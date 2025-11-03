ETV Bharat / bharat

मां की याद में 290 किसानों को कराया कर्जमुक्त, 90 लाख किए दान, दिलाया 'No Dues' का सर्टिफिकेट

सूरत: क्या पैसा भावनाओं को खरीद सकता है? शायद नहीं, लेकिन पैसे का बुद्धिमानी से इस्तेमाल पीड़ितों के जीवन में रंग भर सकता है. मानवता की ऐसी ही एक अनूठी मिसाल सूरत के व्यापारी बाबूभाई जीरावाला (चोड़वाडिया) ने पेश की है. अपनी दिवंगत मां की पुण्यतिथि के अवसर पर, उन्होंने अमरेली जिले के जीरा गांव के 290 किसानों को कर्जमुक्त करके पिछले 100 वर्षों से चले आ रहे फर्जी कर्ज के बोझ से मुक्त कराया है. गुजरात के अमरेली जिले के बाबू भाई जिरावाला ने अपनी मां की पुण्यतिथि पर गांव के 290 किसानों को कर्ज चुका दिया. उनकी इस मानवीय पहल से गांव के सभी किसान कर्जमुक्त हो गए. 'फर्जी कर्ज' विवाद जिसने 290 परिवारों को जगाए रखा: जीरा गांव में 1995 से चल रहे जीरा सेवा सहकारी मंडिला के फर्जी कर्ज विवाद ने 290 किसान परिवारों को जगाए रखा था. किसानों का दुःख: इस बोझ के कारण किसानों की जमीन (7 एकड़) कर्ज के बोझ तले दब गई. परिणामस्वरूप, उन्हें सरकार से कोई सहायता, ऋण या अन्य सुविधाएं नहीं मिलीं. इसके अलावा, यह बोझ भाइयों के बीच जमीन के बंटवारे में भी एक बड़ी बाधा थी. निराशा: किसानों ने आंदोलन किए. कई बार ज्ञापन दिए और सरकार ने एक जांच आयोग भी नियुक्त किया. लेकिन जब प्रशासकों ने राशि का भुगतान नहीं किया, तो किसान निराश हो गए. मां की प्रेरणा से पुण्यतिथि बनी 'नए जीवन की शुरुआत': उद्योगपति बाबूभाई और उनके बड़े भाई घनश्यामभाई ने अपनी मा की पुण्यतिथि को यादगार बनाने का फैसला किया. बाबूभाई ने बड़ी भावुकता से कहा कि उनके इस नेक काम के पीछे उनकी मां की प्रेरणा थी.