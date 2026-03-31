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घर में रखी 10 टन साड़ियों में पकड़ी आग, 3 महिलाओं समेत 5 लोग जिंदा जले

सूरत: गुजरात के सूरत स्थित लिंबायत इलाके में सोमवार को एक हृदयविदारक घटना घटी. यहां मीठी खाड़ी के पास स्थित एक रिहायशी सोसाइटी के घर में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक 4 साल का बच्चा और तीन महिलाएं शामिल हैं. शुरुआती जानकारी के अनुसार, मौत की मुख्य वजह दम घुटना और बुरी तरह जलना बताया जा रहा है. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम और दहशत का माहौल है.

घटना के कारण

जिस घर में आग लगी, वहां व्यापार के उद्देश्य से लगभग 10 टन साड़ियां रखी हुई थीं. साड़ियों और कपड़ों की इस भारी मात्रा के कारण आग ने पलक झपकते ही विकराल रूप धारण कर लिया. संकरी गलियां होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. दमकल कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक परिवार के पांच सदस्य जिंदगी की जंग हार चुके थे.

इस भीषण हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के नाम