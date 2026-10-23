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दीवाली से पहले सूरत के व्यापारियों को बड़ी राहत: उद्योगों के लिए बिजली कटौती का फैसला वापस

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

सूरत: पूरे गुजरात में बिजली संकट गहराने और मांग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बीच राज्य सरकार को भारी जन-विरोध के आगे झुकना पड़ा है. दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (DGVCL) ने सूरत सहित पूरे दक्षिण गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों पर लागू 8 घंटे की बिजली कटौती और 'स्टैगर डे' व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. दीवाली के ऐन पहले सरकार द्वारा बिजली कटौती वापस लेने के इस फैसले से सूरत के व्यापारिक समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है.

भारी विरोध-प्रदर्शनों के आगे झुकी सरकार