KBC लॉटरी के नाम पर सूरत में महाठगी: पाकिस्तान से जुड़े तार, असम का मछली कारोबारी गिरफ्तार
पढ़ें, कैसे सूरत पुलिस ने नकली RBI और SBI डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके करोड़ों की ठगी करने वाले स्कैमर्स को ट्रैक किया.
Published : May 30, 2026 at 10:09 PM IST
सूरतः सूरत साइबर क्राइम सेल ने एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. कौन बनेगा करोड़पति (KBC) में करोड़ों की लॉटरी लगने का झांसा देकर देशवासियों की गाढ़ी कमाई लूटने वाले इस गिरोह के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं. इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस ने असम के सुदूर इलाकों से दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. बताया जाता है कि सरहद पार बैठे अपने आकाओं के इशारे पर भारत में ठगी का काम कर रहे थे.
असम के जंगलों में फिल्मी अंदाज में रेड
सूरत पुलिस के लिए इस गिरोह के गुर्गों तक पहुंचना किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था. सूरत से हजारों किलोमीटर दूर असम के नगांव जिले के कोचगांव में छिपे आरोपियों को दबोचने के लिए पुलिस ने एक खुफिया ऑपरेशन चलाया. स्थानीय माहौल में पूरी तरह घुलने-मिलने के लिए सूरत साइबर सेल के जांबाजों ने असमिया पहनावा ओढ़ा. लगातार 7 से 8 दिनों तक पुलिसकर्मी असम के ग्रामीण रास्तों पर बाइक से रेकी करते रहे. आखिरकार, सटीक लोकेशन मिलते ही पुलिस ने अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ धावा बोलकर दोनों आरोपियों को धर दबोचा.
ऐसे जाल में फंसा सूरत का एक जागरूक नागरिक
सूरत के एक सीधे-साधे नागरिक को एक वॉट्सऐप कॉल आया. फोन करने वाले ने खुद को KBC का नुमाइंदा बताते हुए कहा, "बधाई हो! आपकी 8.50 लाख और 25 लाख रुपये की लॉटरी लगी है." इस भारी-भरकम रकम के लालच में आकर पीड़ित शख्स जालसाजों के बिछाए जाल में फंस गया. इसके बाद टैक्स और क्लीयरेंस के नाम पर ठगी का वह घिनौना दौर शुरू हुआ जिसने पीड़ित के होश उड़ा दिए.
GST और इंश्योरेंस के नाम पर ठगे 13.51 लाख रुपये
पीड़ित को झांसे में रखकर ठगों ने एक-एक कर पैसे ऐंठने शुरू किए. लॉटरी की रकम ट्रांसफर करने के बहाने शातिरों ने अलग-अलग बैंक खातों में कुल 13,51,450 रुपये ट्रांसफर करवा लिए. आरोपियों ने पीड़ित से रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस, GST/टैक्स चार्ज, RBI क्लीयरेंस फीस, इंश्योरेंस चार्ज, बैंक अकाउंट एक्टिवेशन फीस और NOC फीस जैसे कई फर्जी शुल्कों के नाम पर लाखों रुपये की वसूली की. पीड़ित को ठगे जाने का अहसास हुआ, तब उसने तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर गुहार लगाई
RBI का लोगो और SBI का फर्जी चेक
शक न हो, इसके लिए इस गिरोह ने तकनीक और फर्जीवाड़े का खतरनाक कॉम्बिनेशन तैयार किया था. उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के लोगो वाले नकली इलेक्ट्रॉनिक लेटर पैड, भारतीय स्टेट बैंक के नाम के हूबहू दिखने वाले नकली चेक और 100 रुपये के स्टांप पेपर पर ऊर्जा मंत्रालय के लोगो वाले फर्जी सरकारी पत्र बनाकर पीड़ित को भेजे.
कैसे खुला राज
सूरत साइबर क्राइम सेल की तकनीकी टीम ने जब जांच की कमान संभाली, तो स्क्रीन पर दिख रहे डेटा ने अफसरों के होश उड़ा दिए. जिन मोबाइल नंबरों से पीड़ित को कॉल और मैसेज आ रहे थे, वे सभी पाकिस्तान के वॉट्सऐप IP एड्रेस से संचालित हो रहे थे. वहीं दूसरी तरफ, जिस बैंक खाते में पैसा मंगाया जा रहा था, वह असम का निकला. पुलिस समझ गई कि पाकिस्तान में बैठा मास्टरमाइंड भारत में मौजूद अपनी 'स्लीपर सेल' के जरिए इस वित्तीय फ्रॉड को अंजाम दे रहा है.
मछली कारोबारी समेत दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों की कुंडली बेहद चौंकाने वाली है. इजाजुल हक जलालुद्दीन (उम्र 24 वर्ष), यह आरोपी असम में मछली पालन का धंधा करता है. इसने महज 1% कमीशन के लालच में आकर बैंकिंग सिस्टम को धोखा देने के लिए अपना खुद का SBI खाता सौंप दिया था.
मुजफ्फर अली शमसुल हक (उम्र 27 वर्ष): मुजफ्फर ने इजाजुल से उसका खाता लिया और आगे मुख्य फरार आरोपी को 2% कमीशन पर बेच दिया. ये दोनों आरोपी खातों में आने वाले ठगी के पैसों को ATM से निकालते थे और मुख्य सरगना तक पहुंचाते थे.
"शिकायतकर्ता को पाकिस्तान से 'अब्दुल्ला' नाम के एक शख्स का वॉट्सऐप कॉल आया था. यह पूरा ऑपरेशन असम पुलिस के सहयोग, तकनीकी सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए करीब 8 दिनों में सफल हो पाया. ये स्थानीय गुर्गे भारत के नागरिकों से ठगी गई रकम को तुरंत ATM से निकालते थे और फिर कैश डिपॉजिट मशीन (CDM) के जरिए अब्दुल्ला के बताए दूसरे खातों में जमा कर देते थे. फिलहाल, इस अंतरराष्ट्रीय गिरोह की आखिरी कड़ी तक पहुंचने के लिए जांच को और तेज कर दिया गया है."- विशाखा जैन, सूरत साइबर क्राइम सेल की DCP
गुजरात से लेकर झारखंड तक 28.68 लाख की ठगी
नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) पर जब इन आरोपियों के खातों की कुंडली खंगाली गई, तो पता चला कि यह गिरोह देश के कई राज्यों में सक्रिय है. इनके खिलाफ गुजरात के कुटियाना और झारखंड की राजधानी रांची में भी गंभीर शिकायतें दर्ज हैं. रिकॉर्ड्स के मुताबिक, इन खातों के जरिए अब तक देश भर में कुल 28,68,472 रुपये की लॉटरी धोखाधड़ी की जा चुकी है.
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