सूरत के एक व्यापारी ने राज्य के 7500 किसानों को 7500 रुपये देने की घोषणा की

बेमौसम बारिश से पीड़ित किसानों के लिए सहायता की घोषणा ( ETV Bharat )

अहमदाबाद: सूरत के उद्योगपति और समाजसेवी पीयूषभाई भूराभाई देसाई ने राज्य में बेमौसम बारिश से पीड़ित किसानों के लिए सहायता की घोषणा की है. सूरत में 'हीराबा नो खामकर' अभियान के तहत छात्राओं को शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने किसानों को सहायता देने की घोषणा की. इस प्रकार सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया गया उनका 'हीराबा नो खामकर' अभियान न केवल बेटियों को सशक्त बना रहा है, बल्कि बेमौसम बारिश से पीड़ित किसानों के लिए आशा की किरण भी बन गया है. उन्होंने 7500 किसानों को सहायता प्रदान करने की घोषणा की है. बेमौसम बारिश से पीड़ित किसानों के लिए सहायता की घोषणा (ETV Bharat) 'खामकर' अभियान: 1102 बेटियों को शैक्षिक सहायता

'हीराबा नो खामकर' अभियान के तहत आज 551 और बेटियों को शैक्षिक सहायता प्रदान की गई, जिसमें प्रत्येक बेटी को 7500 रुपये की शैक्षिक सहायता दी गई. पहले 551 बेटियों को सहायता प्रदान करने के बाद अब लाभार्थियों की कुल संख्या 1102 हो गई है. अब तक इस अभियान के माध्यम से कुल 41,32,500 रुपये वितरित किए जा चुके हैं.