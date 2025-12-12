ETV Bharat / bharat

'कमाने वाली पत्नी को मेंटेनेंस का हक नहीं', सूरत फैमिली कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सूरत फैमिली कोर्ट ने इस मामले में पत्नी के डबल स्टैंडर्ड पर कड़ा संज्ञान लिया और उसकी मेंटेनेंस संबंधित एप्लीकेशन खारिज कर दी.

surat family court
सूरत फैमिली कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 12, 2025 at 10:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरत (गुजरात): सूरत फैमिली कोर्ट से मेंटेनेंस कानून पर रोशनी डालते के दौरान एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है.यहां कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर पत्नी फाइनेंशियली सक्षम है और उसकी बेसिक जरूरतें पूरी होती हैं, तो उसे अपने पति से मेंटेनेंस पाने का कोई हक नहीं है.

कोर्ट ने इस मामले में पत्नी के डबल स्टैंडर्ड पर कड़ा संज्ञान लिया है और मेंटेनेंस की सभी एप्लीकेशन खारिज कर दी हैं. इस मामले की सबसे बड़ी अजीब बात यह थी कि यह कपल, जो लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, आज भी एक ही छत के नीचे साथ रहता है.

जानकारी के मुताबिक पत्नी पास के स्कूल में टीचर के तौर पर काम करती है और 20,000 रुपये महीने की सैलरी पाती है. फिर भी उसने फैमिली कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और अपने पति से हर महीने 50,000 रुपये की मेंटेनेंस की मांग की.

पत्नी ने कोर्ट में दावा किया कि उसके पति की इनकम 80,000 रुपये है, जबकि असल में उसके महीने की इनकम सिर्फ 35,000 रुपये थी. यानी, पत्नी अपने पति की इनकम से ज़्यादा की मांग कर रही थी.

'ऐसी कोई हालत नहीं है कि वह भूख से मर जाए'
पति की तरफ से वकील शिवानी चाहवाला ने दलील दी कि यह मांग गलत है क्योंकि पत्नी कमाती थी और उसके कोई बच्चे नहीं हैं. कोर्ट ने पत्नी के बर्ताव पर कड़ा ध्यान दिया, क्योंकि पत्नी ने अर्जी में खुद को 'हाउसवाइफ' बताया था, जबकि उसके बैंक स्टेटमेंट से उसकी 20,000 रुपये की इनकम साबित हुई थी.

कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कहा कि कपल एक ही घर में रहते हैं, सारे बेसिक खर्चे पति उठाते हैं. पत्नी पढ़ी-लिखी है, कमाती है और भूखे मरने की हालत में नहीं है. जब पत्नी पैसे से अच्छी हालत में हो, तो पति से गुज़ारा भत्ता मांगने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

महिला की मांग खारिज
कोर्ट ने 50,000 रुपये के गुजारे भत्ते की मुख्य मांग और केस लड़ने के कानूनी खर्च की मांग को खारिज कर दिया है. यह फैसला ऐसे मामलों में एक मिसाल कायम करेगा जहां कानूनी नियमों का गलत इस्तेमाल किया जाता है.

यह भी पढ़ें- एक्ट्रेस असॉल्ट केस: छह दोषियों को 20 साल की सश्रम कैद की सजा

TAGGED:

COURT HISTORIC DECISION
FAMILY COURT HISTORIC DECISION
GUARAT
GUJARAT MAINTENANCE CASE
SURAT FAMILY COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.