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सूरत में 'हुस्न और वर्दी' का खौफनाक खेल: सुपरवाइजर से पांच लाख रुपये वसूलते दो युवती समेत पांच गिरफ्तार

सूरत: शहर के रईस इलाके पार्ले पॉइंट में 'हनीट्रैप' का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है. यहां एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुपरवाइजर को 'एस्कॉर्ट सर्विस' के नाम पर न सिर्फ फंसाया गया, बल्कि नकली पुलिस बनकर उसे जेल भेजने की धमकी देते हुए पांच लाख की डिमांड की गयी. सुपरवाइजर की किस्मत अच्छी थी कि वह बाल-बाल बच गया.

क्या है मामला

मामला तब शुरू हुआ जब पीड़ित युवक ने इंटरनेट पर महिला साथी की तलाश की. उसे क्या पता था कि स्क्रीन के दूसरी तरफ लुटेरों का गैंग उसका इंतजार कर रहा है. 'रमेश पाल' नाम के शख्स ने उसे झांसा देकर एक अपार्टमेंट के फ्लैट में बुलाया. जैसे ही युवक वहां पहुंचा, उसे दो लड़कियों मिलीं. दोनों ने उसे अपनी बातों में उलझाकर रखा.

अचानक हुई 'पुलिस' की एंट्री

अभी युवक कुछ समझ पाता, तभी कमरे का दरवाजा धड़धड़ाते हुए खुला. तीन लोग अंदर घुसे और खुद को पुलिस अफसर (PSI और कांस्टेबल) बताकर युवक पर टूट पड़े. उन्होंने युवक की बेरहमी से पिटाई की और डराया कि उसने लड़की के साथ गलत काम किया है, जिसका वीडियो भी उनके पास है. बदनामी और केस के डर से गैंग ने युवक से 5 लाख रुपये की भारी-भरकम डिमांड कर दी.