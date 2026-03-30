सूरत में 'हुस्न और वर्दी' का खौफनाक खेल: सुपरवाइजर से पांच लाख रुपये वसूलते दो युवती समेत पांच गिरफ्तार
सूरत के एक युवक को 'एस्कॉर्ट सर्विस' की तलाश भारी पड़ गई. पढ़िए, कैसे सूरत पुलिस ने इस सनसनीखेज गैंग का भंडाफोड़ किया.
Published : March 30, 2026 at 3:18 PM IST
सूरत: शहर के रईस इलाके पार्ले पॉइंट में 'हनीट्रैप' का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है. यहां एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुपरवाइजर को 'एस्कॉर्ट सर्विस' के नाम पर न सिर्फ फंसाया गया, बल्कि नकली पुलिस बनकर उसे जेल भेजने की धमकी देते हुए पांच लाख की डिमांड की गयी. सुपरवाइजर की किस्मत अच्छी थी कि वह बाल-बाल बच गया.
क्या है मामला
मामला तब शुरू हुआ जब पीड़ित युवक ने इंटरनेट पर महिला साथी की तलाश की. उसे क्या पता था कि स्क्रीन के दूसरी तरफ लुटेरों का गैंग उसका इंतजार कर रहा है. 'रमेश पाल' नाम के शख्स ने उसे झांसा देकर एक अपार्टमेंट के फ्लैट में बुलाया. जैसे ही युवक वहां पहुंचा, उसे दो लड़कियों मिलीं. दोनों ने उसे अपनी बातों में उलझाकर रखा.
अचानक हुई 'पुलिस' की एंट्री
अभी युवक कुछ समझ पाता, तभी कमरे का दरवाजा धड़धड़ाते हुए खुला. तीन लोग अंदर घुसे और खुद को पुलिस अफसर (PSI और कांस्टेबल) बताकर युवक पर टूट पड़े. उन्होंने युवक की बेरहमी से पिटाई की और डराया कि उसने लड़की के साथ गलत काम किया है, जिसका वीडियो भी उनके पास है. बदनामी और केस के डर से गैंग ने युवक से 5 लाख रुपये की भारी-भरकम डिमांड कर दी.
बाल-बाल बचा
गैंग की किस्मत खराब थी कि इससे पहले वे वसूली कर पाते, उमरा पुलिस को इस सनसनीखेज साजिश की खबर लग गई. पुलिस ने फौरन छापेमारी कर 2 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को दबोच लिया. हालांकि, इस गैंग का मास्टरमाइंड रमेश पाल फिलहाल फरार है. उमरा पुलिस जांच कर रही है कि इस गैंग ने पहले कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है.
कैसे लोगों का फंसाता है
यह गैंग ऑनलाइन लोगों का फंसाता है. गूगल या सोशल मीडिया पर एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लुभावने विज्ञापन देकर, वे लोगों को फ्लैट पर बुलाता है. जैसे ही फ्लैट में दाखिल होता, गैंग के दूसरे सदस्य तुरंत 'पुलिस' बनकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे रेप के केस में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपये ऐंठ लेते हैं. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से सावधान रहें.