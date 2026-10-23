दीवाली से पहले सूरत के व्यापारियों को बड़ी राहत: उद्योगों के लिए बिजली कटौती का फैसला वापस
दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड ने औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 'स्टैगर डे' व्यवस्था और बिजली कटौती को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है.
Published : October 23, 2026 at 6:55 PM IST
सूरत: पूरे गुजरात में बिजली संकट गहराने और मांग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बीच राज्य सरकार को भारी जन-विरोध के आगे झुकना पड़ा है. दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (DGVCL) ने सूरत सहित पूरे दक्षिण गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों पर लागू 8 घंटे की बिजली कटौती और 'स्टैगर डे' व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. दीवाली के ऐन पहले सरकार द्वारा बिजली कटौती वापस लेने के इस फैसले से सूरत के व्यापारिक समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है.
भारी विरोध-प्रदर्शनों के आगे झुकी सरकार
दरअसल, गुजरात में बिजली की अभूतपूर्व किल्लत के कारण DGVCL ने औद्योगिक फीडरों पर शाम 4:00 बजे से लेकर आधी रात 12:00 बजे तक बिजली कटौती लागू कर दी थी. त्योहारों के पीक सीजन में इस फैसले से अरबों रुपये के दीवाली ऑर्डर्स फंसने का खतरा पैदा हो गया था. इसके विरोध में सूरत के औद्योगिक क्षेत्रों और विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. लगातार विरोध-प्रदर्शन के बाद अब इस कटौती को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है.
'स्टैगर डे' बिजली कटौती समाप्त
DGVCL द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई 'स्टैगर डे' व्यवस्था और बिजली कटौती अब इतिहास की बात हो गई है. बिजली कंपनी ने साफ किया है कि अब से सभी औद्योगिक फीडरों को बिना किसी रुकावट के लगातार, नियमित और 24 घंटे बिजली आपूर्ति मिलती रहेगी, ताकि त्योहारी सीजन में उत्पादन पर कोई असर न पड़े.
सूरत के औद्योगिक क्षेत्र में खुशी की लहर
दीवाली जैसे बड़े त्योहार से ठीक पहले मिली इस बड़ी राहत की सराहना करते हुए सचिन GIDC एसोसिएशन के महेंद्र रमोलीया ने कहा, "DGVCL ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर शाम 4:00 बजे से आधी रात 12:00 बजे तक होने वाली बिजली कटौती को रद्द कर दिया है. दीवाली का बड़ा त्योहार नजदीक है और फैक्ट्रियों में काम जोरों पर है. ऐसे नाजुक समय पर औद्योगिक क्षेत्र से बिजली कटौती हटाने का यह कदम उठाने के लिए हम सरकार और प्रशासन की सराहना करते हैं." इस फैसले से सूरत की GIDC इकाइयों में काम करने वाले लाखों मजदूरों के रोजगार पर मंडरा रहा संकट भी टल गया है.
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