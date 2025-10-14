ETV Bharat / bharat

बेटी को 'देवी' के रूप में बिठाकर श्रद्धालुओं से पैसे ऐंठते थे मां-बाप, गिरफ्तार

सूरत: गुजरात के सूरत स्थित वेलंजा गांव मे अंधविश्वास के नाम पर श्रद्धालुओं को लूटने और अपनी ही नाबालिग बेटी का शोषण करने की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां अमरेली और भावनगर के मूल निवासी दंपत्ति ने अपनी बेटी को महज तीन साल की उम्र से 'भुई मां' बताकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहे थे.

जानकारी के मुताबिक दंपत्ति पिछले 12 सालों से आर्थिक धोखाधड़ी कर रहे थे. दंपत्ति अपनी पांचवीं बेटी को माता का अवतार बताकर लोगों के दुख-दर्द दूर करने, व्यापार और रोजगार की समस्याओं को दूर करने और 'भूई मां' के माध्यम से उन्हें बाधाओं से दूर रखने के नाम पर पैसा वसूलते थे. श्रद्धालुओं से वसूली जाने वाली राशि 21 हजार से 1.5 लाख रुपये तक बताई जा रही है.

मासूम बेटी को पीटते थे माता-पिता

सबसे दुखद बात यह है कि इस 15 वर्षीय बेटी को भूई मां बनना पसंद नहीं था. उसके बयान के अनुसार अगर वह मना करती या थक जाती, तो उसके माता-पिता उसे पीटते थे. इसके अलावा, वह पारण माताजी के वस्त्र, झांझर आदि पहनती थी. इतना ही नहीं रविवार और मंगलवार को भक्तों को बुलाकर बेटी को रात 2 बजे तक गाने के लिए मजबूर किया जाता था.

मैं पढ़ाई करना चाहती हूं: पीड़िता

भारत जन विज्ञान जत्था (BJVS) और उत्तराण पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाकर इस गोरखधंधे का पर्दाफाश किया है. विज्ञान जत्था के अध्यक्ष एडवोकेट जयंत पंड्या और उनकी टीम द्वारा वेरिफिकेशन के बाद उन्होंने सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह से संपर्क किया. उत्तराण पुलिस थाने के निरीक्षक डीयू बराड़ के निर्देश पर पुलिस का एक काफिला दंपति के घर पहुंचा.