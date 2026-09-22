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सैलरी की 10 हजार रुपये रोकी तो 150 का पेट्रोल छिड़ककर पूरे मार्केट में लगा दी आग, 24 करोड़ का कपड़ा राख

जांच के दौरान दुकानदारों से माफी मांगता आग लगाने का आरोपी विनोद. ( ETV Bharat )