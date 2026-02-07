ETV Bharat / bharat

राजस्थान के नकली आयकर अधिकारी की सूरत में रेड, मांगे 30 लाख रुपये, गिरफ्तार

सूरत पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी विजय सिंह ग्रेजुएट है और उसे आयकर विभाग के काम करने के तरीकों की जानकारी थी.

Surat police arrests Rajasthan fake IT officer demanding money for settlement during raid
राजस्थान के नकली आयकर अधिकारी की सूरत में रेड, मांगे 30 लाख रुपये, गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 7, 2026 at 10:55 PM IST

सूरत (गुजरात): सूरत शहर के ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में फिल्मी अंदाज में राजस्थान निवासी एक नकली आयकर अधिकारी ने व्यापारियों को डराने की कोशिश की, लेकिन उसकी 'ओवर-एक्टिंग' उस पर भारी पड़ गई. एक गुप्त सूचना के आधार पर, वराछा पुलिस ने जाल बिछाकर इस नकली ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया.

राजस्थान के पाली जिले का रहने वाला 51 साल का विजय सिंह रावत सिंह चौहान एक दिन पहले ही सूरत आया था. इस ग्रेजुएट ने व्यापारियों को ठगने के लिए अपना होमवर्क कर रखा था. ब्रांडेड गॉगल्स, गले में टाई, इस्त्री किया हुआ टाइट कोट और हाथ में नकली इनकम टैक्स फाइलें लेकर, उसने मार्केट में ऐसी एंट्री की कि असली क्लास-वन ऑफिसर भी चकमा दे जाए. उसने ग्लोबल मार्केट के एक व्यापारी को टैक्स गड़बड़ी में फंसाने की धमकी दी और 30 लाख रुपये मांगे.

व्यापारी से कहासुनी के बाद, आखिर में 4 लाख रुपये में बात तय हुई. विजय सिंह यह रकम लेने के लिए ग्लोबल मार्केट के पास ब्लिस होटल पहुंचा. लेकिन, बातचीत से शक होने के बाद, व्यापारी ने वराछा पुलिस को सूचित किया. पुलिस टीम ने होटल पर नजर रखी और जैसे ही यह नकली ऑफिसर पैसे लेने आया, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया.

गिरफ्तार नकली आयकर अधिकारी
गिरफ्तार नकली आयकर अधिकारी (ETV Bharat)

जांच में पता चला कि आरोपी विजय सिंह ने साल 1989 में ग्रेजुएशन किया था और उसे आयकर विभाग के काम करने के तरीकों की जानकारी थी क्योंकि वह पाली में टैक्स से जुड़ा रिटेल का काम करता था. वराछा पुलिस ने मामले में आगे की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इस ठग ने अब तक कितने व्यापारी को शिकार बनाया है.

सूरत सिटी पुलिस के DCP आलोक कुमार ने बताया कि वराछा थाना क्षेत्र में ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में एक नकली आयकर अधिकारी का भंडाफोड़ हुआ है. इसमें जो नकली अधिकारी है, वह राजस्थान के पाली जिले का है और यहां आकर ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट की एक दुकान पर जाकर कहता है कि आपने रिटर्न फाइल किया है, वह सही नहीं हैं, आपने धोखा किया है और बदले में 30 लाख रुपये मांगता है. 30 लाख में से यह सेटलमेंट करके 4 लाख पर आता है. लेकिन शिकायत करने वाले को शक हुआ कि उसके पास कोई ओरिजिनल आईडी कार्ड नहीं है, इसलिए उसने वराछा पुलिस स्टेशन से संपर्क किया. इसके बाद पुलिस वहां गई और इस नकली आयकर अधिकारी को पकड़ लिया.

डीसीपी ने कहा कि हमने उसके खिलाफ जबरन वसूली की शिकायत दर्ज की है और अब हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे. उन्होंने कहा कि हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी क्राइम ब्रांच, आयकर अधिकारी या कोई दूसरी सरकारी एजेंसी आपके साथ कैश सेटलमेंट नहीं करती है. इसलिए, जब भी ऐसा कोई मामला आए, तो पास के पुलिस थाने से जरूर संपर्क करें.

