भेष बदलकर जंगल में रह रहा था मोस्ट वांटेड, पुलिस ने दबोचा, 26 साल से था फरार
गुजरात की सूरत पुलिस ने कुख्यात अपराधी को 26 साल बाद गिरफ्तार करने में सफलता मिली है.
Published : March 26, 2026 at 7:17 PM IST
सूरत (गुजरात) : विभिन्न मामलों में आरोपी सूरत के मोस्ट वांटेड को गुजरात पुलिस को 26 साल बाद पकड़ने में कामयाबी मिली है. आरोपी घने जंगलों में भेष बदलकर रह रहा था.
बताया जाता है कि साल 2000 से फरार चल रहे आरोपी सुनील झुंबर को दबोचने के लिए पुलिस ने योजना बनाकर अंजाम दिया. सूरत की लिंबायत पुलिस ने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा पर स्थित सांगली के घने जंगलों में भेष बदलकर इस खतरनाक अपराधी को गिरफ्तार किया.
वर्ष 2003 में सुनील और उसके गिरोह ने पर्वतगाम के बाहरी इलाके में स्थित एक घर में घुस कर ओधडभाई पटेल नामक व्यक्ति और उसके परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था. इतना ही नहीं, आरोपियों ने इस दौरान दुष्कर्म भी किया था. इसके अलावा, वर्ष 2000 में सुनील पर डकैती और पुलिस पर हमले के गंभीर मामले दर्ज थे.
सुनील को पकड़ने के लिए डीसीपी कानन देसाई के मार्गदर्शन में लिंबायत की पीआई सुमिता की टीम ने यह ऑपरेशन चलाया.
पुलिस के सामने थी बड़ी चुनौती: 26 साल में आरोपी का चेहरा और पहचान पूरी तरह बदल चुकी थी, इसलिए पुलिस के लिए उसकी पहचान करना बेहद मुश्किल था. इसके लिए 20 पुलिसकर्मियों की एक टीम ने डेढ़ महीने तक छानबीन की. उन्होंने सांगली के जंगलों में स्थानीय लोगों का वेश धारण किया और पांच दिनों तक निगरानी रखी. तकनीकी निगरानी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर 60 वर्षीय सुनील की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया.
इस बारे में डीसीपी कानन देसाई ने कहा, “26 साल पुराने मामले में आरोपी को पकड़ना एक चुनौती थी. हमारी टीम ने 2,000 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद यह सफलता हासिल की है. अपराधी चाहे जितना भी भाग जाए, वह पुलिस से नहीं बच सकता.”
वहीं सूरत से भागने के बाद भी सुनील की आपराधिक गतिविधियां नहीं रुकीं. उसने महाराष्ट्र के सांगली में हत्या की, जिसमें उसे 10 साल की सजा हुई थी. 10 साल जेल में रह कर और वह सिर्फ 6 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था. जेल से रिहा होने के बाद वह मजदूरी का बहाना बनाकर अपनी पहचान छिपा कर रहा था.
आरोपी के विरुद्ध दर्ज मुख्य केस
- वर्ष 2003: डकैती, बलात्कार और छेड़छाड़ (आईपीसी 397, 376, 354)
- वर्ष 2000: डकैती और चोट पहुंचाना (आईपीसी 394)
- वर्ष 2000: डकैती का प्रयास और पुलिस पर हमला (आईपीसी 393, 332)
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