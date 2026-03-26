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भेष बदलकर जंगल में रह रहा था मोस्ट वांटेड, पुलिस ने दबोचा, 26 साल से था फरार

सूरत (गुजरात) : विभिन्न मामलों में आरोपी सूरत के मोस्ट वांटेड को गुजरात पुलिस को 26 साल बाद पकड़ने में कामयाबी मिली है. आरोपी घने जंगलों में भेष बदलकर रह रहा था.

बताया जाता है कि साल 2000 से फरार चल रहे आरोपी सुनील झुंबर को दबोचने के लिए पुलिस ने योजना बनाकर अंजाम दिया. सूरत की लिंबायत पुलिस ने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा पर स्थित सांगली के घने जंगलों में भेष बदलकर इस खतरनाक अपराधी को गिरफ्तार किया.

वर्ष 2003 में सुनील और उसके गिरोह ने पर्वतगाम के बाहरी इलाके में स्थित एक घर में घुस कर ओधडभाई पटेल नामक व्यक्ति और उसके परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था. इतना ही नहीं, आरोपियों ने इस दौरान दुष्कर्म भी किया था. इसके अलावा, वर्ष 2000 में सुनील पर डकैती और पुलिस पर हमले के गंभीर मामले दर्ज थे.

सुनील को पकड़ने के लिए डीसीपी कानन देसाई के मार्गदर्शन में लिंबायत की पीआई सुमिता की टीम ने यह ऑपरेशन चलाया.

पुलिस के सामने थी बड़ी चुनौती: 26 साल में आरोपी का चेहरा और पहचान पूरी तरह बदल चुकी थी, इसलिए पुलिस के लिए उसकी पहचान करना बेहद मुश्किल था. इसके लिए 20 पुलिसकर्मियों की एक टीम ने डेढ़ महीने तक छानबीन की. उन्होंने सांगली के जंगलों में स्थानीय लोगों का वेश धारण किया और पांच दिनों तक निगरानी रखी. तकनीकी निगरानी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर 60 वर्षीय सुनील की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया.