'कमाने वाली पत्नी को मेंटेनेंस का हक नहीं', सूरत फैमिली कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सूरत (गुजरात): सूरत फैमिली कोर्ट से मेंटेनेंस कानून पर रोशनी डालते के दौरान एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है.यहां कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर पत्नी फाइनेंशियली सक्षम है और उसकी बेसिक जरूरतें पूरी होती हैं, तो उसे अपने पति से मेंटेनेंस पाने का कोई हक नहीं है. कोर्ट ने इस मामले में पत्नी के डबल स्टैंडर्ड पर कड़ा संज्ञान लिया है और मेंटेनेंस की सभी एप्लीकेशन खारिज कर दी हैं. इस मामले की सबसे बड़ी अजीब बात यह थी कि यह कपल, जो लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, आज भी एक ही छत के नीचे साथ रहता है. जानकारी के मुताबिक पत्नी पास के स्कूल में टीचर के तौर पर काम करती है और 20,000 रुपये महीने की सैलरी पाती है. फिर भी उसने फैमिली कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और अपने पति से हर महीने 50,000 रुपये की मेंटेनेंस की मांग की. पत्नी ने कोर्ट में दावा किया कि उसके पति की इनकम 80,000 रुपये है, जबकि असल में उसके महीने की इनकम सिर्फ 35,000 रुपये थी. यानी, पत्नी अपने पति की इनकम से ज़्यादा की मांग कर रही थी.