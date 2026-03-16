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शादी से लौट रही नाबालिग लड़की का पीछा किया, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर किया गैंगरेप

सूरत: गुजरात के सूरत जिले के उमरपाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में एक बहुत ही गंभीर और शर्मनाक घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, यहां एक नाबालिग समेत चार लोगों ने शादी से लौट रही एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

खबर के मुताबिक, शादी से लौट रही लड़की का कुछ लोगों ने पीछा किया और एक सुनसान जगह पर उसके साथ बारी-बारी से रेप किया. इस मामले में सूरत ग्रामीण पुलिस तुरंत हरकत में आई और कुछ ही घंटों के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

सूरत जिले के एसपी राजेश गढिया ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कल उमरपाड़ा इलाके में एक शादी थी. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, पीड़िता नाबालिग लड़की अपने घर लौट रही थी. उसी दौरान, चार लोगों ने उसका पीछा किया और एक सुनसान जगह पर उसे पकड़ लिया. इसके बाद, उन चारों लोगों ने मिलकर उस नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया.

घटना के बाद, पीड़ित लड़की ने हिम्मत दिखाई और अपने परिवार को इस बारे में बताया. परिवार ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया. जिसके बाद पुलिस ने तत्काल हरकत में आई. एसपी राजेश गढिया खुद अपनी टीम के साथ तुरंत उमरपाड़ा पहुंचे और पूरी मुस्तैदी के साथ जांच शुरू कर दी.