा और पहले उसे थप्पड़ मारे और फिर हाथ में लिए स्मार्टफोन से उसके सिर पर जोर से मारा. हमले से ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया और खून बहने लगा.