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सूरत में दर्दनाक हादसा: टक्कर के बाद 'आग का गोला' बनीं दो CNG बसें, 5 यात्रियों की जलकर मौत

सूरतः सूरत के बारडोली में उवा गांव के पास गुजरात और महाराष्ट्र की दो सरकारी बसों के बीच हुई भीषण टक्कर में 5 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई. टक्कर के बाद CNG बस में अचानक आग लग गई और वह पलट गई. हादेस में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है.

टैंकर को बचाने के चक्कर में हुआ बड़ा हादसा

मिली जानकारी के मुताबिक, बारडोली के उवा गांव के पास सड़क पर पहले से एक टैंकर पलट गया था. इस पलटे हुए टैंकर को बचाने की कोशिश में पीछे से आ रही सरकारी बस के ड्राइवर का स्टीयरिंग से कंट्रोल खो गया. नियंत्रण खोने की वजह से बस गलत साइड चली गई और सामने से आ रही दूसरी महाराष्ट्र पासिंग सरकारी बस से सीधे टकरा गई.

टक्कर के बाद CNG बस बनी आग का गोला

दोनों बसों के बीच टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बस सड़क पर ही पलट गई. चूंकि दुर्घटनाग्रस्त बस CNG से चलने वाली थी, इसलिए टक्कर लगते ही उसमें तुरंत भीषण आग लग गई. हादसे की खबर मिलते ही आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही बारडोली फायर डिपार्टमेंट और बारडोली टाउन पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बस में लगी आग पर काबू पाया.