सूरत कोर्ट ने तीन नाबालिग से रेप के जुर्म में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

सूरत: गुजरात के सूरत शहर के एक सब्जी विक्रेता को तीन नाबालिगों से बार-बार रेप करने और उनमें से एक को गर्भवती करने के जुर्म में जिला न्यालालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. एक नाबालिग के साथ हुई घटना के बाद पुलिस जाँच में पता चला कि आरोपी ने दो अन्य नाबालिगों के साथ भी रेप किया. अदालत ने गर्भवती नाबालिग को 10.50 लाख रुपये और अन्य दो नाबालिगों को 6-6 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

सूरत शहर के एक इलाके में रहने वाली 13 साल की नाबालिग को जनवरी 2024 में पेट में दर्द हुआ. नाबालिग को बार-बार उल्टी हो रही थी. जब नाबालिग की माँ ने उससे दर्द के बारे में पूछा तो नाबालिग ने बताया कि इसी एरिया में रहने वाले और सब्जी बेचने वाले अंकल ने उसके साथ गंदा काम किया. उसने मेरी दो अन्य सहेलियों को बुलाकर उन्हें अश्लील वीडियो दिखाए और एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तो उस अंकल ने मेरे साथ गंदा काम किया.

घटना की सूचना पुलिस को मिलने पर सूरत नगर पुलिस ने उसी इलाके में रहने वाले और सब्जी बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस जाँच में पता चला कि आरोपी आलमगिरी ने दो अन्य नाबालिगों के साथ भी बलात्कार किया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर अदालत में पेश किया.