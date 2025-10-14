ETV Bharat / bharat

प्रिंसिपल ने सरकारी स्कूल परिसर में रखी थी नॉनवेज पार्टी, सस्पेंड

सुरत में सरकारी प्राईमरी स्कूल के प्रिंसिपल को स्कूल परिसर में गेट टुगेदर करना भारी पड गया. जानिए क्या है पुरा मामला.

School
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 6:18 PM IST

2 Min Read
सूरत: गुजरात में सूरत के गोडादरा इलाके में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा संचालित एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल प्रभाकर अलिगटिन को निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई स्कूल परिसर में प्रशासन की जानकारी या अनुमति के बिना एक मिलन समारोह और नॉन-वेज पार्टी आयोजित करने के आरोप में की गई है. इससे पहले, शिक्षा समिति ने प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर इस कृत्य को बेहद गंभीर बताया था.

चिकन-मटन परोसने का विवाद
सरकारी स्कूल में 1987 से 1991 तक कक्षा 7 के पूर्व छात्रों के लिए एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में 38 साल बाद एक साथ आए तेलुगु समुदाय के इन पूर्व छात्रों के लिए चिकन और मटन परोसा गया. इसका आयोजन स्कूल के प्रिंसिपल ने किया था और वह खुद कार्यक्रम में मौजूद थे.

इस कार्यक्रम में नॉन-वेज परोसे जाने का एक वीडियो भी सामने आया है. इतना ही नहीं, स्कूल परिसर में देवी सरस्वती की मूर्ति का चेहरा कपड़े से ढक दिया गया और मांसाहारी भोजन परोसा गया, जिससे मामला और गंभीर हो गया.

प्रिंसिपल ने अपनी गलती स्वीकार कर किया बचाव
स्कूल में आयोजित नॉनवेज पार्टी को लेकर हुए विवाद में निलंबित प्रिंसिपल प्रभाकर अलिगटेन ने अपना बचाव किया है. उन्होंने कहा कि, स्कूल में पूर्व छात्रों, शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का एक मिलन समारोह आयोजित किया गया था. उन्होंने स्वीकार किया कि कार्यक्रम में चिकन परोसा गया था और इसमें गलती उनकी थी.

अध्यक्ष ने इस कृत्य को अनुचित और गंभीर बताया
सूरत नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कपाड़िया ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया. उन्होंने कहा कि, स्कूल द्वारा बिना किसी अनुमति के पूर्व छात्रों के मिलन समारोह के नाम पर यह कृत्य किया गया है, जो पूरी तरह से अनुचित है. इस गंभीर मामले में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की एक टीम आज स्कूल जाकर स्थल, का निरिक्षण करेगी और स्टाफ और अन्य शिक्षकों से पूछताछ करेगी.

स्कूल के चौकीदार संतोषभाई ने कहा कि उन्हें कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी. सुबह लोग आए थे और नॉनवेज भी खाया गया था. गौरतलब है कि, यह घटना सुरत जिले के गोडादरा स्थित स्कूल नंबर 342 और 351 (पंडित दीनदयाल प्राथमिक विद्यालय) में हुई.

