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सैलरी की 10 हजार रुपये रोकी तो 150 का पेट्रोल छिड़ककर पूरे मार्केट में लगा दी आग, 24 करोड़ का कपड़ा राख

सूरत के श्याम संगिनी मार्केट में लगी भीषण आग की जब पुलिस ने जांच की तो होश उड़ाने वाला सच सामने आया.

Surat Textile Market Fire
जांच के दौरान दुकानदारों से माफी मांगता आग लगाने का आरोपी विनोद. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2026 at 4:55 PM IST

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सूरत: गुजरात के सूरत से एक बेहद चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक फर्म के पूर्व कर्मचारी ने महज 10 हजार रुपये के बकाया और अपमान का बदला लेने के लिए पूरे टेक्सटाइल मार्केट को ही आग के हवाले कर दिया. सरोली इलाके के श्याम संगिनी मार्केट में लगी इस भीषण आग की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने यह सनसनीखेज खुलासा किया. आरोपी विनोद पंडित सावाले को गिरफ्तार कर लिया गया है.

रोज रोज के ताना से प्रताड़ित होकर नौकरी छोड़ी

पुलिस जांच के अनुसार, डिंडोली इलाके का रहने वाला 33 वर्षीय विनोद पंडित सावाले श्याम संगिनी मार्केट स्थित 'जैकॉर्प इंडिया' और 'जगदंबा टेक्सटाइल' में 30,000 की मासिक सैलरी पर अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था. अप्रैल में उसने यह नौकरी ज्वाइन की थी.

काम के दौरान फर्म का मालिक हनुमान द्वारका प्रसाद जावर और मुख्य अकाउंटेंट सुमित उसे अक्सर डांटते-फटकारते थे. वे हर बात पर विनोद का अपमान करते थे और ताना मारते थे कि उसे अकाउंटिंग का 10 प्रतिशत काम भी नहीं आता. इस रोज-रोज की बेइज्जती से तंग आकर उसने नौकरी छोड़ दी.

Surat Textile Market Fire
दुकान में जलकर खाक हुआ सामान. (ETV Bharat)

मालिक को 'सबक सिखाने' की खौफनाक साजिश

विनोद की सैलरी के करीब 10,000 रुपये मालिके के पास बकाया था. बार-बार मांगने पर भी सेठ ने पैसे नहीं दिये. उल्टा बहस कर उसे फिर अपमानित किया. इससे विनोद के मन में बदले की भावना जाग उठी. उसने अपने पुराने मालिक को 'सबक सिखाने' की खौफनाक साजिश रची.

घटना से एक दिन पहले उसने देवध गांव के पास एक पेट्रोल पंप से प्लास्टिक की बोतल में 150 का पेट्रोल खरीदा. उसे अपने स्कूल बैग में छिपाकर सही मौके का इंतजार करने लगा. मौका मिलते ही उसने मार्केट में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. आरोपी को उम्मीद थी कि इस आग को शॉर्ट सर्किट की आम घटना मानकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

आग पर काबू पाने के लिए करनी पड़ी कड़ी मशक्कत

विनोद की इस करतूत की वजह से आग ने बेहद विकराल रूप ले लिया. देखते ही देखते छठी मंजिल पर रखा व्यापारियों का 24 करोड़ से ज्यादा का टेक्सटाइल स्टॉक जलकर पूरी तरह राख हो गया. आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड को इसे काबू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया गया पानी नीचे की मंजिलों में घुस गया, जिससे वहां के व्यापारियों के कीमती सामान को भी नुकसान पहुंचा.

राजस्थान-यूपी में काटी फरारी

अगले ही दिन जब मीडिया और सोशल मीडिया पर आग की खबरें फैलीं और मार्केट का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सामने आया, तो विनोद बुरी तरह घबरा गया. पुलिस से बचने के लिए उसने अपना मोबाइल फोन बंद किया और परिवार के साथ सूरत से भाग निकला. वह फरारी काटने राजस्थान के खाटू श्याम और उत्तर प्रदेश के अयोध्या गया.

इस बीच उसके पैसे खत्म हो गए और उसे लगा कि अब मामला शांत हो गया होगा, तो वह सूरत लौट आया. लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम पहले से ही मुस्तैद थी. उसे डिंडोली इलाके के फ्लावर गार्डन के पास दबोच लिया.

रोते हुए मांगी माफी

गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच की टीम पूरी घटना को समझने और सबूत जुटाने के लिए आरोपी विनोद सावले को श्याम संगिनी मार्केट ले गई. वहां उसने पुलिस को लाइव डेमो कर दिखाया कि वह मार्केट में कहां से घुसा, कहां छिपा और किस जगह पेट्रोल डालकर आग लगाई. इस दौरान अपनी करतूत पर पछताते हुए आरोपी ने हाथ जोड़कर पुलिस और वहां मौजूद लोगों से रोते हुए माफी भी मांगी.

त्योहार के सीजन में दुकानें बंद

एक पूर्व कर्मचारी की निजी दुश्मनी और सनक का खामियाजा आज मार्केट के सैकड़ों बेकसूर व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है. सुरक्षा कारणों से पुलिस ने फिलहाल पूरे श्याम संगिनी मार्केट को सील कर दिया है, जिससे 200 से ज्यादा दुकानों का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है.

दिवाली और त्योहारों के इस मुख्य कारोबारी सीजन में हुए इस भारी आर्थिक नुकसान ने कई व्यापारियों की कमर तोड़ दी है. क्राइम ब्रांच आरोपी को रिमांड पर लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई और सबूत जुटाने में लगी है.

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