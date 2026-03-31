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घर में रखी 10 टन साड़ियों में पकड़ी आग, 3 महिलाओं समेत 5 लोग जिंदा जले

संकरी गलियां होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

Surat Fire News
घटनास्थल के बाहर जमा लोगों की भीड़. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 31, 2026 at 3:58 PM IST

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सूरत: गुजरात के सूरत स्थित लिंबायत इलाके में सोमवार को एक हृदयविदारक घटना घटी. यहां मीठी खाड़ी के पास स्थित एक रिहायशी सोसाइटी के घर में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक 4 साल का बच्चा और तीन महिलाएं शामिल हैं. शुरुआती जानकारी के अनुसार, मौत की मुख्य वजह दम घुटना और बुरी तरह जलना बताया जा रहा है. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम और दहशत का माहौल है.

घटना के कारण

जिस घर में आग लगी, वहां व्यापार के उद्देश्य से लगभग 10 टन साड़ियां रखी हुई थीं. साड़ियों और कपड़ों की इस भारी मात्रा के कारण आग ने पलक झपकते ही विकराल रूप धारण कर लिया. संकरी गलियां होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. दमकल कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक परिवार के पांच सदस्य जिंदगी की जंग हार चुके थे.

इस भीषण हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के नाम

  • शहनाज बेगम अब्दुल कलाम अंसारी (65 वर्ष)
  • शबीना रमजान अली अंसारी (28 वर्ष)
  • परवीन अब्दुल कलाम अंसारी (19 वर्ष)
  • हुस्सा बेगम अब्दुल कलाम अंसारी (18 वर्ष)
  • शुबान रमजान अली अंसारी (4 वर्ष)

अवैध गोदामों पर होगी कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही सूरत नगर निगम (SMC) के मेयर दक्षेश मावानी मौके पर पहुंचे. उन्होंने इस घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा, "घर में भारी मात्रा में कपड़ा रखा था, जिसने बचाव कार्य को असंभव बना दिया." मेयर ने घोषणा की है कि SMC और पुलिस की टीमें अब सभी रिहायशी इलाकों का सर्वे करेंगी. यदि किसी भी आवासीय इमारत में व्यवसायिक या खतरनाक सामान पाया जाता है, तो उसे तुरंत सील कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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