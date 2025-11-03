ETV Bharat / bharat

मां की याद में 290 किसानों को कराया कर्जमुक्त, 90 लाख किए दान, दिलाया 'No Dues' का सर्टिफिकेट

मानवता की अनूठी मिसाल: सूरत के एक व्यापारी ने 90 लाख रुपये दान कर 290 किसानों को 'कर्जमुक्त' किया

SURAT BUSINESSMAN
मां की याद में 290 किसानों को कराया बैंक से कर्जमुक्त (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2025 at 3:56 PM IST

|

Updated : November 3, 2025 at 4:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरत: क्या पैसा भावनाओं को खरीद सकता है? शायद नहीं, लेकिन पैसे का बुद्धिमानी से इस्तेमाल पीड़ितों के जीवन में रंग भर सकता है. मानवता की ऐसी ही एक अनूठी मिसाल सूरत के व्यापारी बाबूभाई जीरावाला (चोड़वाडिया) ने पेश की है.

अपनी दिवंगत मां की पुण्यतिथि के अवसर पर, उन्होंने अमरेली जिले के जीरा गांव के 290 किसानों को कर्जमुक्त करके पिछले 100 वर्षों से चले आ रहे फर्जी कर्ज के बोझ से मुक्त कराया है.

गुजरात के अमरेली जिले के बाबू भाई जिरावाला ने अपनी मां की पुण्यतिथि पर गांव के 290 किसानों को कर्ज चुका दिया. उनकी इस मानवीय पहल से गांव के सभी किसान कर्जमुक्त हो गए.

'फर्जी कर्ज' विवाद जिसने 290 परिवारों को जगाए रखा: जीरा गांव में 1995 से चल रहे जीरा सेवा सहकारी मंडिला के फर्जी कर्ज विवाद ने 290 किसान परिवारों को जगाए रखा था.

किसानों का दुःख: इस बोझ के कारण किसानों की जमीन (7 एकड़) कर्ज के बोझ तले दब गई. परिणामस्वरूप, उन्हें सरकार से कोई सहायता, ऋण या अन्य सुविधाएं नहीं मिलीं. इसके अलावा, यह बोझ भाइयों के बीच जमीन के बंटवारे में भी एक बड़ी बाधा थी.

निराशा: किसानों ने आंदोलन किए. कई बार ज्ञापन दिए और सरकार ने एक जांच आयोग भी नियुक्त किया. लेकिन जब प्रशासकों ने राशि का भुगतान नहीं किया, तो किसान निराश हो गए.

मां की प्रेरणा से पुण्यतिथि बनी 'नए जीवन की शुरुआत': उद्योगपति बाबूभाई और उनके बड़े भाई घनश्यामभाई ने अपनी मा की पुण्यतिथि को यादगार बनाने का फैसला किया. बाबूभाई ने बड़ी भावुकता से कहा कि उनके इस नेक काम के पीछे उनकी मां की प्रेरणा थी.

बड़ा फैसला: उन्होंने तय किया कि इस बार वे ऐसा काम करेंगे कि भले ही उनकी मां का नाम किसी पट्टिका पर न लिखा जाए, लेकिन किसानों के दिलों में जरूर लिखा जाएगा.

लाभ पंचमी पुण्य कार्य: यह निर्णय लेकर, लाभ पंचमी के दिन उन्होंने कुल 10,000 रुपये जमा किए. बैंक में एक साथ 89,89,209 रुपये जमा हुए और 290 किसानों का कर्ज चुकाया.

किसानों के आंसू छलक पड़े, गांव में खुशी छा गई: जीरा गांव में जब सभी 290 किसानों को उनका 'अदेयता प्रमाण पत्र' दिया गया, तो माहौल बेहद भावुक हो गया.

खुशी के आंसू: वर्षों के बोझ से मुक्त होने पर किसानों की आंखों में खुशी के आंसू थे. उन्होंने उद्योगपति को प्रणाम किया और दिल से आशीर्वाद दिया.

व्यापारी की संतुष्टि: बाबूभाई ने कहा, "हमें यह पुण्य कार्य करते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में हमें किसानों का भरपूर आशीर्वाद मिला है और उस आशीर्वाद के कारण मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं."

इस दृश्य ने साबित कर दिया कि जब धन का उपयोग मानवता के कार्य के लिए किया जाता है, तो उसका मूल्य अरबों रुपये से भी कई गुना बढ़ जाता है. बाबूभाई ने अपनी मां की पुण्यतिथि को जीरा गांव के 290 परिवारों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत का दिन बना दिया है.

ये भी पढ़ें - नरगिस दत्त की पुण्यतिथि: संजय दत्त को आई मां की याद, विंटेज तस्वीरें शेयर कर लिखा- आपका प्यार हमें कभी....

Last Updated : November 3, 2025 at 4:03 PM IST

TAGGED:

UNIQUE EXAMPLE OF HUMANITY
FARMERS DEBT FREE
SURAT FARMERS DEBT FREE
290 FARMERS DEBT FREE
SURAT BUSINESSMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है: पीएम मोदी

JEE MAIN 2026: परीक्षा से NTA ने गायब किया गया वर्चुअल कैलकुलेटर, एक ही दिन में बदला इनफॉर्मेशन बुलेटिन

शेफाली वर्मा के घर दिवाली जैसा माहौल, बम-पटाखे फोड़कर मनाया जीत का जश्न, माता-पिता ने BCCI का जताया आभार

मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, रुपया भी कमजोर दिखा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.