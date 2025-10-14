ETV Bharat / bharat

बेटी को 'देवी' के रूप में बिठाकर श्रद्धालुओं से पैसे ऐंठते थे मां-बाप, गिरफ्तार

गुजरात के सूरत में एक दंपत्ति अपनी बेटी को 'भुई मां' बताकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहे थे.

accused of abusing minor daughter
बेटी को 'भुई मां' बताकर लोगों से धोखाधड़ी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरत: गुजरात के सूरत स्थित वेलंजा गांव मे अंधविश्वास के नाम पर श्रद्धालुओं को लूटने और अपनी ही नाबालिग बेटी का शोषण करने की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां अमरेली और भावनगर के मूल निवासी दंपत्ति ने अपनी बेटी को महज तीन साल की उम्र से 'भुई मां' बताकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहे थे.

जानकारी के मुताबिक दंपत्ति पिछले 12 सालों से आर्थिक धोखाधड़ी कर रहे थे. दंपत्ति अपनी पांचवीं बेटी को माता का अवतार बताकर लोगों के दुख-दर्द दूर करने, व्यापार और रोजगार की समस्याओं को दूर करने और 'भूई मां' के माध्यम से उन्हें बाधाओं से दूर रखने के नाम पर पैसा वसूलते थे. श्रद्धालुओं से वसूली जाने वाली राशि 21 हजार से 1.5 लाख रुपये तक बताई जा रही है.

मासूम बेटी को पीटते थे माता-पिता
सबसे दुखद बात यह है कि इस 15 वर्षीय बेटी को भूई मां बनना पसंद नहीं था. उसके बयान के अनुसार अगर वह मना करती या थक जाती, तो उसके माता-पिता उसे पीटते थे. इसके अलावा, वह पारण माताजी के वस्त्र, झांझर आदि पहनती थी. इतना ही नहीं रविवार और मंगलवार को भक्तों को बुलाकर बेटी को रात 2 बजे तक गाने के लिए मजबूर किया जाता था.

मैं पढ़ाई करना चाहती हूं: पीड़िता
भारत जन विज्ञान जत्था (BJVS) और उत्तराण पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाकर इस गोरखधंधे का पर्दाफाश किया है. विज्ञान जत्था के अध्यक्ष एडवोकेट जयंत पंड्या और उनकी टीम द्वारा वेरिफिकेशन के बाद उन्होंने सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह से संपर्क किया. उत्तराण पुलिस थाने के निरीक्षक डीयू बराड़ के निर्देश पर पुलिस का एक काफिला दंपति के घर पहुंचा.

जब जयंत पंड्या ने लड़की से पूछा, तो वह फूट-फूट कर रोने लगी और बोली, "मैं काम नहीं करना चाहती. मेरे माता-पिता मुझसे यह काम करवाते हैं. मैं बोर हो गई हूं. मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई है." इस बयान ने पुलिस और विज्ञान जत्था की टीम को झकझोर कर रख दिया.

दंपति ने माफी मांगी
पुलिस थाने ले जाए जाने के बाद दंपत्ति ने अपना अपराध कबूल कर लिया. उन्होंने विज्ञान जत्था के सामने एक माफीनामे पर हस्ताक्षर किए और सभी प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी, ठगी और धोखाधड़ी को हमेशा के लिए बंद करने का वादा किया. पुलिस ने बेटी को आश्वस्त किया है और उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए कदम उठा रही है.

यह भी पढ़ें- कर्नाटक: CM सिद्धारमैया ने सरकारी स्थानों पर RSS की गतिविधियों की समीक्षा के आदेश दिए

TAGGED:

SURAT ABUSING MINOR DAUGHTER
BHARAT JAN VIGYAN JATHA
BHOOI MAA
EXTORTED LAKHS OF RUPEES
SURAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.