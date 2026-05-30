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KBC लॉटरी के नाम पर सूरत में महाठगी: पाकिस्तान से जुड़े तार, असम का मछली कारोबारी गिरफ्तार

सूरतः सूरत साइबर क्राइम सेल ने एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. कौन बनेगा करोड़पति (KBC) में करोड़ों की लॉटरी लगने का झांसा देकर देशवासियों की गाढ़ी कमाई लूटने वाले इस गिरोह के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं. इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस ने असम के सुदूर इलाकों से दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. बताया जाता है कि सरहद पार बैठे अपने आकाओं के इशारे पर भारत में ठगी का काम कर रहे थे.

असम के जंगलों में फिल्मी अंदाज में रेड

सूरत पुलिस के लिए इस गिरोह के गुर्गों तक पहुंचना किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था. सूरत से हजारों किलोमीटर दूर असम के नगांव जिले के कोचगांव में छिपे आरोपियों को दबोचने के लिए पुलिस ने एक खुफिया ऑपरेशन चलाया. स्थानीय माहौल में पूरी तरह घुलने-मिलने के लिए सूरत साइबर सेल के जांबाजों ने असमिया पहनावा ओढ़ा. लगातार 7 से 8 दिनों तक पुलिसकर्मी असम के ग्रामीण रास्तों पर बाइक से रेकी करते रहे. आखिरकार, सटीक लोकेशन मिलते ही पुलिस ने अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ धावा बोलकर दोनों आरोपियों को धर दबोचा.

ऐसे जाल में फंसा सूरत का एक जागरूक नागरिक

सूरत के एक सीधे-साधे नागरिक को एक वॉट्सऐप कॉल आया. फोन करने वाले ने खुद को KBC का नुमाइंदा बताते हुए कहा, "बधाई हो! आपकी 8.50 लाख और 25 लाख रुपये की लॉटरी लगी है." इस भारी-भरकम रकम के लालच में आकर पीड़ित शख्स जालसाजों के बिछाए जाल में फंस गया. इसके बाद टैक्स और क्लीयरेंस के नाम पर ठगी का वह घिनौना दौर शुरू हुआ जिसने पीड़ित के होश उड़ा दिए.

GST और इंश्योरेंस के नाम पर ठगे 13.51 लाख रुपये

पीड़ित को झांसे में रखकर ठगों ने एक-एक कर पैसे ऐंठने शुरू किए. लॉटरी की रकम ट्रांसफर करने के बहाने शातिरों ने अलग-अलग बैंक खातों में कुल 13,51,450 रुपये ट्रांसफर करवा लिए. आरोपियों ने पीड़ित से रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस, GST/टैक्स चार्ज, RBI क्लीयरेंस फीस, इंश्योरेंस चार्ज, बैंक अकाउंट एक्टिवेशन फीस और NOC फीस जैसे कई फर्जी शुल्कों के नाम पर लाखों रुपये की वसूली की. पीड़ित को ठगे जाने का अहसास हुआ, तब उसने तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर गुहार लगाई

RBI का लोगो और SBI का फर्जी चेक

शक न हो, इसके लिए इस गिरोह ने तकनीक और फर्जीवाड़े का खतरनाक कॉम्बिनेशन तैयार किया था. उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के लोगो वाले नकली इलेक्ट्रॉनिक लेटर पैड, भारतीय स्टेट बैंक के नाम के हूबहू दिखने वाले नकली चेक और 100 रुपये के स्टांप पेपर पर ऊर्जा मंत्रालय के लोगो वाले फर्जी सरकारी पत्र बनाकर पीड़ित को भेजे.