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अजमेर के दर्जी को सूरत आयकर विभाग ने भेजा 974 करोड़ से अधिक की टैक्स रिकवरी का नोटिस, जानिए पूरा मामला

अजमेर : अजमेर के गोविंदगढ़ क्षेत्र में रहने वाले एक दर्जी को 974 करोड़ 97 लाख 25 हजार 457 रुपए की टैक्स रिकवरी का नोटिस मिला है. परिवादी का दावा है कि वह दर्जी का काम करके बमुश्किल 15 हजार रुपए मासिक कमा पाता है. दर्जी रेखराज को जब इतनी बड़ी रकम का आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिला तो उनके होश उड़ गए. उनका कहना है कि न तो उन्होंने कभी कोई कंपनी खोली है और न ही वे कभी सूरत गए हैं. दर्जी रेखराज को सूरत से आयकर विभाग का नोटिस 13 अगस्त 2026 को मिला है.

अजमेर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. लाल चंद ने बताया कि पीसांगन क्षेत्र के गोविंदगढ़ निवासी रेखराज की ओर से परिवाद प्राप्त हुआ है. परिवाद थाने में दर्ज करवाकर मामले में जांच की जा रही है. जांच के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. दर्जी रेखराज ने बताया कि नोटिस मिलने के बाद उन्होंने एक परिचित चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलकर उनके दस्तावेजों की जांच करवाई. आयकर विभाग के मिले नोटिस के अनुसार वे सूरत में एक डायमंड कंपनी के डायरेक्टर हैं. एक अन्य कंपनी जय बाबेरी डायमंड प्राइवेट कंपनी के भी डायरेक्टर हैं. सूरत से आयकर विभाग की ओर से मिले नोटिस में उन पर 974 करोड़ 97 लाख 25 हजार 457 रुपए की टैक्स रिकवरी का मामला बनता है.

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